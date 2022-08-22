استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 2022 ، يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية للتعرف على الطريقة التي تمكنهم من التعرف على طريقة الاستفسار حول وافد متغيب عبر استخدام رقم الإقامة الخاصة به داخل المملكة ، حيث يرجع البحث عن تغيب وافد من الخدمات المهمة التي يعمل على منحها مكتب العمل عبر منصته على شبكة الانترنت ، وتعد خدمة استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 2022 من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقدمها الحكومة السعودية لجميع الأفراد فيها فيما يتعلق بالمقيمين والوافدين ، تابعوا معنا .

الاستعلام عن عدم وجود وافد برقم اقامة 2022

يمكننا الاستفسار عن عدم وجود العامل الوافد برقم الإقامة كالتالي

انتقل إلى Job Desk Services “”.

انقر فوق خدمات الاستعلام.

حرك مؤشر الماوس فوق خدمة استفسار الموظف الوافد.

انقر على زر بدء الخدمة الأخضر.

حدد الاستعلام برقم الإقامة.

أدخل رقم الإقامة، ثم أدخل رمز التحقق.

اضغط على زر البحث ثم اعرض حالة العامل.

الاستفسار عن عدم وجود سائق خاص

يمكن للسائق الخاص الاستعلام عن تقرير الغياب على النحو التالي

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية من الواجهة.

اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

انقر فوق خدمات الاستعلام.

بدء خدمة استعلام الموظف الوافد.

أدخل رقم الإقامة ورمز التحقق.

اضغط على زر البحث ثم اعرض حالة العامل.

كيف اعرف ان لدي بلاغ هروب من الكفيل

يمكن للعامل التحقق من بلاغات الهروب التي تم تسجيلها من قبل الكفيل باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى خدمة الاستعلام “”.

أدخل رقم الإقامة في الحقل المقدم.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر على أيقونة البحث.

انظر حالة العامل للحصول على التفاصيل.

خطوات إلغاء تقرير هروب عامل وافد

تم تقديم خدمة الإلغاء دون عواقب الهروب عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، كما توفر هذه المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى أبرزها خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وفيما يلي خطوات إلغاء تقرير الهروب المسجل على العامل الوافد.

تقرير إلغاء منصة أبشر 1444

يمكننا إلغاء الهروب بدون عودة من خلال منصة أبشر على النحو التالي

انتقل إلى منصة أبشر.

الضغط على الأفراد.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

قم بإجراء التحقق المطلوب.

انقر فوق الخدمات من علامة التبويب خدماتي.

انقر فوق الخدمات العامة.

اضغط على الرسائل والطلبات.

تحديد قطاع المديرية العامة للجوازات.

اختر خدمة لإلغاء تقرير التغيب من القائمة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

قم بتحميل المرفقات، ثم انقر فوق إرسال.

الاستعلام عن موظف وافد بمكتب العمل

تم تقديم الكثير من الخدمات المعلوماتية عن الوافدين في المملكة العربية السعودية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل، وإليكم بعض أبرز هذه الخدمات على الإطلاق.

الاستعلام عن موظف بالرقم الحدودي

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

انقر فوق خدمات الاستعلام.

بدء خدمة استعلام الموظف الوافد.

أدخل رقم الحد، ثم أدخل رمز التحقق.

انقر على أيقونة البحث الخضراء.

انظر التفاصيل التي قدمها الموقع.

الاستعلام عن تحويل كفالة وافد

يمكن للمغتربين اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نقل الكفالة

انتقل إلى بوابة خدمات العمالة “”.

انقر فوق خدمات الاستفسار.

بدء خدمة للاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

اختر تحويل خدمة عامل وافد من قائمة أنواع الخدمة.

حدد البحث برقم الإقامة، ثم اكتب رقم الإقامة.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق زر البحث.

كيفية الاستعلام عن بلاغ هروب برقم جواز السفر

يمكن الاستفسار عن تقرير الهروب برقم جواز السفر كالتالي

انتقل إلى “نظام الاستعلام عن الوصول”.

