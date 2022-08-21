استعلام عن تاشيرة مساند برقم الطلب 1444 ، تعتبر الحكومة داخل الممكلة العربية السعودية إحدى الحكومات التي تتميز بتوفير الخدمات الالكترونية بشتى وسائل الحياة من أجل التخفيف على المواطن دون الحاجة الى الذهاب الى المؤسسات الحكومية ، ويرجع ذلك الأمر الى التخفيف من الضغوطات عن تلك المؤسسات الحكومية ، وتعتبر خدمة استعلام عن تاشيرة مساند وهي من الخدمات المهمة لمنصة مساند والتي يتم توفيرها إلكترونيًا لتمكين الأفراد من الاستعلام عن أوضاع طلبات التأشيرة الخاصة بهم، تابعوا معنا .

منصة مساند الالكترونية

منصة مساند الإلكترونية هي إحدى المبادرات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. تم تصنيف المنصة كواحدة من المنصات الإلكترونية الشاملة لتوفير تجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل. تهدف المنصة بشكل أساسي إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية بالإضافة إلى زيادة درجة حماية الحقوق. تقوم الجهات المختلفة بتعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم المختلفة، وفيما يلي أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال المنصة

اختيار نوع التوظيف حسب تفضيل المستفيدين.

اختيار مقدم الخدمة من بين أكثر من 1400 مزود خدمة في جميع أنحاء المملكة.

تلقي عروض طلبات الاستقدام من القائمين على الخدمة.

ادفع بأمان من خلال منصة مساند بعد الانتهاء من مهمة إنشاء العقد.

متابعة رحلة طلب الاستقدام من خلال حساب المستخدم على منصة مساند.

استعلام عن تأشيرة دعم برقم 1444

يمكنك الاستفادة من خدمة الاستعلام عن تأشيرة الدعم باستخدام رقم الطلب واتباع الخطوات التالية

قم بزيارة موقع مساند “”.

انقر على الخطوط الأفقية الثلاثة في أقصى يسار الصفحة.

اختر “استعلام عن الطلبات” من بين الأقسام الثابتة.

أدخل البيانات المطلوبة للاستفادة من الخدمة وهي رقم الطلب رقم الهوية الوطنية / الإقامة تاريخ الميلاد / تاريخ انتهاء الإقامة

انقر على أيقونة البحث.

انتظر حتى تظهر تفاصيل الطلب ليتم الاستعلام عنه.

خطوات الاستعلام عن طلب تأشيرة مساند 1444

يمكن لجميع الأفراد في المملكة الاستعلام عن طلبات مساند لمعرفة حالة التأشيرة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى خدمة الاستعلام عن الطلبات مباشرة “”.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة للاستعلام، وهي رقم الطلب. رقم الهوية الوطنية / الإقامة تاريخ الميلاد / تاريخ انتهاء الإقامة

انقر فوق مربع البحث.

بهذه الطريقة، يمكن الاطلاع على جميع تفاصيل طلب التأشيرة.

خطوات الحصول على تأشيرة دخول من مساند 1444

تعد خدمة إصدار التأشيرات من مساند إحدى الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى تمكين الأفراد من إصدار تأشيرات العمالة المنزلية عبر بوابة مساند الإلكترونية، حيث يمكن للأفراد الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية إلكترونيًا على النحو التالي

الدخول إلى منصة مساند مباشرة.

إرفاق البيانات الخاصة بتقديم طلب التأشيرة وهي إثبات تسجيل المستخدم في نظام أبشر. إثبات الحالة الوظيفية للمستخدم. إثبات القدرة المالية للمستخدم ومقدار دخله الثابت.

دفع الرسوم المطلوبة لعملية إصدار التأشيرة ؛ 2157 ريال سعودي.

أدخل معلومات التأشيرة، وهي دور. جنسية. نقطة دخول.

الضغط على “التالي” ثم إدخال معلومات القدرة المالية وهي مبلغ الراتب. كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر.

إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة لاستكمال الطلب.

الإقرار بدقة وصحة البيانات المدخلة في النظام.

أرسل الطلب لإكمال إجراءات التأشيرة.

يشار إلى أن الطلب يستغرق 24 ساعة يتم بعدها تفعيل التأشيرة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.

