استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية مقيم 1443

يبحث آلاف المواطنين والمقيمين السعوديين عن كيفية الاستعلام عن صلاحية خروج وإعادة صلاحية رقم هوية المقيم على محرك البحث “جوجل”. فرض العقوبات ، وأطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر الإلكترونية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بطريقة إلكترونية بسيطة لتسهيلها في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى المملكة من خلالها إلى تطوير التحول الرقمي والاعتماد عليه. على الرقمنة والاستغناء عن الإجراءات الورقية والروتينية التي تتطلب المزيد من الوقت والجهد. نكتب لك هذا المقال على موقعنا الإلكتروني “علمني” لنوضح لك كيفية الاستفسار عن تأشيرة خروج نهائي برقم إقامة ، إلى نص المقال.

الاستفسار عن صلاحية الخروج والعودة

يمكنك الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال منصة أبشر الإلكترونية باتباع عدة خطوات نوضحها لك كالتالي:

أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر على شبكة الانترنت.

على شبكة الانترنت. ثانيًا ، ستظهر صفحة رئيسية تضغط فيها على أيقونة أبشر للأفراد.

ثالثًا ، سجل الدخول الآن عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعًا ، الآن الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ، ثم اختيار خدمة الجوازات.

خامساً: الآن أدخل رقم الإقامة ورقم هوية الكفيل.

سادساً ، أدخل الكود المرئي الذي يظهر أمامك.

سابعاً ، اكتب رقم جواز السفر ثم انقر فوق “عرض” لتظهر لك جميع المعلومات حول تأشيرتك ، مثل تاريخ انتهاء الصلاحية وفترة الصلاحية.

طباعة تأشيرة الخروج والعودة

تقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد ، وهو ما تم استخدامه في الماضي ، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تأشيرة الخروج والعودة. يمكنك الدخول إلى موقع منصة أبشر واتباع جميع الخطوات اللازمة التي شرحناها في مقال سابق بعنوان كيفية طباعة تأشيرة الخروج والعودة يمكنك مشاهدته من خلال النقر على الرابط المميز.