استعلام عن حالة أهلية طلب الضمان المطور sbis hrsd gov sa مَوعِد نزول الراتب عقوبة مخالفة شُروطْ الاستحقاق

استفسارات حول حالة الأهلية لتطبيق الضمان مطورة sbis hrsd gov sa من خلال البرنامج الجديد لنظام الضمان الاجتماعي وطريقة التغلب على عدم قبول الاستحقاق والحرمان من الحق فِيْ دفع راتب الضمان، متبوعًا بالحرمان استحقاق الضمان الجديد، والذي بدأ مع بدء إرسال المراسلات إلى الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، حيث أعلن نظام تقاعد الضمان الاجتماعي عن نتائج استحقاق صرف أموال الضمان وإيداعها وصرفها فِيْ الحسابات المصرفِيْة الخاصة بالضمان الاجتماعي. المستفِيْدين تدريجياً على دفعات. إلا أن هناك مجموعات كانت مؤهلة فِيْ نظام الضمان القديم تم إسقاطها من الأهلية بموجب نظام الضمان الاجتماعي المطور حديثًا، ولم يتم قبول الضمان الاجتماعي لهم، وذلك لأسباب. ونتيجة لذلك، تم تعليق دفع رواتب الأمن والمعاشات التقاعدية لهؤلاء المواطنين.

الاستفسار عن حالة الأهلية لطلب الضمان المطور sbis hrsd gov sa تاريخ نشر الراتب

وتجدر الإشارة إلى أن أسباب عدم الأهلية واستحقاق الدعم الأمني ​​للعديد من مواطني المملكة تعود إلى عدة أسباب تصحيح الأخطاء التي حدثت أثناء التسجيل أو لتحديث بياناتهم.

مَتَّى يتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج الأهلية للعديد من المدفوعات حتى الآن، لعدد كبير من مواطني المملكة الذين تقدموا بطلبات للتسجيل على رَابِطْ الموقع الإلكتروني لمنصة الحماية الاجتماعية والدعم الجديدة. وهم على وشك الانتهاء من دراسة طلبات الدفعة الثالثة ومن المتوقع صدورها نهاية هذا الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن تطوير نظام الضمان الاجتماعي الجديد وهُو مختلف تمامًا عن نظام التأمين السابق، حيث أن الدعم التأميني له معايير وشُروطْ وضوابط مختلفة عن السابقة، مما أدى إلى إخراج المستفِيْدين السابقين من نظام التأمين الجديد، ووفقًا للنظام الجديد، المعاشات ورواتب الضمان الاجتماعي. . الأسر الفقيرة ومن هم فِيْ أمس الحاجة إلى الموارد الشحيحة، وتحسب قيمة حياتهم، ويكون الضمان حسب الدخل الإجمالي للأسرة وعدد أفرادها والأصول الثابتة التي تمتلكها من أرض وعقار. وتطبيق المعيار تحديد الأهلية للضمان الاجتماعيهذه هِيْ أهم المعايير للاستفادة من دعم الضمان.

جدول الحد الحدي للحق فِيْ المعاش التأميني 1443 حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق نقدًا بالريال شهريًا حد الضمان الاجتماعي بالريال الشهري

1 1000 2001 اثنين 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 خمسة عشر 5000 10000

كَمْا تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تطوير المجتمع السعودي ليكون مجتمعا منتجا وليس مجتمعا محتاجا ينتظر الدعم من الحكومة السَعُودِيْة، وتحويل الأسر السَعُودِيْة المنتظرة الدعم الأمني ​​إلى أسر منتجة، وتقدم العديد من البرامج التي تشمل جميع الفئات. من المواطنين، وكذلك تشمل جميع مدن ومناطق حضرية وريف المملكة. كَمْا تسعى وزارة الموارد البشرية إلى توفِيْر فرص عمل من خلال برامج المشاريع الصغيرة التي تصل إلى دعم أصحاب المنازل من خلال تشجيع الأسر الفقيرة والمحتاجة على أن تصبح عائلات منتجة من أجل زيادة دخل هذه الأسر ليكون لها اليد العليا.

