استعلام عن تأشيرة برقم الطلب إنجاز وطريقة طباعة التأشيرة عبر منصة التأشيرات السعودية

استكمال استعلام عن تأشيرة برقم الطلب هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية السعودية على منصة التأشيرات الإلكترونية ، بحيث أصبح من السهل على المواطنين الراغبين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية الاستعلام عن التأشيرة الصادرة والطلبات التي تم تقديمها من قبل ، وذلك من خلال تسجيل رقم جواز السفر أو رقم الطلب وفي هذا الصدد أثبتت منصة إنجاز فعاليتها في توفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمات إلكترونياً دون الحاجة إلى التواجد في مكاتب وزارة الخارجية والازدحام ، وفيما يلي سنعرض لك طريقة الاستعلام عن الفيزا السعودية وكيفية طباعتها.

استكمال استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

توضح الخطوات التالية لمتابعي موقع ثقافني كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة انجاز:

اذهب إلى رابط منصة انجاز بريد. انتقل إلى علامة التبويب استعلام عن حالة الطلب. حدد استعلام عن التأشيرة السعودية. أدخل رقم الطلب. أدخل رقم السجل المدني ثم اكتب رمز التحقق البشري. انقر فوق خيار الاستعلام وانتظر حتى يتم تحميل البيانات.

الاستعلام عن الفيزا السعودية برقم جواز السفر

منصة إنجاز هي منصة حكومية رسمية تابعة لوزارة الخارجية ، وتضم العديد من الخدمات التي أصبح من السهل إكمالها إلكترونيًا ، على سبيل المثال خدمة الاستعلام عن التأشيرة السعودية برقم جواز السفر. في السابق كان يُطلب من الفرد التواجد في مقر القنصلية السعودية للاستعلام ، ولكن بعد التحول أصبح تنفيذ النظام الرقمي الذي تشهده المملكة من خلال بعض الخطوات. كل ما يطلبه المستخدم هو الدخول إلى منصة إنجاز ، ومن ثم الاستفادة من الخدمات المتاحة مثل ترخيص تأشيرة العمل ، ودفع رسوم التأشيرة ، بالإضافة إلى تمديد تأشيرة الزيارة العائلية وغيرها.

طباعة تأشيرة سعودية برقم الطلب

لا تقتصر خدمات منصة انجاز على الاستعلام عن الفيزا السعودية فقط ، بل قدمت خدمة طباعة التأشيرة والاحتفاظ بنسخة منها وتقديمها للجهات المعنية وذلك على النحو التالي:

انتقل إلى الارتباط طباعة تأشيرة المملكة العربية السعودية. أدخل البيانات المطلوبة. أدخل رقم التأشيرة ثم رقم الطلب. اختر الجنسية. انقر فوق خيار الاستعلام ، ثم ابحث عن خيار الطباعة.

هنا ، قدمنا ​​رابطًا لإكمال استعلام عن تأشيرة سعودية مع رقم الطلب وكذلك رقم جواز السفر.