استعلام عن طلب مصدق من الغرفة التجارية 1444 ، تتيح المملكة للأشخاص العاملين في الشركات وأصحابها من عملية انشاء الشركات الخاصة بهم ، ولكن ذلك الأمر يدفع بمنشأ الشركة الى الالتزام بالشروط والمعايير التي تتعلق بالسجل التجاري الخاص بالشركة لتجنب تجاوز المخالفات أو الحاق الضرر بالشركة ، بحيث أتاحت الغرفة التجارية استعلام عن طلب مصدق من الغرفة التجارية من أجل الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني ، تابعوا معنا .

شهادة إلكترونية

تعد خدمة التصديق الإلكتروني التي تقدمها الغرفة التجارية من أهم الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونيًا، حيث توجد العديد من المستندات التي يجب أن تكون مصدق عليها رسميًا من الغرفة التجارية. بعد ذلك، يجب على الأفراد التوجه إلى مقر الغرفة التجارية للمصادقة على الأوراق المطلوبة. الشهادة الإلكترونية لها الأهمية التالية

مصداقية وموثوقية الأوراق والمستندات الصادرة عن الغرفة التجارية.

لا يتم العبث بالملفات.

الحفاظ على حقوق العمال في جميع القطاعات التجارية والصناعية.

حفظ عقود العمل بما يساهم في حفظ حقوق العمال.

إصدار التراخيص المطلوبة لبدء العمل.

تصديق الطلب في الغرفة التجارية

يمكنك المصادقة على طلب من غرفة التجارة باتباع الخطوات التالية

الدخول على صفحة قائمة الغرف التجارية والصناعية على موقع مجلس الغرف السعودية “.

اختيار الغرفة التجارية للمنطقة المستفيدة.

الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للغرفة التجارية.

سجّل الدخول إلى الحساب، وإذا لم يكن لديك حساب، فأنشئ حسابًا جديدًا.

انقر على أيقونة “توثيق المستندات”.

اتبع جميع التعليمات المطلوبة واملأ البيانات المطلوبة أيضًا.

دفع الرسوم المطلوبة لعملية التصديق.

تقديم الطلب.

الاستعلام عن طلب مصدق من الغرفة التجارية 1444

يمكنك الاستعلام عن طلب مصدق من الغرفة التجارية من خلال منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية، واتباع الخطوات التالية

دخول منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية “”.

الوصول إلى المنظمات والقطاعات.

اضغط على الغرف التجارية ووزارة العمل.

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم االمستخدم. كلمه السر. رمز التحقق.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل بيانات الطلب الذي تريد الاستعلام عنه.

اضغط على استفسار لإظهار كافة المعلومات الخاصة بالطلب.

طلب توثيق زيارة عائلية عبر الإنترنت

يمكن للوافد أو المقيم الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى منصة خدمات التأشيرة.

انقر فوق الأفراد في منتصف الصفحة الرئيسية.

انقر فوق علامة التبويب “مقيم”.

اختر طلب زيارة عائلية للمقيمين.

وافق على التعهد.

أدخل البيانات الشخصية.

أدخل بيانات التطبيق، والتي تعني بيانات الكفيل.

أدخل بيانات الزائر.

بعد إدخال بيانات الزائر، يجب النقر فوق حفظ.

سيتم توجيهك إلى صفحة الوصول الوطنية.

تسجيل الدخول مع اسم االمستخدم. كلمه السر. رمز التحقق. اكتب كلمة المرور المؤقتة المرسلة إلى رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق متابعة.

ستظهر رسالة تقول “تم التحقق من الطلب”.

إعطاء رقم الزيارة للراعي لتوثيقه.

سوف يذهب الراعي مرة أخرى إلى منصة خدمات التأشيرة “”.

انقر فوق الأفراد في منتصف الصفحة الرئيسية.

انقر فوق علامة التبويب “المواطن”.

