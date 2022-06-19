استعلام عن طلب زياره عائليه برقم الطلب عبر visa.mofa.gov.sa

هناك العديد من الأشخاص الذين يحاولون السفر إلى المملكة العربية السعودية للزيارات العائلية ، والتي يجب أن تكون لديهم تأشيرة دخول. وفرت الحكومة في المملكة العربية السعودية منصة تساعد في الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب ، وهذا ما سنحاول تقديمه لكم من خلال السطور التالية ، حيث قد تساعد هذه المنصة المواطنين على معرفة المزيد حول الخدمات.

استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

يمكن للمواطنين الاستعلام عن طلب الزيارات العائلية من خلال عدة خطوات نقدمها لكم على النحو التالي:

انتقل إلى الموقع الرسمي لـمنصة التأشيرات.

وانقر على زر الاستعلام.

اكتب جميع المعلومات الشخصية التي طُلب منك وتأكد من كتابتها بدقة.

انقر على كلمة الاستعلام.

كيفية تعديل طلب زيارة عائلية 2022

يمكنك تعديل طلب الزيارة العائلية باتباع عدة نقاط وهي كالآتي:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرة التي وضعناها أعلاه.

انقر على الخدمة الفردية.

اذهب في كلمة زيارة عائلية.

املأ التفاصيل المطلوبة منك.

انتقل إلى التطبيقات.

اختر كلمة تحرير.

قم بتحرير البيانات التي تحتاج إلى تعديل.

ثم انتقل إلى زر حفظ التغييرات.

طلب تصديق على طلب زيارة عائلية

يمكنك الحصول على طلب الموافقة على الزيارة العائلية عبر الموقع الإلكتروني دون الذهاب للسفارة ويتم ذلك على النحو التالي:

انتقل إلى موقع Visa.mofa.gov.sa على موقع Visa.mofa.gov.sa

انقر على أيقونة الموظف.

انقر فوق موافق على طلب الزيارة العائلية وسيتم نقلك على الفور إلى صفحة طلب الزيارة العائلية.

انتقل إلى كلمة أوافق.

تحقق الآن من أن الطلب قد تمت الموافقة عليه من قبل الخدمة الوطنية الموحدة.

يمكنك كتابة رقم الموافقة.

طلب شهادة زيارة.

الآن عليك التوقيع بسهولة.

في نهاية الحديث عن استفسار عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب ، أوضحنا كيفية الاستفسار ، كما أوضحنا كيفية تعديل طلب زيارة عائلية 2022 ، كما قدمنا ​​الطريقة من الحصول على شهادة طلب زيارة عائلية دون الذهاب للسفارة السعودية.