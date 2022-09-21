استعلام عن راتب التقاعد و موعد نزوله 1444 ، يريد العديد من السعوديين المتقاعدين السؤال عن معاشهم التقاعدي عندما يتم تخفيضه ، لكنهم يفشلون في الوصل الى النهاية ةالتعرف على البيانات الخاصة بالراتب التقاعدي وتحقيق النتيجة المرجوة ، لذذلك سنوضح لكم كيفية التحقق من تواريخ المعاشات التقاعدية والتقاعد حتى لا يفوتك يوم الدفع والحصول على الراتب التقاعدي مرة أخرى تابعوا معنا .

موعد نزول المعاش التقاعدي

بعد التأكد من مَوعِد راتب التقاعد نأتي لإبلاغكَمْ وهُو اليوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي أي يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 الموافق 29 صفر 1444 عندما تكون الرواتب المودعة فِيْ البنوك للذهاب لصرفها من حسابك المصرفِيْ، لذلك لا تحتاج إلى التحقق من تاريخ الراتب مرة أخرى.

كيف تحسب معاشك التقاعدي نظام الضمان الاجتماعي

فِيْ هذه الفقرة سنخبرك بالخطوات الصحيحة لحساب قيمة راتبك النهائي، وإذا احتجت إلى آلة حاسبة عند تطبيق هذه الخطوات فلا مشكلة فِيْ ذلك، والآن يمكنك حساب راتبك التقاعدي على النحو التالي

فِيْ الخطوة الأولى عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك، ستظهر قائمة بها العديد من الخيارات للاختيار من بينها “الخدمات الإلكترونية”.

فِيْ الخطوة التالية، ستظهر لك أيضًا مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها، “حاسبة المعاش”.

ستختار بعد ذلك “بدء الخدمة” بعد قراءة جميع التفاصيل المكتوبة.

ثم حدد الجنس، ثم حدد الخدمة التي عملت فِيْ وظيفتك.

ثم اختر سبب تركك لخدمتك من الخيارات المعروضة عليك.

ثم أدخل قيمة آخر راتب تلقيته من الوظيفة.

بعد ذلك، يُكتب عدد سنوات الخدمة، ثم عدد الأشهر.

ثم اضغط على زر “عرض مبلغ المعاش” ثم يظهر لك قيمة معاشك التقاعدي.

كيف تحسب معاشك التقاعدي نظام الضمان الاجتماعي