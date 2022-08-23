استعلام عن جدول المخالفات المرورية في قطر 2022 واسعارها الجديدة ، يعتبر ذلك السؤال من الأسئلة التي دائماً ما تنتشر في معظم الاوقات لمعرفة قيمة المخالفة ان وجدت والعمل على دفعها دون التأخير لما يترتب عليها من الغرامات والمخاطر بسحب المركبات من قبل الادارة العامة للمرور ، ويتم العمل المخالفات المرورية في قطر 2022 لضمان حركة السير بعيداً عن الحوادث ، مما يدفع المواطنين بالالتزام بقواعد السير لتجنب المخالفات ، تابعوا معنا .

المخالفات المرورية في قطر

يتلقى السائقون في حياتهم اليومية مخالفات مرورية في حال عدم اتباعهم للقوانين المنظمة لعملية السير في الشوارع القطرية، مما يترتب عليه دفع مبالغ تتحدد قيمتها حسب نوع المخالفة التي يرتكبها السائق. لهذا السبب، قدمت وزارة الداخلية القطرية خدمة إلكترونية لتسهيل معرفة المخالفات المرورية وقيمتها. ادفع القيمة بأسهل ما يمكن.

الاستفسار عن جدول المخالفات المرورية في قطر

يمكن للمواطن معرفة تفاصيل المخالفات المرورية في قطر وقيمتها لعام 2022 من خلال الجدول التالي

تفاصيل المخالفة مبلغ جيد إذا لم يتخذ الأفراد الاحتياطات اللازمة عند عبور الطريق. 200 ر إذا لم يلتزم السائقون بالإشارات اللازمة. 200 ر إذا لم يقم سائق المركبة بتشغيل ضوء الشعاع العالي باتجاه الجانب الأيمن من الطريق. 200 ر إذا لم يسير الدراج على الطريق المخصص للسيارات. 300 ر إذا كان السائق وراكب الدراجة والراكبون على المقعد الخلفي لا يرتدون خوذة. 300 ر إذا كانت السيارة تسير بسرعة بطيئة جدًا فقد تشكل خطرًا على سلامة الطريق آه. 300 ر في حالة تعشيق المكابح بشكل مفاجئ دون الحاجة إلى طارئ لضمان سلامة وأمن حركة المرور. 300 ر إذا لم يتم إعطاء إشارة واضحة مسبقًا وكان الوقت الكافي عند تبريد السيارة. 300 ر إذا استخدم السائق الأبواق دون مواجهة خطر وشيك. 300 ر تركيب أو استخدام الأبواق الهوائية أو الأبواق الموسيقية في السيارات. 300 ر تجاهل إعطاء الأولوية لتحريك مركبة عند التقاطعات. 300 ر وقوف السيارات ومواقف السيارات في الأماكن غير المخصصة 300 ر إيقاف المركبات أو الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو الأرصفة. 300 ر إيقاف المركبات أو الوقوف في أماكن غير مخصصة للوقوف أو الانتظار على الجسور والجسور والممرات السفلية. 300 ر أوقف المركبات أو أوقف سيارتك على الجزء الرئيسي من الطريق بالقرب من المرتفعات أو المنحنيات. 300 ر إيقاف المركبات أو الانتظار لمسافة تقل عن 15 مترًا من الطرق المتقاطعة أو المداخل الأرضية أو الدوّارات أو معابر المشاة أو محطات النقل العام. 300 ر إيقاف المركبات أو الانتظار في القسم الرئيسي من الطريق بعلامات أرضية طويلة ومستمرة لا يسمح بعبورها. 300 ر إيقاف المركبات أو الوقوف في الأماكن التي يؤدي فيها وقوف السيارات إلى إيقاف حركة المركبات الأخرى هناك. 300 ر إيقاف المركبات أو الانتظار في القسم الرئيسي من الطريق بالقرب من مركبة أخرى متوقفة. 300 ر لإيقاف المركبات أو الوقوف في أماكن وقوف السيارات أو المواقف المحظورة. 300 ر إيقاف المركبات أو وقوفها في المواقف مدفوعة الأجر دون مقابل 300 ر إيقاف المركبات أو الوقوف في المواقف مدفوعة الأجر بعد المهلة المحددة. 300 ر إذا كان سائق سيارة ركاب أو مكتب نقل أو سائق سيارة أجرة أو سيارة مستأجرة أو ليموزين يسمح بنقل الركاب أكثر مما يسمح به القانون. 300 ر إذا قام سائق المركبة بإلهاء نفسه بالتحدث إلى أي من الركاب أو السماح لأي شخص بالجلوس أو الوقوف بالقرب منه أثناء سير المركبة. 300 ر إعاقة استخدام المواقف الضريبية أو التسبب في اندفاع أمامها. 300 ر عدم إخطار سلطة الترخيص على الفور بفقدان أو تلف أي من لوحات الأرقام أو كليهما. 500 ريال قطري استخدام اللوحات التجارية في المواقف غير المصرح بها 500 ريال قطري استخدام لوحات الأرقام المؤقتة لأغراض غير مصرح بها 500 ريال قطري يجب على مالك السيارة عدم إبلاغ إدارة المرور بأي تغيير في اسم المالك أو الجنسية أو رقم الهوية أو العنوان أو مكان الإقامة خلال عشرة (10) أيام من هذا التغيير. 500 ريال قطري لا يحمل السائق رخصة القيادة أثناء القيادة أو لا يبرزها بناء على طلب الشرطة. 500 ريال قطري إذا لم يبقى السائق على يمين الطريق في المواقف التي يحددها القانون. 500 ريال قطري عدم الالتصاق بالمسارات الموجودة على القسم الرئيسي من الطريق أثناء القيادة. 500 ريال قطري قيادة مركبة على طريق محظور أو السماح لشخص بذلك دون إذن كتابي من سلطة الترخيص. 500 ريال قطري تجاوز السرعة المحددة على الطريق 500 ريال قطري إذا كان السائق والراكب الأمامي لا يرتدون أحزمة الأمان أثناء القيادة على الطريق. 500 ريال قطري سائق يستعمل أو يحمل هاتف نقال أو أي جهاز آخر في يده أثناء القيادة. 500 ريال قطري

