استعلام عن عقد إيجار برقم الهوية 1444 ، قد أثار اهتمام العديد من الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الألية التي تتيح لهم امكانية استعلام عن عقد إيجار بشكل الالكتروني عبر استخدام رقم الهوية ، كونه هنالك العديد من الخدمات التي تتيحها الحكومة للمواطنين بشكل الكتروني ، ويتعلق عقد الايجار بمنصة الإيجار الإلكترونية والتي يتم من خلالها انشاء أوالغاء العقد ، تابعوا معنا .

عقود الإيجار الإلكترونية

تم إطلاق منصة تأجير في المملكة العربية السعودية حتى يتمكن جميع الأفراد من الحصول على عقود إيجار موثوقة دون الحاجة إلى زيارة أي من الإدارات التابعة لوزارة الإسكان. حتى يتمكنوا من الوصول إلى خدماته المختلفة ومنها خدمة طباعة العقد الإلكتروني ومعرفة حالته.

الاستعلام عن عقد إيجار برقم الهوية 1444

يمكنك الاستعلام عن عقد الإيجار برقم الهوية لسنة 1444 هـ كالتالي

قم بزيارة شبكة التأجير المطورة “” مباشرة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

اكتب رقم المعرف في الحقل العلوي.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق اتفاقية الإيجار من الشريط العلوي.

حدد قائمة عقود الإيجار من القائمة المنسدلة.

عرض حالة العقد من الجدول.

استعلام عن عقد إيجار بعقد رقم 1444

يمكننا الاستفسار عن عقد الإيجار لعام 1444 هـ برقم العقد كالتالي

انتقل إلى منصة التأجير مباشرة.

أكمل تسجيل الدخول في المنصة.

انقر فوق اتفاقية الإيجار من الشريط العلوي.

انقر فوق عقود الإيجار من القائمة.

أدخل رقم الكود في الحقل المقدم.

عرض حالة العقد من الجدول.

استعلام عن حالة عقد إيجار رقم الطلب 1444

فيما يلي خطوات الاستعلام عن عقد الإيجار مع رقم الطلب لعام 1444 هـ

انتقل إلى منصة التأجير مباشرة.

انقر فوق خدمة التحقق من الحالة.

أدخل رقم الطلب في الحقل المقدم.

انقر فوق أيقونة التحقق من الحالة.

عرض تفاصيل حالة الإيجار.

استخراج العقد الإلكتروني من الموقع الإيجاري 1444

يتم استخراج العقد الإلكتروني من المنصة الإيجارية لعام 1444 هـ من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة شبكة التأجير المطورة “” مباشرة.

أدخل رقم الهوية، ثم اكتب كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر على العقود، ثم اختر عقود الإيجار.

ة العقد الإلكتروني ثم طباعته.

توثيق عقد الإيجار الإلكتروني 1444

تم توثيق عقد الإيجار الإلكتروني لعام 1444 هـ في المملكة العربية السعودية من خلال المنصة المطورة بعد تسجيل دخول المستخدمين، وفيما يلي خطوات توثيق العقد الإلكتروني من خلال إيجار.

خطوات توثيق عقد إيجار إلكتروني 1444

يمكننا اتباع الخطوات التالية لتوثيق عقود الإيجار الإلكترونية عام 1444 هـ

انتقل إلى منصة التأجير المطورة “” مباشرة.

تسجيل الدخول عن طريق الوسيط العقاري.

قم بإجراء التحقق المطلوب من مستخدم النظام الأساسي.

انقر على العقود من الشريط العلوي.

اختر تسجيل عقد جديد من القائمة المنسدلة.

حدد مدة العقد، ثم اضغط على زر تأكيد المدة.

أدخل تفاصيل العقار، ثم انقر على زر التأكيد.

اتبع التعليمات لإدخال بيانات الطرفين وبيانات القرابة.

قم بإرسال الطلب عند الانتهاء من جميع الخطوات.

إلغاء عقد إيجار إلكتروني من طرف واحد 1444

فيما يلي خطوات إلغاء عقد الإيجار الإلكتروني من جانب واحد لعام 1444 هـ

قم بزيارة شبكة التأجير المطورة “” مباشرة.

الضغط على خدمة إلغاء العقد من جانب واحد.

أدخل اسم مقدم الطلب في الحقل المقدم.

تحديد حالة مقدم الطلب.

أدخل بيانات مالك العقار والمندوب العادي.

اكتب اسم المنفذ بحقه ثم اختر نوع الهوية.

أدخل رقم هوية المنفذ بحقه.

اكتب رقم الأداة ثم أدخل تاريخها.

أدخل رقم العقد، ثم اكتب رقم القرار لتنفيذ إخلاء العقار.

استخدم التقويم لتحديد تاريخ قرار تنفيذ الإخلاء.

تحديد تاريخ انتهاء العقد ثم تحميل المرفق المطلوب.

اكتب رمز التحقق المرئي الذي يظهر في الصورة.

وافق على البيان، ثم انقر على إرسال.

قم بتسجيل الدخول إلى برنامج الإيجار 1444

يمكننا التسجيل للدخول في برنامج الإيجار لعام 1444 هـ على النحو التالي

انتقل إلى شبكة التأجير مباشرة.

انقر لتسجيل الدخول إلى الحساب.

أدخل اسم المستخدم أو رقم الهوية الخاصين بك.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

في انتظار إرسال رمز التحقق في رسالة SMS.

أدخل الرمز للذهاب إلى واجهة الحساب.

تسجيل مستخدم جديد على موقع إيجار 1444

يمكننا التسجيل على موقع إيجار لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة منصة التأجير المطورة “” مباشرة.

انقر فوق خيار التسجيل.

تحديد الطريقة المناسبة لتحديد الهوية الشخصية.

أدخل رقم الهوية في الحقل المخصص لذلك.

أدخل تاريخ الميلاد ثم اضغط على زر البحث.

اتبع التعليمات لإكمال إنشاء الحساب.

استعلام عن عقد إيجار برقم الهوية 1444 ، تعتبر منصة الايجار احى المنصات المهمة التي عملت على إطلاقها الحكومة داخل المملكة العربية السعودية ، لتسهيل من عمل الحصول على العقود التي تتعلق بالايجار بالطرق الموثوقة والشفافية ، ويمكن للمقيمين لعرض عقود الإيجار وطباعتها أيضًا.