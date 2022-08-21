استعلام عن تأشيرة برقم الهوية إنجاز 1444 ، تعتبر الحكومة داخل الممكلة العربية السعودية إحدى الحكومات التي تتميز بتوفير الخدمات الالكترونية بشتى وسائل الحياة من أجل التخفيف على المواطن دون الحاجة الى الذهاب الى المؤسسات الحكومية ، وتعتبر خدمة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية عبر منصة ناجز والتي تعد من المنصات ذات الاهمية في المملكة ، ويتم الاستفسار حول التأشيرة بشكل الكتروني لتمكين الأفراد من الاستعلام عن أوضاع طلبات التأشيرة الخاصة بهم ، تابعوا معنا .

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية إنجاز 1444

الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية إنجاز 1444 هي إحدى الخدمات العديدة التي تتيح للأفراد الاستعلام عن التأشيرات الإلكترونية، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي تمكنهم من ذلك ؛ مثل الاستعلام عن رقم الطلب ورقم جواز السفر وما إلى ذلك، وهناك العديد من المنصات الحكومية التي تمكن الأفراد من إجراء الخدمات المتعلقة بالتأشيرات، وأبرزها منصة “إنجاز” لخدمات التأشيرات الإلكترونية. وفي هذا السياق يستعرض أبرز الخطوات التي تضمنها طرق الاستعلام عن التأشيرات في المملكة العربية السعودية.

منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز هي المنصة الرسمية لخدمات التأشيرات في المملكة العربية السعودية، وهي المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات للأفراد سواء كانت تأشيرات للأفراد أو القطاعات أو المنظمات.

الخدمات الإلكترونية في منصة التأشيرة

تقدم منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية عدة خدمات أبرزها ما يلي

الخدمات الفردية طلب الحصول على تأشيرة دخول من الممثليات السعودية بالخارج. نموذج طلب تأشيرة الحج والعمرة الإلكتروني دفع رسوم التأشيرة تفويض للحصول على تأشيرة ابحث عن تطبيق تصريح للحصول على تأشيرة عمل (دعم).

خدمات القطاعات والمنظمات التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول من الممثليات السعودية بالخارج. تفويض للحصول على تأشيرة. تصريح للحصول على تأشيرة عمل (دعم). استمارة تسجيل الشركة لإدخال طلبات التأشيرة. استكمال طلب اعتماد مكتب العمرة.



الاستعلام عن تأشيرة مع رقم الهوية إنجاز

يمكن الاستعلام عن تأشيرة برقم هوية من وزارة الخارجية السعودية عبر منصة إنجاز لخدمات التأشيرات باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى منصة التأشيرة.

انتقل إلى علامة تبويب الاستعلام في واجهة النظام الأساسي.

اضغط على خيار “البحث عن تأشيرة صادرة عن وزارة الخارجية”.

أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام، وهي أدخل رقم الهوية. أدخل رقم التأشيرة. اكتب كود الصورة.

انقر فوق رمز الاستعلام لعرض التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة انجاز

فيما يلي الخطوات التي توضح كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة إنجاز لعام 1444

قم بزيارة منصة إنجاز لخدمات التأشيرات “”.

انتقل إلى علامة تبويب الاستعلام في واجهة النظام الأساسي.

انقر فوق خيار “البحث عن تأشيرة حسب رقم الطلب”.

أدخل رقم الطلب في المساحة المتوفرة.

أدخل رقم جواز السفر، ثم اكتب رمز الصورة.

انقر فوق رمز الاستعلام لعرض التفاصيل.

الاستعلام عن تأشيرة بالرقم الصادر

توضح الخطوات التالية آلية الاستعلام عن طلبات التأشيرة من خلال استخدام الرقم الصادر عبر منصة خدمات إنجاز للتأشيرات، وذلك باتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي لمنصة إنجاز.

الضغط على خدمة الاستعلام عن الرقم الصادر في مقدمة الموقع.

اختر للاستعلام عن تأشيرة باستخدام رقم الطلب.

أدخل رقم الطلب، ثم أدخل رقم جواز السفر.

اكتب رمز الصورة وانقر على خيار “استفسار”.

في حالة إصدار التأشيرة، سيتلقى المستفيد رسالة على النحو التالي “تم إصدار التأشيرة بنجاح”.

في حالة عدم إصدار التأشيرة، يتلقى المستفيد رسالة كالتالي “حدث خطأ، يرجى التحقق من البيانات المدخلة والمحاولة مرة أخرى”.

الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر

توفر منصة خدمات التأشيرة ضمن خدمات الاستعلام إمكانية الاستعلام عن التأشيرة السعودية عن طريق رقم جواز السفر. يمكن الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية

دخول منصة إنجاز لخدمات التأشيرات “”.

انتقل إلى مربع الاستعلام أسفل واجهة الموقع.

اختر للاستعلام عن تأشيرة مع رقم الطلب.

أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام رقم الطلب. رقم جواز السفر. رمز التحقق.

انقر فوق علامة التبويب الاستعلام.

عرض معلومات التأشيرة.

الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية

فيما يلي الخطوات التي يجب الالتزام بها حتى يستفيد الأفراد من خدمة الاستعلام عن بيانات التأشيرة في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ

انتقل إلى نظام الاستعلام عن التأشيرة.

اختر للتحقق من رقم التأشيرة.

أدخل رقم التأشيرة في المكان المخصص لذلك.

حدد الطريقة التي سيتم بها إجراء المطابقة.

أدخل البيانات المطلوبة حسب طريقة المطابقة المختارة.

انقر فوق أيقونة التحقق.

عرض معلومات التأشيرة بعد ظهورها.

الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية للمقيمين

يمكن الاستفسار عن تأشيرة الزائر العائلية للعام الحالي 1444/2022 باتباع ما يلي

قم بزيارة منصة إنجاز فيزا.

انتقل إلى علامة التبويب الاستعلام عن التأشيرة في واجهة النظام الأساسي.

انقر فوق خيار “البحث عن طلب دخول”.

أدخل رقم الطلب.

أدخل رقم جواز السفر، ثم اكتب رمز التحقق الموضح في الصورة.

انقر فوق خيار الاستعلام لعرض تفاصيل التأشيرة.

استفسر عن صلاحية التأشيرة 1444 – 2022

أتاحت حكومة المملكة العربية السعودية للأفراد في المملكة الاستفسار عن صلاحية التأشيرة من خلال الإقامة أو رقم التأشيرة باتباع الخطوات التالية

الانتقال إلى منصة “مقيم” الإلكترونية.

اختر طريقة التحقق كما هو مطلوب التحقق بكتابة رقم الإقامة. تحقق بكتابة رقم التأشيرة.

اكتب الرقم حسب آلية التحقق التي يختارها المستفيد.

اختر أحد خيارات المطابقة المتاحة للمطابقة.

انقر فوق أيقونة التحقق لعرض معلومات صلاحية التأشيرة.

اطبع التأشيرة عبر الإنترنت

يمكن طباعة التأشيرة بعد إصدارها باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى منصة “مقيم” مباشرة.

حدد رقم الهوية للتحقق، ثم أدخل رقم هوية حامل التأشيرة.

اختر طريقة المطابقة المناسبة.

املأ البيانات المطابقة، ثم انقر على أيقونة “تحقق”.

عرض البيانات المضمنة في التأشيرة ثم طباعتها.

يمكن أيضًا طباعة التأشيرة من منصة أبشر باتباع ما يلي قم بتسجيل الدخول إلى نظام أبشر للخدمات الإلكترونية “”. انتقل إلى علامة التبويب أفراد العائلة، ثم حدد الاستفسارات. انقر فوق “حالة تأشيرة الخروج والعودة”. ة التأشيرة ثم طباعتها.



استعلام عن تأشيرة برقم الهوية إنجاز 1444 ، الاستفسار عن الخدمات الالكترونية والتي تتعلق بالتأشيرات هي إحدى الخدمات التي تمنحها المملكة للأفراد ، كما تتيح خدمات أخرى كالاستعلام عن جوازات السفر عبر منصة ناجز الالكترونية .