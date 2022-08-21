استعلام عن مديونية زين برقم الهوية 1444 ، يبحث الكثير من الأشخاص عن تفاصيل الخدمة للاستعلام عن مسؤولية Jain برقم المعرف الذي توفره Jain لجميع عملائها ، بحيث يمكنك معرفة فاتورة Jain بطريقة بسيطة باستخدام الرقم الوطني ، بحيث يمكن لأي عميل دفع القرض المعني لفواتيرك سواء عن طريق الاتصال أو الإنترنت ، تابعوا معنا في التالي للتعرف على المزيد .

خدمة الاستعلام عن فاتورة زين في السعودية

تقدم زين العديد من الخدمات لجميع عملائها من أجل تسهيل الطلب أو الاستفسار عن الخدمات، مما يوفر لهم عددًا من الامتيازات الرقمية التي توفر لهم الوقت والجهد، مثل خدمة الاستعلام عن فاتورة شبكة زين، والتي تمكن العملاء من الاستفسار عن الخدمات. تفاصيل آخر فاتورة صادرة بشكل منتظم. خالية من زين، بطلب خدمة الفاتورة الإلكترونية من زين.

استعلام عن ديون زين برقم الهوية 1444

تقدم زين العديد من الخدمات التي توفر على العملاء الوقت والجهد، وإليكم كيفية الاستعلام عن فاتورة زين إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

دخول موقع زين في السعودية “”.

انتقل إلى خدمة الاستعلام عن فاتورة زين.

سيتم نقلك إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات استعلام الفاتورة وهي كالتالي رقم الهاتف المحمول أو رقم العقد أو رقم شريحة البيانات. رقم الهوية.

اضغط على أيقونة (استعلام عن الفاتورة).

ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة فاتورة زين التي يرغب في الاستفسار عنها وقيمة استهلاك الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة زين عن طريق الرسائل القصيرة

تعمل زين على تقديم العديد من الخدمات التي تقدمها للعملاء من أجل توفير الوقت والجهد. فيما يلي طريقة للاستعلام عن الاستفسارات الخاصة بفاتورة زين عبر الرسائل النصية

أرسل رسالة نصية إلى الرقم التالي (959) تحتوي على الرمز (q) أو (qt).

سيتم الرد على رسالة نصية أخرى تتضمن تفاصيل الفاتورة وقيمة الاستهلاك الشهري.

الاستعلام عن فاتورة زين عن طريق البريد الإلكتروني

يمكن لجميع عملاء زين معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاشتراك في خدمة البريد الإلكتروني لإرسال الفاتورة على أساس شهري إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

للاشتراك في هذه الخدمة، يتم إرسال رسالة نصية على الرقم (959) تحتوي على الحرف E ثم البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

في حال الرغبة في تغيير البريد الإلكتروني الخاص بالعميل، يمكن إرسال رسالة نصية إلى الرقم (959) الذي يحتوي على الحرف U، وبعد ذلك البريد الإلكتروني الجديد للعميل.

طريقة دفع فاتورة زين 1444

يمكن لجميع عملاء زين دفع فواتير زين باتباع التعليمات التالية

الدخول على موقع زين.

انتقل إلى علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خدمة الاستعلام من خلال مديونية زين.

املأ المعلومات المطلوبة في صفحة الاستعلام، إذا وجدت ديون زين أم لا، وهي كالتالي

أدخل رقم الهاتف المحمول أو رقم العقد أو رقم شريحة البيانات في الحقل المخصص لذلك.

أدخل رقم الهوية في الحقل المخصص لها.

سيظهر المبلغ المطلوب دفعه بالريال السعودي.

تجديد طريقة الدفع ؛ حيث يسهل الدفع باستخدام بطاقات الائتمان (فيزا – ماستر كارد، أمريكان إكسبريس).

أدخل البريد الإلكتروني في الحقل المخصص له.

أدخل اسم مستخدم الدفع.

ثم اضغط على أيقونة (التالي).

بهذه الخطوات يمكن دفع فاتورة زين.

طريقة دفع فاتورة زين

يمكن لعملاء زين دفع فواتيرهم بإحدى الطرق التالية

ادفع فاتورة زين عبر الإنترنت

يمكن سداد فاتورة زين إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة موقع زين بالضغط على الرابط التالي ““.

