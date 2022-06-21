استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa

يتساءل الكثير من الناس عن طريقة الاستفسار عن طلب زيارة عائلية بوزارة الخارجية ، فهو من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تقدمها الوزارة لجميع العاملين والمقيمين في المملكة ، حيث يرغب عدد من المقيمين في استقدامه. عائلاتهم لقضاء الإجازة في المملكة العربية السعودية ، لذلك تجدر الإشارة إلى طرق الاستعلام عن تأشيرة الأسرة إلكترونيًا.

استعلام عن طلب زيارة عائلية ، وزارة الخارجية

لتسهيل الأمر على المواطنين ، أتاحت وزارة الخارجية السعودية الاستعلام إلكترونيًا عن طلب الزيارة العائلية ، باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى المنصة خدمة التأشيرات وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

انقر على أيقونة “الصفحة الرئيسية” التي تظهر على الشاشة.

انتقل إلى زر الاستعلام.

تظهر مجموعة من الخيارات. تم تحديد البحث عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.

اكتب رقم الطلب في الحقل المخصص لذلك.

لإكمال العملية بنجاح ، يجب على المستخدم كتابة رقم التسجيل أو رقم الإقامة بشكل صحيح في المكان المخصص له.

مطابقة رمز التحقق المرئي.

أخيرًا ، انقر فوق رمز الاستعلام الذي يظهر أسفل الشاشة.

كيفية الاستعلام عن رقم جواز السفر

يمكنك الاستعلام عن الطلب عن طريق رقم جواز السفر عن طريق الدخول إلى منصة انجاز باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة إنجاز لخدمات التأشيرات الحكومية.

انقر فوق زر الاستعلام.

تم تحديد ترتيب البحث عن التطبيق المقدم.

يجب على المستخدم إدخال رقم الطلب بشكل صحيح في المساحة المخصصة له.

اكتب رقم جواز سفر مقدم الطلب بدقة لطلب التأشيرة.

لإكمال العملية بنجاح ، يجب النقر فوق رمز الاستعلام.

كيفية الاستعلام عن رقم الهوية

يمكن الاستعلام عن طلب تأشيرة زيارة عائلية برقم الهوية باتباع ما يلي:

سجّل الدخول إلى منصة التأشيرة الإلكترونية.

تم تحديد البحث عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.

اكتب رقم الطلب بدقة.

أدخل رقم الهوية الوطنية في الحقل الخاص برقم السجل.

قم بتسجيل رمز التحقق المرئي ، ثم اضغط على “استفسار”.

في نهاية مقال استعلام عن طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية ، حيث تم توضيح خطوات الاستعلام عن طلب زيارة للعمال والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، سواء عن طريق جواز السفر. رقم أو من خلال رقم الهوية الوطنية.