تطوير أسباب رفض الأهلية والقبول فِيْ الضمان الاجتماعي 2022

عدم التصريح بشكل صحيح عن إجمالي دخل الأسرة، حيث يتم التحقق من البيانات التي أدخلها المواطن مقابل قاعدة البيانات الحكومية.

لا نعرف من يسجل كتابة ما يمتلكه كأصول ثابتة.

يمتنع المسجل عن ارفاق البيانات والمستندات الخاصة بالمنزل والعقار الذي فِيْ حوزته.

التغلب على مشكلة عدم قبول الأهلية لبرنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وحَلْها

لذلك، يجب على المتقدمين للحصول على نظام الضمان الاجتماعي الجديد تصحيح بياناتهم، التي أدخلوها مسبقًا فِيْ نظام الحماية الاجتماعية والدعم، وبعد ذلك يتم تقديم الطلب مرة أخرى والنقر فوق رمز “إعادة التقديم”. حتى لا يتوقف التبادل ويستفِيْدون من الدعم المالي لمدة شهُور.

وضع عقوبات للتحَلْيل وانتهاك شُروطْ الحق فِيْ الضمان الاجتماعي

يعاقب العائل الذي يتقاضى المعاش ولا ينفقه على من يعولهم، حيث يعاقب بغرامة لا تزيد عن 5000 ريال ويسجن لمدة أقصاها 3 أشهر.

الأشخاص الذين حصلوا على معاش تقاعدي بشكل غير قانوني يعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد. يتم دفع غرامة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي، أو يعاقب الشخص بكلتا العقوبتين.

كيفِيْة تعديل تطبيق الضمان الاجتماعي المطور فِيْ حالة تعليق التطبيق لتصحيح البيانات

قم بزيارة الرَابِطْ الخاص بحسابك فِيْ الضمان الاجتماعي المطور

انقر فوق رمز التذكرة فِيْ الجزء العلوي الأيسر من الصفحة

انقر فوق إنشاء تذكرة جديدة.

اختر برنامج دعم للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي.

اختر إرسال الطلب.

ثم تختار بعد ذلك عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ” أو “عدم إضافة عبارة معينة لم تفعلها عند تسجيل الوصول فِيْ البداية”.

اكتب وصفًا للمشكلة التي تواجهها.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

سيظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة فِيْ غضون أيام قليلة.

إذا لم تستفد من الإجابة، فِيْرجى الرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة لمزيد من التوضيح.

شُروطْ الاستحقاق والاستحقاق لرواتب الضمان الاجتماعي للمطور الجديد

الجنسية السَعُودِيْة.

المطلقات اللائي يعشن مع أطفالهن ولا يعملن ولا لهن دخل.

الأسرة الأرملة لأبنائها الأيتام.

من هجرها لزوجها وليس لها مصدر رزق.

أفراد عائلات المحبوسين أو المقيمين فِيْ مراكز علاج الإدمان.

عائلة غائب معيلها ولا يعرف عنوانها.

يتيم والد متوفى أو مجهُول الأبوين.

المواطنون الحاملون لبطاقات التنقل، إلى الحد الذي يتم تسجيلهم فِيْه بضمان عند مغادرة أيتام الأب المتوفى.

يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي الموسع الجديدلك أيضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. فِيْما يتعلق بمجال الإسكان، أنت. منصة دعم الإسكان ودورها الفاعل فِيْ المشاريع والمخططات الإسكانيةايضا برامج قروض الإسكان المدعومةأما بالنسبة للأسر الريفِيْة وأربابها، منبر الدعم الريفِيْ لتحقيق التنمية المستدامة لسكان الريفايضا منصة الثروة الحيوانية لدعم صغار المزارعينكلها جهُود جديرة بالثناء تبذلها الحكومة السَعُودِيْة بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

وعليه استعرضنا معكَمْ العديد من التفاصيل الخاصة بنظام الحماية والدعم الاجتماعي الجديد وهُو برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي تم تفعيله من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ نوفمبر من العام الماضي، ويجب أن نشير إلى أن الموارد البشرية أعلن عن تمديد فترة الانتساب للمستفِيْدين السابقين من الضمان الاجتماعي حتى أكتوبر المقبل سنتابع معكَمْ جميع القرارات والإعلانات الخاصة بالمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر.