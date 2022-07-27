استعلام عن صرف الدفعة 57 من حساب المواطن برقم الهُوية للمستفِيْدين مَتَّى يتم الصرف

استشارة حساب المواطن مع رقم DNI 1443 هـ – 2022 م، كشف برنامج حساب المواطن أنه من المقرر صرف مبالغ مستفِيْدي الدعم للقسيمة رقم 57 مطلع الشهر المقبل، حيث أن برنامج Account Program Citizen هُو برنامج يخدم العديد من الفئات. بحاجة إلى مساعدة مالية لتحقيق الاكتفاء وتلبية احتياجاتهم واحتياجات أبنائهم، وبسبب اقتراب مَوعِد صرف الراتب الشهري، زاد السؤال كثيرًا، وهذا ما سنعرضه لهم أدناه. خطوط المقالة.

طلب اعتراض على حساب مواطن

يوفر حساب المواطن للمستلمين القدرة على تقديم طلب اعتراض لة جميع نتائج الأهلية، ويقدم المستلمون طلب اعتراض فورًا للإعلان عن نتائج البرنامج، لمدة تتراوح من 60 إلى 90 يومًا كحد أقصى.

خطوات ة حساب المواطن مع DNI 1443 هـ

الذهاب مباشرة إلى رَابِطْ الموقع حساب المواطن البريد الرسمي

البريد الرسمي بعد ذلك، يقوم الشخص الذي يقوم بالاستفسار بالنقر فوق أيقونة “خدمة الاستعلام عن حساب المواطن”.

أدخل رقم الهُوية الوطنية الخاص بك، ثم اكتب رمز التحقق الذي يظهر أمامه، ثم اضغط على زر “استفسار”.

بمجرد النقر فوق “استشارة”، سيتم فتح صفحة كاملة تحتوي على جميع معلومات المستفِيْد فِيْما يتعلق ببرنامج حساب المواطن، وستكون قادرًا على معرفة جميع المعلومات التي تريد معرفتها.

يبدأ حساب المواطن بتلقي طلبات الاعتراضات على المبالغ المستحقة لدعم القرعة 56، عبر البوابة الإلكترونية على الرَابِطْhttps//t.co/sqAGIcdm2I pic.twitter.com/vHdZbRnZ3i – حساب المواطن (citizenaccount) 13 يوليو 2022

مَوعِد صرف الدفعة 57 من حساب المواطن

كشف الموقع الرسمي لبرنامج حسابات المواطنين، أن مَوعِد صرف الدفعة السابعة والخمسين من برنامج حسابات المواطنين هُو اليوم الثاني عشر من شهر محرم 1444 هـ، الموافق العاشر من شهر أغسطس المقبل 2022 م، مع الدعم، وسيكون هذا هُو اليوم الثاني عشر من شهر محرم 1444 هـ. عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع تويتر القصير “تويتر”.

نتشرف بخدمتك من خلال 4 قنوات فِيْ برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/ayXFvn7uBr – حساب المواطن (citizenaccount) 17 يوليو 2022

شُروطْ الأهلية لبرنامج حساب المواطن

يجب أن يكون من يرغب فِيْ الحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون لمقدم الطلب الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا أي السن القانوني لأي شخص.

يجب أن يكون الوضع الاقتصادي للفرد أو الأسرة المتطورة محدودًا تمامًا.

لا تسجل مقدم الطلب فِيْ أي من النزل السَعُودِيْة.

يجب أيضًا ألا يكون لديك أي أصول قديمة وحتى لا يكون لديك أي سجلات تجارية خاصة بك.

خطوات التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن