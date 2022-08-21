استعلام عن صك عقاري برقم الهوية 1444 وزارة العدل ، اتاحت وزارة العدل التابعة للحكومة داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الالكترونية والتي تسهل على المواطنين امكانية الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها عبر منصة وزارة العدل الالكترونية ، ومن الخدمات التي تقدمها الوزارة خدمات تتعلق بالعقارات كخدمة تحديث أو طباعة السندات، وتشير إلى طريقة الاستعلام عن سندات العقارات برقم هوية ، تابعوا معنا .

وزارة العدل السعودية

تتولى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية العديد من المسؤوليات منها مسؤولية التسجيل لإثبات ملكية العقار. كما تعمل الوزارة على إنجاز عدد كبير من المعاملات عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية على الإنترنت، بما في ذلك بوابة نجيز وبوابة التوفيق للإصلاح بين المتقاضين. هي منصات الاستعلام عن الصكوك وتحديثها.

الاستعلام عن صك عقاري برقم 1444 وزارة العدل

يمكن الاستعلام عن صك العقار للعام 1444 هـ برقم الهوية كما يلي

قم بزيارة خدمة الاستعلام عن الصكوك “” مباشرة.

انقر فوق الخيار للاستعلام عن رقم الهوية ورقم الأداة.

أدخل رقم المعرف في الحقل المخصص لذلك.

اكتب رقم الشيك ثم حدد الخيار أنا لست روبوتًا.

انقر فوق رمز الاستعلام الأخضر.

اطلع على تفاصيل الأداة التي يوفرها الموقع.

الاستعلام عن صك العقار لدى وزارة العدل عن طريق نجيس 1444

فيما يلي خطوات الاستعلام عن سند العقار للعام 1444 هـ من وزارة العدل عبر بوابة نجس

انتقل إلى بوابة “نجيز” مباشرة.

انتقل إلى علامة التبويب خدمات التحقق من الواجهة.

الضغط على سند العقار من قائمة الخدمات.

اختيار طريقة التحقق المناسبة لحامل الأداة.

أدخل البيانات ثم تحقق من أنني لست روبوتًا.

انقر فوق التحقق وأدخل الرمز.

اتبع التعليمات لمعرفة حالة الأداة وبعض بياناتها.

التعرف على بيانات الصك العقاري من خلال الوصول الوطني 1444

يمكن التعرف على كافة بيانات سند الملكية للعام 1444 هـ بناءً على ما يلي

توجه إلى بوابة نجيس مباشرة.

اضغط على زر دخول من الشريط العلوي.

اختر تسجيل الدخول بكلمة مرور ورسالة.

أدخل اسم المستخدم، ثم اكتب كلمة المرور.

اتبع التعليمات لتسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني.

انقر على ممتلكاتي من الجانب الأيمن.

عرض تفاصيل السندات العقارية من قائمة العقارات.

استعلام عن عقار للأفراد 1444

تتم الاستفسارات حول ملكية الأفراد للعقار عام 1444 هـ على النحو التالي

انتقل إلى خدمة الاستعلام عن الممتلكات “” مباشرة.

حدد طريقة الاستعلام ثم أدخل البيانات المطلوبة.

علامة صح أنا لست روبوتًا.

انقر فوق الزر Query، ثم انقر فوق أيقونة Show Check.

قم بإجراء التحقق المطلوب ثم راجع مالك الأداة.

تحديث السندات العقارية وزارة العدل 1444

تم تقديم خدمة تحديث السندات العقارية عام 1444 هـ عبر موقع وزارة العدل، ويجب استيفاء الشروط التالية للاستفادة من هذه الخدمة

حضور صك ساري المفعول على طالب الخدمة.

يجب ألا تكون الأداة مسجلة مسبقًا.

إدخال نفس البيانات في النسخة المرفقة من السند عند تقديم الطلب عبر الإنترنت.

تحديث الأدوات إلكترونياً من وزارة العدل السعودية 1444

فيما يلي خطوات التحديث الإلكتروني للصكوك لعام 1444 هـ

انتقل إلى “خدمة تحديث الصكوك” مباشرة.

الضغط على أيقونة الدخول من بوابة الدخول الوطنية الموحدة.

أدخل رقم الهوية أو اسم المستخدم لحساب أبشر.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة الطلب الجديد ثم قبول التعهد.

الاستمرار في إدخال البيانات وتحميل المرفقات ثم المتابعة.

اضغط على إرسال الطلب بعد التحقق من البيانات.

انتظار ة الطلب وإصدار القرار.

طباعة صكوك الملكية من وزارة العدل 1444

يفضل الأفراد في المملكة العربية السعودية طباعة سندات العقارات لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى خدمة “الاستعلام عن الصكوك” مباشرة.

انقر على رقم التعريف وتحقق من الاستعلام عن الرقم.

أدخل رقم الشيك، ثم اكتب رقم الهوية في الخانة المعدة لذلك.

علامة صح أنا لست روبوتًا.

انقر فوق رمز الاستعلام الأخضر بعد إدخال البيانات.

اضغط على زر انظر صك العقار عند ظهوره.

حدد نوع المعرف من القائمة المنسدلة، ثم أدخل رقم المعرف.

استخدم القوائم المنسدلة لإدخال تاريخ الميلاد.

انقر فوق التالي وانتظر وصول رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة.

أدخل الرمز المطلوب، ثم انقر فوق جلب نص رمز الشيك.

تصفح الشيك، ثم انقر على أيقونة الطباعة.

انتظر حتى ينتهي الموقع من إنشاء نسخة ورقية.

احفظ النسخة المطبوعة في الذاكرة المحلية.

رابط الاستفسار عن السندات العقارية aqari.moj.gov.sa

يمكن التوجه إلى نظام الاستعلام عن السندات العقارية في المملكة العربية السعودية عبر الرابط “” مباشرة للاستعلام عن بيانات السند ورقم الهوية ثم طباعته عند الحاجة.

استعلام عن صك عقاري برقم الهوية 1444 وزارة العدل ، تعمل الحكومة داخل المملكة على اتاحة جميع الخدمات بشكل الكتروني وياتي ذلك الامر للتخيف على المواطنين من الضغوطات والأعباء وامكانية قضاء الحاجات الخاصة بهم بشكل الكتروني من البيت أو مكان العمل دون الحاجة الى الذهاب الى المؤسسات بشكل مباشر .