من الصفحة الرئيسية للموقع، اختر “دفع الفاتورة”.

الدفع السريع حيث يتم إدخال رقم الهاتف المحمول ورقم شريحة البيانات والمبلغ وكيفية الدفع سواء كان (ماستر كارد، فيزا، بطاقة مدى البنكية) أو عن طريق التقسيط ببطاقة الائتمان، ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني ثم الضغط على “التالي” “.

ادفع فاتورة زين عبر تطبيق زين

يمكن السداد من خلال تطبيق زين للهواتف الذكية باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل التطبيق لهواتف Android “” أو iPhone “”.

قم بإنشاء حساب على التطبيق.

انتقل إلى صفحة الحساب لتحديد حقل “الفوترة”.

ثم اختر طريقة الدفع ثم ادفع الفاتورة.

ادفع فاتورة زين من خلال بطاقات الشحن

يمكن سداد قيمة فاتورة زين باستخدام بطاقات الشحن من خلال الخطوات التالية

بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 959 تحتوي على كلمة “الدفع” متبوعة برقم بطاقة الشحن.

دفع فاتورة زين عن طريق الدفع الآلي

يمكن تسديد فاتورة زين عن طريق الدفع الآلي، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية

ادخل إلى موقع زين بالضغط على الرابط التالي “”.

تسجيل الدخول الي الحساب الخاص بي”.

من قائمة الفواتير والدفع، حدد قائمة الدفع التلقائي.

ثم اختر البريد الإلكتروني الخاص بالعميل ثم اضغط على “بطاقة جديدة”.

أضف معلومات البطاقة وأدخل كلمة المرور، ثم اختر نوع الدفع سواء خط مسبق الدفع أو خط مسبق الدفع.

ثم يتم إدخال الرقم الذي سيتم جدولته للدفعات، وبعد ذلك يتم تحديد المبلغ المناسب.

الخطوة التالية هي تحديد البطاقة المحفوظة ثم تحديد تاريخ البدء وعدد مرات تكرار الدفع.

ادفع فاتورة زين من خلال حساب سداد

ادخل إلى موقع زين بالضغط على الرابط التالي “”.

حدد طرق الدفع لاختيار “سداد للدفع الإلكتروني”.

أدخل رقم حساب سداد الخاص بالعميل للدفع الإلكتروني.

أدخل كلمة المرور الخاصة بالبنك عبر الإنترنت، ثم يتم إدخال كلمة المرور، والتي ستصل إلى العميل عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول.

تأكيد ثم أكمل الدفع.

ملاحظة هذه الخدمة تتطلب منك التسجيل في خدمة “سداد للدفع الإلكتروني” مرة واحدة باستخدام حسابك المصرفي عبر الإنترنت.

ادفع فاتورة زين من خلال سداد

يمكن للعميل القيام بهذه الخدمة بإحدى طرق الدفع وهي من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الهاتف المصرفي أو تطبيق Nabak للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للبنك على النحو التالي

تحديد فئة مقدم الخدمة.

اختر زين، أو اذهب إلى قائمة المفوترين ثم اختر 044 وهو رمز الشركة.

ثم يتم تحديد نوع الخط سواء كان الدفع المسبق أو الدفع الآجل.

في الخطوة التالية يتم إدخال رقم المشترك، وبالنسبة للأرقام الصوتية يتم إدخال رقم المشترك بدون صفر ويبدأ بـ 58 أو 59، وبالنسبة لأرقام البيانات يتم إدخال رقم المشترك المكون من 12 خانة ابتداء من 831 .

رابط الاستفسار عن فواتير زين

بالإمكان الذهاب إلى الرابط الإلكتروني للشركة الخاص بشركة زين للتعرف على الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة، كما يمكن الاستفادة من خدمة المعلومات التي تقدمها الشركة عبر موقعها الإلكتروني والتي يمكن زيارتها “”.

استعلام عن مديونية زين برقم الهوية 1444 ، تعتبر شركة زين من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية ، حيث عملت على اتاحة العديد من الخدمات للمشتركين ، ويرجع ذلك الى توفير الوقت والجهد على المستخدمين دون الحاجة الى ذهاب الى مقر الشركة أو أحد فروعها .