اختر الموافقة على طلبات الأفراد.

وافق على التعهد.

انقر فوق “التحقق من الهوية من خلال الوصول الوطني”.

أضف رقم التطبيق المراد تصديقه.

يمكن للمقيم الاستعلام عن التطبيق للتأكد من صدقه.

سيتم تحويل الطلب إلى وثيقة تأشيرة إذا تمت الموافقة على الطلب من قبل وزارة الخارجية السعودية.

الشروط الأساسية للحصول على شهادة الغرفة الإلكترونية

هناك عدة شروط أقرتها الهيئة لإتمام تصديق الأوراق من الغرفة التجارية للأفراد، وهي كالتالي

يجب أن يكون الأفراد مسجلين في غرفة التجارة.

يجب أن يكون مقدم الطلب بالفعل عضوا في غرفة التجارة.

يجب دفع رسوم المصادقة بالكامل، وهي تختلف من غرفة إلى أخرى.

يجب أن تتطابق الأختام والتوقيعات الموجودة على الأوراق والوثائق مع تلك الموجودة في الغرفة التجارية من قبل.

شروط الانتساب إلى غرفة التجارة

وضعت الغرفة التجارية شروطا لمن يرغب في الانضمام إليها وهي كالتالي

يلتزم صاحب المنشأة التجارية أو الشخص بالحضور مع إثبات شخصيته.

يشترط أن يكون الطلب قد تم التوقيع عليه وأن تتخذ كافة الإجراءات من قبل الجهة أو الجهات المختصة.

يجب أن يكون لدى الشخص نسخة من السجل التجاري للمنشأة أو المنشأة التجارية.

إحضار الرخصة الأصلية للمنشأة.

يجب أن يكون لدى الشخص المخول نسخة طبق الأصل من التوكيل القانوني أو النسخة الأصلية من التفويض.

في حالة حضور الغرف التجارية نيابة عن الشركة، يجب إحضار عقود المنشآت التجارية.

يجب ملء النموذج.

يجب دفع فاتورة حساب اشتراك غرفة التجارة الخاص بك سنويًا.

الجدير بالذكر أن السنة المالية للغرف التجارية تبدأ في أول يناير وتنتهي في ديسمبر.

شروط الموافقة على المستندات المقدمة

وضعت الغرفة التجارية عددًا من المحددات والقواعد التي يجب توافرها في أي مستند يقدم إليها، وهي كالتالي

يعتبر ما يلي استمرار عضويتك. الاشتراكات المدفوعة مسبقا الخاصة بك في العضوية. هناك عدة استثناءات، مثل سائق سياره. راعي وخادمة ومزارع. جميع العمال المنزليين معفيين.

يجب أن يتطابق التصديق على أي أوراق أو مستندات رسمية مع تلك الموجودة في الغرف التجارية.

يجب أن تكون الأوراق مقدمة من الجهة الرسمية، موقعة ومختومة من نفس الجهة، وبتاريخ حديث.

رسوم تصديق الغرفة التجارية

يحدد نظام الغرفة التجارية الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية في المملكة العربية السعودية. هذه الرسوم كالتالي

الدرجة الممتازة 10،000 ريال سعودي.

الفئة الأولى 5000 ريال سعودي.

الفئة الثانية 2000 ريال سعودي.

الفئة الثالثة 800 ريال سعودي.

الفئة الرابعة 300 ريال سعودي.

تصديق الخطابات والشهادات والأوراق 25 ريال سعودي للمصادقة الورقية.

في حالة التصديق الإلكتروني يضاف 10 ريالات إضافية.

الأوراق المرفوضة في الغرف التجارية

ترفض الغرفة التجارية رفضاً قاطعاً بعض الأوراق المقدمة، ومن أهمها ما يلي

أي مستند أو خطاب يحتوي على ختم منسوخ.

أي خطاب أو مستند يتم مسح الختم أو الشعار فيه.

أي خطاب يحتوي على اختلاف بين المستندات المقدمة وتلك الموجودة في الغرفة التجارية.

أي عقود لشركات جديدة.

أن يأتي الإنسان ويذكر اسمه في الأوراق.

تصريح للأجانب في الدوائر الرسمية.

الاستفسار عن طلب وزارة الخارجية

يمكنك الاستفسار عن الطلب المقدم إلى وزارة الخارجية السعودية لمعرفة ما إذا كان قد تمت الموافقة عليه، من خلال موقع وزارة الخارجية، واتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى موقع وزارة الخارجية السعودية ““.

انتقل إلى مربع الاستعلام الموجود في الجزء السفلي من الواجهة الأمامية للموقع.

حدد “الطلب المقدم إلى وزارة الخارجية”.

اكتب البيانات الضرورية مثل رقم الطلب. رقم قياسي. رمز التحقق.

انقر فوق “استفسار”.

ستظهر حالة الطلب المقدم إلى وزارة الخارجية السعودية في حال الموافقة عليه أم لا.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية 1444

يمكنك الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية عبر منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية

ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختر الخدمات الفردية.

اكتب اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق.

اختر رمز “الاستعلامات”.

اختر “الاستعلام عن التأشيرة”.

أدخل رقم الهوية وانتظر حتى تظهر التفاصيل.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب

يمكنك الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب من خلال منصة إنجاز عبر الإنترنت ومتابعة ما يلي

دخول منصة التأشيرات الإلكترونية “”.

اختر (استعلام عن حالة الطلب).

حدد نوع الطلب الذي تريد الاستعلام عنه من القائمة.

أدخل رقم الطلب ورمز التحقق.

اضغط على (استفسار).

بعد الاستعلام ستظهر النتيجة لك مباشرة.

كيفية متابعة التأشيرة بعد تصديقها من الغرفة التجارية

لمتابعة الاستفسار عن الطلب المصدق من الغرفة التجارية يجب اتباع الآتي

تأكد من أن طلب التأشيرة الذي قدمناه قد تمت الموافقة عليه من قبل السلطات المسؤولة.

دخول موقع التأشيرة “”.

في مربع الاستعلام أسفل الصفحة يجب إدخال البيانات المطلوبة وهي اختر “تأشيرة باستخدام رقم الطلب” في مربع البحث. رقم الطلب. رقم جواز السفر. رمز الصورة.

انقر فوق استفسار.

ستظهر صفحة بتفاصيل حالة الطلب المراد الاستعلام عنه.

مقر الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية

يوجد العديد من الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي

منطقة القويعية.

منطقة الخرج.

مكة المكرمة.

منطقة بيشة.

منطقة الأحساء.

منطقة ابها.

منطقة الباحة.

منطقة ينبع.

منطقة تبوك.

منطقة حائل.

مدينة الرياض.

المنطقة الشرقية.

مدينة الطائف.

منطقة القريات.

منطقة عرعر والرس.

منطقة المخواة والزلفي.

مدينة جدة.

المدينة المنورة.

منطقة مشتركة.

منطقة نجران.

منطقة القصيم.

رابط اتحاد الغرف السعودية csc.org.sa

يمكن للمواطن السعودي الدخول على الرابط الإلكتروني للغرف السعودية لتنفيذ كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع. كما يتيح الموقع الوصول إلى العديد من الغرف لتسهيل المعاملات الإلكترونية المختلفة، ويمكنك الوصول إلى الموقع ““.

استعلام عن طلب مصدق من الغرفة التجارية 1444 ، يعتبر الطلب المصدق أحد الامور ذات الأهمية والتي يبحث عنها العديد من الأشخاص ، ويعد الطلب المصدق عبارة عن إحدى الخدمات الالكتونية والتي يتم من خلالها التوثيق ، تعمل على تقديمها الغرف التجارية في كل مكان داخل السعودية .