خطوات تقديم شكوى عبر الإنترنت، مساند

وبحسب ما أوضحته منصة مساند عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، فإن عملية تقديم الشكاوى حول أي من المشاكل التي تحدث بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تتم عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لوزارة الموارد البشرية. والتنمية الاجتماعية 19911، أو الذهاب إلى مكاتب العمل بالمملكة.

كيفية التواصل مع منصة مساند

من الممكن التواصل مع الدعم الفني لمنصة مساند من خلال قنوات الاتصال التي توفرها المنصة للأفراد، والتي من خلالها يمكن استقبال مختلف الاستفسارات والشكاوى من المستخدمين. هذه القنوات هي كما يلي

رقم الاتصال بمنصة مساند 920002866

البريد الإلكتروني للدعم الفني

استعلام عن تأشيرة وزارة الخارجية

توفر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية “إنجاز” التابعة لوزارة الخارجية في المملكة، إمكانية الاستعلام عن تأشيرة سعودية برقم جواز السفر، حيث يمكن الاستفادة من الخدمة باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة منصة إنجاز لخدمات التأشيرات.

انتقل إلى علامة التبويب “الاستعلام الثابت” في أسفل الصفحة.

اختر للاستعلام عن تأشيرة باستخدام رقم الطلب.

أدخل رقم طلب التأشيرة.

أدخل رقم جواز السفر.

اكتب الكود المرئي ثم اضغط على “استفسار”.

تظهر جميع تفاصيل وبيانات التأشيرة حيث يمكن عرضها.

الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر

يمكنك بسهولة الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر من خلال منصة انجاز للتأشيرات الإلكترونية، باتباع ما يلي

الدخول المباشر إلى منصة خدمات التأشيرات “”.

انتقل إلى علامة التبويب الاستعلام في أسفل الصفحة.

انقر فوق الخيار للاستعلام عن تأشيرة مع رقم الطلب.

أدخل البيانات المطلوبة ؛ هو رقم طلب التأشيرة ورقم جواز السفر.

أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر فوق مربع “استفسار” لعرض تفاصيل التأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية في المملكة لتمكين المستفيدين من الاستعلام عن التأشيرات وصلاحيتها. يمكن إنجاز هذه الخدمة باتباع الطريقة التالية

قم بتسجيل الدخول إلى نظام (أبشر) الإلكتروني.

اختر علامة التبويب “المقيمون” من القائمة الرئيسية في النظام.

دخول الخدمات الإلكترونية.

اذهب إلى خدمات التأشيرات.

أدخل المعلومات اللازمة للاستفادة من الخدمة وهي رقم تصريح الإقامة. رقم هوية صاحب العمل. الكود المرئي. رقم الفيزا. رقم جواز السفر.

وبالتالي، يتم عرض معلومات التأشيرة الكاملة بواسطة النظام.

استعلام عن تأشيرة مع رقم الهوية

يمكن للأفراد الاستعلام عن تأشيرة برقم هوية، وهي أحد الخيارات العديدة التي يمكن من خلالها الاستعلام بسهولة عن التأشيرات. فيما يلي أهم الخطوات لإتمام هذه الخدمة

الدخول إلى منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية.

أدخل علامة التبويب الخدمات الفردية.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل رمز التحقق.

انتقل إلى علامة التبويب الاستعلامات.

انقر فوق الخيار للاستعلام عن التأشيرة.

أدخل رقم الهوية.

انتظر حتى يظهر النظام التفاصيل المطلوبة.

رابط للاستعلام عن طلب دعم musaned.com.sa

يمكن الاستعلام عن تأشيرة مساند من خلال الرابط، حيث يتم اتباع الخطوات المطلوبة لإكمال هذه الخدمة بنجاح بعد دخول المنصة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لها، حيث تعد خدمة الاستعلام عن الطلبات من أبرز الخدمات التي يتم توفيرها من خلال النظام الأساسي.

استعلام عن تاشيرة مساند برقم الطلب 1444 ، تعتبر خدمة الاستفسار عن التأشيرة الخاصة بمساند ، هي إحدى الخدمات التي تمنحها المملكة للأشخاص المقيمين داخل المملكة ويرجع ذلك عبر استخدام منصة مساند الالكترونية .