“استعلام عن اهلية الضمان المطور” موقع وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd.gov.sa

نتابع معكَمْ طريقة استشارة الأهلية الأمنية المطورة، وذلك من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية المخصصة للمتقدمين والمستفِيْدين من نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يبحث الكثير من الناس يومياً فِيْ المملكة كيفِيْة التعرف على أهلية الضمان الاجتماعي المطوَّر، خاصة بعد استكَمْاله، والإعلان عن المَوعِد النهائي لصرف الضمان المطوَّر، وهكذا نستمر معك فِيْ بند الضمان المطوَّر عند تخفِيْضه، وسنتابع معكَمْ كيفِيْة تسجيل الدخول والتحقق من خلال الموقع الرسمي، لذا يرجى متابعتنا أعزائي المتابعين.

الضمان الاجتماعي على تويتر 1443

يسعى الجميع فِيْ المملكة إلى الحصول على ضمان اجتماعي متطور، خاصة بعد انتشار المخاوف بين المواطنين والمواطنات الذين تقدموا بطلبات للحصول على ضمان اجتماعي متطور، ومر أكثر من 25 يومًا على تقديمهم، ولم يتم الإعلان عن أهليتهم حتى الآن.

حيث أن عدد الأسر والأشخاص الذين يتقدمون لهذا النظام الجديد منذ إطلاقه كبير جدًا، وعملية دراسة التطبيق لكل أسرة أو شخص تحتاج إلى وقت من جانب الوزارة، وذلك للتأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة، وأن الأسرة تستحق الدعم بعد إرسال المحقق الاجتماعي لها، وهل يتجاوز دخل الأسرة الحد الأقصى أم لا، وهذا ما نعرفه فِيْ حاسبة الضمان المطورة.

تعرف على أهلية ضمان المطور

بدأت الوزارة بشكل مكثف خلال هذا الشهر فِيْ إرسال رسائل نصية وإعلان حالات الأهلية من خلال موقعها الرسمي، وسوف نتعلم معك كيفِيْة معرفة أهليتك بسهُولة بعد تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تقدمت إليه، وهذا أمر سهل، لذا تابعنا

نشر سفِيْر الضمان الاجتماعي على حسابه فِيْ تويتر أنه يأمل أن يتم الإعلان عن نتائج الأهلية للجولة الجديدة من أغسطس 2022 فِيْ الساعات القليلة المقبلة، حيث لم يتبق سوى 5 أيام قبل نهاية الشهر، مما يعني أن لم يتبق سوى القليل ويتم الإعلان عن الأهلية، وهُو أكثر ما يهتم به المستفِيْدون وهم قلقون بشأنه حقًا، وهذا خوفًا من تغيير أهليتهم من مؤهلين إلى غير مؤهلين، ونريد قبول الكل.

تسجيل الدخول باستخدام رَابِطْ مطور الضمان الاجتماعي

انتقل إلى موقع الويب الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

سجّل الدخول باستخدام رقم الهُوية وكلمة المرور، ثم أدخل رمز التحقق.

او يمكنك ايضا التسجيل من خلال حسابك فِيْ الوصول الوطني الموحد.

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك على الصفحة الرئيسية، حدد الطلبات السابقة.

ثم قم بالتمرير لأسفل وسترى حالة طلبك (مؤهل، معلق 25 يومًا، غير مؤهل).

كَمْا تعرفنا على شُروطْ الضمان الاجتماعي الجديدة للمتزوجات 1443 فتابعونا أعزائي المتابعين.

رقم ضمان المطور

فِيْ حالة وجود أي شك أو استفسار، أو وجود أي نوع من القلق بشأن أي شيء فِيْ الضمان المطور، فلا داعي للقلق، حيث يمكنك الاتصال بخدمة عملاء الضمان الاجتماعي لتقديم أي أسئلة أو استفسارات قد تطرأ. . لذهنك وذلك من خلال الرقم التالي

رقم الضمان المجاني للمطور 19911.

كان هذا مقالنا عن كيفِيْة الاستفسار عن أهلية تطبيقك فِيْ الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من خلال موقع منصة الحماية الاجتماعية والدعم بكل سهُولة ويسر، وإذا واجهتك أي مشاكل أو تريد الاستفسار عن أي شيء. ، يمكنك القيام بذلك عبر مربع التعليقات أدناه، حيث سنكون أكثر من سعداء للإجابة على تعليقاتك مباشرة.