استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني 1444 ومَوعِد صرف راتب سبتمبر 2022، يعد الضمان الإجتماعي أحد الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية، للعديد من المواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر المستورة، وذلك من الحصول على دعم مالي كل شهر لسد الاحتياجات الاساسية، والعيش بحياة كريمة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية قبل أيام عن مَوعِد صرف راتب سبتمبر 2022، و استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني.

تطوير الضمان الاجتماعي فِيْ السجل المدني

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستشارات الخاصة بالسجل المدني للضمان الاجتماعي المطورة من خلال صفحة الإنترنت الرسمية لمساعدة المستحقين فِيْ الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بحالة الطلب من خلال المستفِيْدين. البيانات من خلال الرَابِطْ المباشر بعد التأكد من استيفاء جميع شُروطْ الأهلية وهِيْ كالتالي.

من حيث المبدأ يجب أن يكون المستفِيْد سعودي. يجب أن يكون المستفِيْد مقيمًا بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. أن تفتقد المستفِيْدة زوجها أو أرملتها. علما أيضا أنه يستبعد أيضا زوجة ومطلقة وأرملة المواطن الذي لديه أبناء سعوديين وأبناء المواطن المطلق وأرمل الزوج غير السعودي. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا. وأخيراً لا يحصل المستحق على المعاش إذا كان دخله أعلى من قيمة معاش الوزارة.

تم تطوير التحقيق فِيْ وضع الضمان الاجتماعي 1444

بالإضافة إلى ذلك، عزيزي القارئ، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع مجموعة من الخطوات لتتمكن من التحقق من حالة طلبك المقدم إلى الضمان الاجتماعي المطور باستخدام رقم التسجيل المدني، وذلك من خلال الخطوات التالية أدناه

للحصول على معلومات حول الضمان الاجتماعي المطور، قم بزيارة رَابِطْ الموقع وزارة الموارد البشرية وايضا كيف تستفِيْد الفتيات من الضمان

يتم تسجيل رقم السجل المدني للمستفِيْد أدخل رقم الضمان الاجتماعي، ثم أدخل رقم التحقق الظاهر على الصورة الموضوعة أمامك

فِيْ النهاية، انقر فوق أيقونة “عرض” لمعرفة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالتطبيق، والإجابة المؤهلة للحصول على معاش التأمين أو قيد ة.

تم تحديد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي فِيْ سبتمبر 2022

وفِيْ السياق ذاته، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توحيد مَوعِد صرف الضمان الاجتماعي المطور بإدخال الرواتب فِيْ حسابات بنكية فِيْ أحد أيام الشهر الميلادي، فِيْ النظام القديم وفِيْ نظام الضمان الجديد المطور، وبذلك يتم دفع الراتب يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

أعلنت وزارة الموارد البشرة عن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر لعام 2022، وذلك في الأول من شهر سبتمبر لعام 2022، كما استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية