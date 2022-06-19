استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة

يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين داخل إقليم المملكة العربية السعودية في معرفة كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة ، بعد أن تسعى الحكومة جاهدة لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه حفاظًا على صحة أفرادها ، بالإضافة إلى لتقديم خدمات الاستعلام من خلال منصات الإنترنت ، لذلك سوف نقدم من خلال سطور المقالة التالية خطوات الاستعلام بالتفصيل.

الاستعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة

يمكن لجميع الأفراد الذين لديهم تأمين طبي الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمين الصحي ، للاستعلام عن تأمينهم الصحي وصلاحيته باستخدام رقم الإقامة أو الهوية ، ويتم ذلك من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة لتلك الخدمات ، والاستعلام يتم تلخيص الخطوات على النحو التالي:

عليك أن تذهب إلى الموقع الرسمي مجلس التأمين الصحي من الرابط المخصص لها.

ستظهر الصفحة الرئيسية ، عليك اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك ، يتطلب الوصول المباشر إلى خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي.

الموافقة على الدخول إلى الخدمة ، ثم يتطلب كتابة جميع البيانات من رقم إقامة صاحب التأمين ، وكذلك رمز التحقق ، ثم الضغط على موافق وستظهر أمامك جميع البيانات.

كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي للزوار

كما قدمت الحكومة السعودية خدمات ومنصات إلكترونية للاستعلام عن كافة البيانات المتعلقة بالتأمين الطبي لزوار المملكة ، حيث يمكنهم معرفة كافة المعلومات التي يريدونها من خلال الخطوات التالية:

يتم توفير هذا النوع من التأمين لجميع الحوادث الطارئة التي تحدث للأشخاص الزائرين على الأراضي السعودية.

يجب أن يذهبوا إلى الصفحة الرئيسية لمجلس التأمين الصحي.

يجب اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية ، ثم الضغط على الاستعلام عن التأمين الطبي.

بعد ذلك يتطلب إدخال رقم جواز الزائر وكافة بياناته.

من الضروري اتباع الخطوات وستبدأ نتائج التأمين الطبي في الظهور على الشاشة مباشرة.

في ختام المقال للاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة ، أوضحنا الخطوات اللازمة للاستعلام عن التأمين الصحي من خلال رقم الإقامة ، كما ذكرنا طرق الاستعلام عن التأمين لزوار المملكة العربية السعودية ، عليك مراجعة المقال للاستفادة مما تم ذكره.