أدخل رقم جواز السفر في الحقل المقدم.

حدد جنسيتك من القائمة المنسدلة.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق بحث.

الاستعلام عن بيانات الموظف الوافد برقم الهوية

يستفسر عن بيانات الموظف الوافد برقم هوية الإقامة كما يلي

انتقل إلى خدمات استعلام الأعمال “”.

انقر فوق خدمات الاستعلام.

بدء خدمة استعلام الموظف الوافد.

اكتب رقم معرف الإقامة في خانة رقم الإقامة.

اكتب رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

اضغط على زر البحث.

الاستعلام عن عامل وافد لديه تصريح إقامة

يمكننا الاستفسار عن صلاحية الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية على النحو التالي

انتقل إلى منصة أبشر.

انقر فوق الأفراد ثم قم بتسجيل الدخول.

انقر على استفسارات الخدمات التي ترعاها.

اختر للاستعلام عن صلاحية الإقامة.

اكتب رقم الإقامة، ثم أدخل الرمز المرئي.

انقر فوق زر البحث.

عرض تفاصيل تصريح الإقامة.

استفسارات وزارة العمل الإلكترونية

تعمل وزارة العمل السعودية على تقديم الكثير من الاستفسارات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، وفيما يلي بعض أبرز هذه الخدمات

استفسارات حول موظف وافد يستفيد العديد من الوافدين من هذه الخدمة للتحقق من تقارير الهروب وتقارير التهرب.

يمكننا التوجه لهذه الخدمة للاستعلام عن رسوم مكتب العمل، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل نقل الكفالة للموظف الوافد وحالتها، وهي من أبرز خدمات الاستفسار التي تقدمها الوزارة للعمالة من خلال بوابتها الإلكترونية الرسمية.

استفسارات حول نطاق المؤسسة يعتمد تحديد نطاق المؤسسات المختلفة في المملكة العربية السعودية على نسبة الموظفين المواطنين إلى نسبة الوافدين العاملين في المؤسسة. تساعدنا هذه الخدمة في معرفة نطاق المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عندما تنخفض إلى ما دون الأخضر.

الاستفسار عن ترخيص منشأة استقدام تتوفر هذه الخدمة من خلال بوابة خدمات العمل الإلكترونية لمساعدة منشآت التوظيف في معرفة حالة الرخصة التي ترغب في إصدارها دون الحاجة للتواصل مع أي من إدارات الوزارة أو زيارة لهم شخصيًا.

رقم مكتب العمل الموحد وطرق الاتصال الأخرى

يمكننا التحدث إلى موظفي خدمة العملاء في مكتب العمل بالمملكة العربية السعودية عبر الرقم 19911 لطرح الأسئلة والاستفسارات المختلفة. كما يوفر مكتب العمل العديد من وسائل الاتصال الأخرى، ومن أبرزها ما يلي

المحادثة الفورية تم توفير خدمة الدردشة الفورية من خلال الموقع الرسمي لمكتب العمل على الإنترنت للتواصل مع العملاء وتقديم الدعم الفني في أسرع وقت ممكن.

تويتر يفضل العديد من الموظفين في المملكة العربية السعودية التواصل مع مكتب العمل من خلال حساب خدمة العملاء على شبكة التواصل الاجتماعي Twitter، ويمكننا الذهاب إلى هذا الحساب “.

البريد الإلكتروني يمكننا التواصل مع مكتب العمل من خلال عنوان البريد الإلكتروني [email protected] مباشرة وبدون الحاجة للاتصال برقم الهاتف الموحد.

استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة 2022 ، تساعدنا هذه الخدمة في معرفة الكثير من التفاصيل المتعلقة بالموظفين الحاصلين على الجنسية السعودية أو الوافدين ، بالإضافة إلى معرفة الرقم الوطني وحالة العامل بشكل خاص وتاريخ بدء العمل والاسم وتقييم المنشأة.