جدول نقاط المخالفات المرورية في قطر 2022

من خلال الجدول التالي يمكن الاستفسار عن تفاصيل نقاط المخالفات المرورية في قطر لعام 2022 م.

المخالفات عدد النقاط استخدام المصابيح ومكبرات الصوت وأجهزة الإنذار أو أي أجهزة أخرى غير تلك التي يسمح بها القانون. نقطة واحدة الامتناع عن تقديم رخصة قيادة أو رخصة تشغيل مركبة أو أي تصريح آخر يقتضيه القانون للجيش في قوة الشرطة. نقطة واحدة قيادة مركبة ميكانيكية بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات الصادرة من سلطة الترخيص. نقطة واحدة قيادة مركبة تعرضت لحادث أثر على توازنها أو إطاراتها أو أحدهما. نقطة واحدة عدم التقيد بمعنى الخطوط الأرضية أو الإشارات المرورية. نقطة واحدة مركبات النقل تخالف أبعاد ووزن المركبة من حيث العرض والطول والوزن. نقطة واحدة مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة. نقطة واحدة تسليم المالك أو المرخص له لمركبة باسمه أو حاملها إلى شخص ليس لديه رخصة قيادة سارية المفعول لقيادة هذه المركبة أو بدون رخصة قيادة أو أي تصريح آخر يقتضيه القانون. نقطتان قيادة مركبة ميكانيكية تكون لوحات ترخيصها غير واضحة أو غير مقروءة. نقطتان ارتكاب أو السماح بعمل مخالف للآداب العامة أو التقاليد في السيارة. ثلاث نقاط استبدال جزء كبير من المركبة دون إذن كتابي من سلطة الترخيص. ثلاث نقاط استعمال المركبة الميكانيكية لغرض آخر غير الغرض المقصود منها. ثلاث نقاط الانعطاف أو الانعطاف أو الرجوع في الاتجاه المعاكس لحركة المرور ثلاث نقاط امش على كتف الطريق. ثلاث نقاط الإثبات المتعمد لبيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات المقدمة بقصد الحصول على رخصة قيادة مركبة أو رخصة قيادة أو رخصة قيادة مؤقتة أو الحصول على بديل لأي منها. ثلاث نقاط تعمد إعاقة أو إعاقة السير على الطرق العامة. ثلاث نقاط قيادة مركبة تصدر ضوضاء مزعجة. ثلاث نقاط قيادة مركبة ميكانيكية بدون لوحاتها. ثلاث نقاط قيادة مركبة ميكانيكية برخصة يتم سحبها أو تعليقها. ثلاث نقاط قيادة مركبة ميكانيكية برخصة قيادة لا تسمح بقيادتها. ثلاث نقاط قيادة مركبة تحمل لوحات ترخيصها الصادرة عن سلطة الترخيص مع تغيير بعض الأرقام، أو برقائق غير صادرة من سلطة الترخيص مع لوحات أرقامها الأصلية مكتوبة عليها أو بأرقام مختلفة عليها. ثلاث نقاط قيادة مركبة ميكانيكية غير مرخصة. ثلاث نقاط قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة. ثلاث نقاط قيادة المركبة التي تسقط من حمولتها مما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق. ثلاث نقاط قيادة مركبة تتطاير حمولتها أو انسكبت مواد قابلة للاشتعال أو تضر بالصحة العامة أو البيئة أو تؤثر على سلامة الطرق. ثلاث نقاط تجاوز السرعة المحددة. أربع نقاط قيادة مركبة ميكانيكية بتهور أو بغير وعي أو بشكل يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر. أربع نقاط قيادة المركبة الميكانيكية بدون مكابح أو إذا كانت مكابحها أو إحداها معطلة أو غير صالحة للاستعمال. أربع نقاط قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة أو أي مؤثرات عقلية أخرى. ست نقاط قيادة مركبة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور على الطرق السريعة أو الدائرية. ست نقاط تجاوز إشارات المرور الحمراء أو اليدوية. سبع نقاط

الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر

توفر وزارة الداخلية في قطر أكثر من طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها للمواطنين والتي أوضحناها في جدول المخالفات أعلاه، ومن خلال الخدمات الإلكترونية لقطاع المرور المتوفرة على موقع وزارة الداخلية.، يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية للمواطنين باستخدام رقم اللوحة أو الرقم الشخصي أو رقم المنشأة ؛ نتعرف على هذه الأساليب في الفقرات التالية، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للسيارات غير القطرية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة قطر بواسطة لوحة الأرقام

فيما يلي الخطوات التي سنعرضها

دخول الموقع الرسمي لوزارة الداخلية القطرية “”.

اضغط على خيار “خدمات الوزارة” ثم “استفسارات وطلبات”.

انقر فوق خيار “خدمات المرور”.

الضغط على “خدمة المخالفات المرورية”.

الضغط على رقم المركبة من نافذة الاستعلام عن المخالفات.

اكتب رقم اللوحة في الموضع المحدد.

اختر نوع السيارة.

اكتب رمز التحقق المرئي، ثم انقر فوق رمز الاستعلام، وسيتم عرض التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر مع الرقم الشخصي

يمكن للمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم شخصي باتباع الخطوات التالية

الضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات في موقع وزارة الداخلية القطرية.

اضغط على الرقم الشخصي.

أدخل الرقم الشخصي، ثم رمز التحقق المرئي.

انقر فوق زر الاستعلام.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر برقم المنشأة

يمكن للمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق رقم المنشأة باتباع الخطوات التالية

اضغط على أيقونة الاستفسارات في موقع وزارة الداخلية القطرية.

انقر فوق حركة المرور، ثم اختر رمز المخالفات المرورية.

اختر أيقونة الاستعلام برقم المنشأة.

أدخل رقم المنشأة في الموضع المحدد، ثم اكتب رمز التحقق المرئي.

اضغط على أيقونة الاستعلام لعرض تفاصيل المخالفات المرورية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للسيارات الأجنبية

وفرت وزارة الداخلية القطرية طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية للسيارات الأجنبية باتباع ما يلي

الدخول على صفحة الاستعلام عن المخالفات في موقع وزارة الداخلية القطرية.

اختر للاستعلام عن المركبات غير القطرية.

أدخل البلد ثم اختر نوع السيارة.

اكتب رقم السيارة، أدخل الحروف العربية والإنجليزية، ثم اكتب رمز التحقق.

اضغط على زر الاستعلام، وسيعرض الموقع المخالفات المرورية المسجلة.

دفع قيمة المخالفات المرورية في قطر

بعد الاستفسار عن المخالفات المرورية التي عرضناها في جدول المخالفات يمكن للمواطن في قطر دفع الغرامات المسجلة عليه إلكترونياً باتباع ما يلي

قم بتنزيل تطبيق مطراش لنظام Android أو iPhone.

افتح التطبيق واختر اللغة العربية.

اضغط على زر الاستفسارات.

اضغط على خيار “استعلام عن المخالفات المرورية”.

اختر الطريقة المناسبة للاستعلام.

أدخل المعلومات المطلوبة، ثم أدخل رمز التحقق.

تحديد المخالفات التي يريد المواطن دفع ثمنها.

انقر فوق خيار “الدفع”، ثم اتبع التعليمات التي تظهر.

رابط للاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر

يمكنك الانتقال إلى صفحة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر مباشرة من خلال موقع وزارة الداخلية القطرية “”، ثم اختيار طريقة الاستعلام واتباع الخطوات التي تعلمناها في هذا المقال.

استعلام عن جدول المخالفات المرورية في قطر 2022 واسعارها الجديدة ، حيث اتاحت الحكومة في قطر الى السائقين بالتعرق على الجدول الخاص بالمخالفات والأسعار الجدية في حال ارتكاب تلك المخالفات ، كما يمكنهم دفع الغرامات إلكترونيًا ، أوضحنا رابط للاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر .