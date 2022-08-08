استعلام عن فاتورة سداد محكمة التنفيذ 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن لديهم قضية داخل محكمة التنفيذ حول كيفية الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بالسداد عبر محكمة التنفيذ ، كونها من الخدمات المهمة التي تقدمها وزارة العدل في السعودية ، والتي يتم الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية ، تابعوا معنا .

وزارة العدل السعودية

وهي من أبرز الوزارات العاملة في حكومة المملكة العربية السعودية. تعتبر الوزارة المسؤولة عن جميع الأمور الإدارية والمالية التي تتعامل مع القانون والقضاء. يقوم على رعاية جميع المحاكم المختلفة، بما في ذلك المحاكم العامة، والمحاكم المتخصصة في شؤون العمل، والوضع، ومحاكم التنفيذ، وغيرها المنتشرة في جميع أنحاء العالم. مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كونها الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف الإداري والرقابي والمالي على جميع الأعمال التي تدخل في باب التوثيق وأعمال التوثيق في المملكة العربية السعودية، من خلال تنظيم عمل كتاب العدل ومسؤولي عقود الزواج وغيرهم، وعملت وزارة العدل على تحديث الخدمات الصادرة لتتماشى مع أحدث الأساليب الإلكترونية المعمول بها عالميا، حيث حققت المملكة المركز السادس عشر عالميا في أحدث مؤشرات استقلال القضاء بناءً على سلسلة من التحديثات التي أعطت النظام القضائي درجة كبيرة من المرونة التي تتمتع بها وزارة العدل السعودية الآن.

الاستعلام عن فاتورة الدفع لمحكمة التنفيذ 1444

يمكن للمواطن السعودي المقيم على أراضي المملكة العربية السعودية الحصول على خدمة الاستعلام عن فاتورة محكمة من خلال عدد من المنصات، أبرزها ما يلي

كيفية الاستعلام عن فاتورة محكمة التنفيذ من خلال نجيس

من خلال برنامج نجيس الذي يعد من أبرز المنصات التي توفرها وزارة العدل لتسهيل الخدمات الإلكترونية لجميع المستخدمين، يمكن إجراء الاستفسارات من خلال الخطوات التالية

الدخول على الرابط الرسمي لمنصة “نجيز” مباشرة.

القيام بإجراءات تسجيل دخول المستخدم من خلال نظام الدخول الوطني الموحد. يتم ذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لنظام أبشر في الحقول الخاصة. ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة في الحقل المعد لذلك.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول” من خيارات الموقع.

تحديد (خدمات التنفيذ).

الانتقال مع الموقع إلى ما يعرف بالخدمات الإلكترونية.

الضغط على الخدمة (الاستعلام عن طلب التنفيذ).

حدد الخيار (الطلبات المقدمة ضدي).

النقر فوق علامة التبويب (عرض) والموجودة بجوار الطلب الذي ترغب في الحصول على رقم فاتورة الدفع من خلاله.

الدخول على خيار (القرارات).

عرض إصدار فاتورة الدفع وتفاصيل الفاتورة المقدمة. بعد ذلك، سيظهر للمستخدم رقم فاتورة الدفع لمحكمة التنفيذ، وجميع المعلومات المتعلقة بفاتورة الدفع التي تم الاستفسار عنها.



تمت ملاحظة الموقف التالي إذا لم يعثر المستخدم على الفاتورة المقصودة، فيجب القيام بما يلي

نختار (طلب إجراء من القسم).

حدد خيارًا (طلب إصدار فاتورة دفع).

تحديد سبب طلب الفاتورة.

انقر فوق إرسال الطلب.

الاستعلام عن فاتورة دفع محكمة عن طريق مصرف الراجحي

يمكن لعملاء مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن سداد محكمة التنفيذ من خلال خيارات البنك والتي تتم بالترتيب التالي

تسجيل الدخول إلى تطبيق الراجحي لكل مستخدم.

تحديد الخدمة (المدفوعات) المدرجة في قائمة الخدمات الرئيسية.

اختر خدمة (الدفع لمرة واحدة) من خيارات الموقع.

اكتب رقم فاتورة محكمة التنفيذ التي يرغب المستفسر في الحصول على بيان بشأنها.

بالضغط على خيار (استعلام عن الفاتورة) ويمكننا ايضا الضغط على عرض المبلغ المستحق كما هو موضح بالشكل ادناه.

عرض الفاتورة بالتفصيل حيث يوضحها التطبيق للمستخدم بقيمة المبالغ المتبقية على المدين المحكوم عليه في حساب العميل.

ابرز الخدمات الالكترونية التي قدمتها وزارة العدل 1444

تقدم وزارة العدل السعودية عددًا من الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الوصول إلى مصالح جميع المواطنين، وفي هذا نتحدث عن أبرز هذه الخدمات على النحو التالي

طلب خدمة التنفيذ وهي من الخدمات المهمة التي أتاحت الوزارة من خلالها استقبال طلبات المواطنين والمقيمين عبر بوابة نجيز لخدمات وزارة العدل، دون الحاجة إلى زيارة صاحب العلاقة للمحكمة. أو مقر الوزارة، حيث يجب عليه معرفة جميع البيانات المطلوبة عن المحكوم عليه ضده لإتمام هذه الخدمة.

خدمة طلبات الإعسار وهي من الخدمات المهمة التي تم تنفيذها حتى يتمكن المستفيدون من بوابة نجيس من التعرف على البيانات التي تتعامل مع طلبات الإعسار التي يتم النظر فيها في جميع محاكم المملكة العربية السعودية. أي طلبات.

خدمة إنهاء الوكالة الإلكترونية وهي خدمة أتاحت لكل من المستخدم والعميل إمكانية إنهاء الوكالة عبر بوابة نجيز، حيث يجب القيام بكافة إجراءات تسجيل الدخول للحصول على الخدمة في الحساب الشخصي عبر بوابة نجيز.

دفع إعلان محكمة تنفيذ الراجحي من خلال التطبيق

يمكن لعملاء مصرف الراجحي سداد إعلان محكمة تنفيذ الراجحي عبر تطبيق الهاتف المتحرك الرسمي للبنك باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى تطبيق الراجحي لكل مستخدم والذي يمكن تحميله من خلال ما يلي تطبيق الراجحي لهواتف الاندرويد. تطبيق الراجحي لهواتف iOS.

نقوم بتنفيذ إجراءات فتح التطبيق على الهاتف المحمول.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم، في الحقول المخصصة لكل منهم. ثم انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

اكتب الكود المرسل من مصرف الراجحي على رقم جوال العميل المسجل في أبشر.

انتقل إلى القائمة الرئيسية لحساب العميل.

الضغط على خيار “المدفوعات” الموجود في قائمة الخدمات الرئيسية كما هو موضح بالصورة أدناه.

انقر فوق علامة التبويب (دفع فاتورة لمرة واحدة) كما في الصورة أدناه.

الضغط على خيار (الخدمات الحكومية) والموجود بقائمة الخدمات المتاحة كما في الصورة الموضحة.

تحديد الخدمة رقم (169) المخصصة لدفع إنذار محكمة التنفيذ بوزارة العدل كما هو مبين في الشكل.

اكتب رقم فاتورة الدفع التي نريد دفعها في الحقل المخصص لها، كما في الصورة.

الضغط على خيار “عرض المبلغ المستحق” من خيارات الموقع.

اكتب وأدخل المبلغ المطلوب دفعه للفاتورة القضائية في الحقل المخصص للدفع، كما في الصورة.

انقر فوق {التالي.

تحديد الحساب الذي يرغب المستخدم في استخدامه لدفع فاتورة التنفيذ القضائي الصادرة عن وزارة العدل.

انقر للتأكيد.

استلام رسالة من البنك تحتوي على (رمز مكون من 4 أحرف) لتأكيد عملية الدفع.

كتابة حروف الكود بشكل صحيح، وبعد ذلك يتم دفع المبلغ من حساب العميل إلى رقم الفاتورة القضائية الذي يختاره العميل.

خطوات الاستعلام عن طلب تنفيذ مع رقم الهوية وزارة العدل 1444

يمكن للمواطن في المملكة والمقيم على أرضها الحصول على إمكانية الاستعلام عن طلبات التنفيذ باستخدام رقم الهوية لدى وزارة العدل السعودية، وذلك وفق الخطوات التالية

دخول رابط بوابة نجيز الرسمية “”.

اضغط على خيار الدخول من الواجهة الرئيسية للموقع.

اضغط على خيار (تسجيل الدخول بكلمة المرور والرسالة) من الخيارات الموجودة في الموقع.

كتابة رقم الهوية في الحقل المحدد واسم المستخدم بشكل دقيق وصحيح.

أدخل كلمة المرور لحساب المستفسر في منصة أبشر.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”، ثم قم بإجراء التحقق المطلوب.

الضغط على الخدمة (طلبات التنفيذ من واجهة الحساب).

اعرض الطلبات التي تقدمها مع التفاصيل اللازمة لكل منها.

رابط الاستفسار عن سداد فاتورة محكمة التنفيذ najiz.moj.gov.sa

أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من الخدمات ضمن رؤية المملكة 2030 في ضمان إتمام المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، ويمكن الحصول على هذه الخدمة عن طريق إدخال الرابط الخاص بـ الاستعلام “A” بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والاختيار من بينهم. كما هو موضح في الفقرات السابقة.

وفي الختام تعرفنا على كيفية استعلام عن فاتورة سداد محكمة التنفيذ 1444 ، والتي تعد من أبرز الخدمات التي تقوم على تقديمها وزارة العدل ، بحيث يمكن للمسؤولين التعرف على الفاتورة، وتشمل أيضًا جميع الفواتير الصادرة لمحكمة التنفيذ .