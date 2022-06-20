استعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب عبر إنجاز منصة التأشيرات الإلكترونية

الاستعلام عن التأشيرة السعودية برقم الطلب من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية ؛ منصة إنجاز هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الخارجية السعودية لإتمام جميع إجراءات التأشيرة ، حيث يمكن لجميع الموجودين في المملكة استخدامها واستكمال جميع الأمور المتعلقة بالتأشيرة من خلالها. من خلال ما يلي نشرح لكم خطوات الاستعلام عن الفيزا برقم الطلب من خلال منصة انجاز.

الاستعلام عن الفيزا السعودية برقم الطلب من خلال انجاز

تتيح منصة إنجاز لجميع الزوار والمقيمين الاستعلام عن التأشيرات الصادرة عن وزارة الخارجية ، عبر منصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية بكل سهولة ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل الرابط الرسمي لمنصة انجاز.

حدد استعلام التأشيرة الإلكترونية برقم الطلب.

أدخل رقم الطلب ثم رقم جواز السفر أيضًا.

اكتب الرقم في الصورة.

انقر فوق استفسار.

خطوات الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية

كما يمكن الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

الوصول إلى منصة أبشر.

اختيار أفراد أبشر.

تسجيل الدخول باسمك ورقم الهوية.

انقر فوق استعلام التأشيرة مع رقم الهوية.

أدخل رقم الهوية وجميع البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على الاستعلام.

ستظهر كل التفاصيل.

هذه هي الطريقة التي يتم بها الاستعلام عن التأشيرة السعودية برقم الهوية.

تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز

للاستفادة من خدمات منصة إنجاز ، عليك تسجيل الدخول إلى المنصة عبر رابطها الرسمي باتباع الخطوات التالية:

ادخل الرابط الرسمي لمنصة انجاز.

انقر فوق تسجيل الدخول.

تحديد دخول الأفراد أو الجهات الحكومية أو غيرهم.

إذا كان الإدخال من زائر فردي ، فسيتم إدخال البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور.

ثم اكتب الرمز الموجود في الصورة.

بعد ذلك انقر فوق تسجيل الدخول.

في حالة كون الفرد مواطنًا أو مقيمًا ، يتم تسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني الموحد.

وبذلك نكون قد قدمنا ​​لكم في نهاية هذا المقال استفساراً عن الفيزا السعودية برقم الطلب من خلال استكمال منصة التأشيرة الإلكترونية ، وكذلك خطوات الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية ، كما أننا شرح لك كيفية تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية.