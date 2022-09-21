استعلام عن موعد راتب التقاعد شهر صفر 1444 ، كثير من المتقاعدين لا يعرفون الطريقة الصحيحة للتشاور مع معاشهم بسبب تقدمهم في السن ونقص المعرفة الكبيرة بالتكنولوجيا ، ولهذا نقدم اليوم طريقة سهلة وبسيطة للعثور على معاشهم التقاعدي ، ويتم ذلك وفقًا للعديد من الخطوات نظيفة وسهلة لن تستغرق الكثير من وقتك كمتقاعد للاستعلام عن موعد راتب التقاعد شهر صفر 1444 ، تابعوا معنا .

استشارة بخصوص المعاش التقاعدي

الآن، أصبحت استشارة راتب التقاعد سهلة وبسيطة للغاية، لأن المؤسسة العامة للمتقاعدين قد أنشأت رَابِطْها الإلكتروني الخاص الذي يمكنك من خلاله، بعد اتباع خطوات بسيطة، معرفة القيمة الصحيحة لراتبك كافة المعلومات المتعلقة بالراتب.

شرح مبسط لحساب معاش التقاعد

الآن عليك فقط اتباع الخطوات التي سنذكرها حتى تقوم بعملية الاستشارة الصحيحة حتى تصل إلى النتيجة النهائية وهِيْ قيمة راتبك، وهذه الخطوات هِيْ

أولا تذهب إلى موقع الويب الخاص بك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك، أنت متصل بحسابك.

فِيْ الخطوة التالية، ستضغط على كلمة “سحب”.

بعد ذلك، ستظهر لك خيارات عديدة، ويمكنك الاختيار بين “تعريف المعاش” أو “تعريف المعاش”. ثم تقوم بإدخال كلمة “بدء الخدمة”.

ثم اكتب رقم التعريف القومي الخاص بك، ثم تأكد من كتابته بشكل صحيح.

ثم اكتب العرب اليوم الذي جاء مباشرة من رسالتك.

ثم عليك إدخال رمز التحقق المرئي الخاص بك.

بعد ذلك، أدخل كلمة “معاينة”.

بعد ذلك، بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات بشكل صحيح، ستبدأ عملية فحص معاشك التقاعدي.

بعد ذلك، سيظهر مبلغ الراتب بالضبط أمامك على الشاشة بكل سهُولة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر 2022

تم تحديد مَوعِد صرف رواتب التقاعد للشهر الحالي. يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 الموافق 29 صفر 1444.

أصبح يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن موعد نزول الرواتب الخاصة بهم عبر استخدام الموقع الإلكتروني الذي طورته المؤسسة لعملية تشاور سهلة وبسيطة وإمكانية الاجابة على الاستفسارات ، كما شرحنا شرح مبسط لطريقة حساب معاش التقاعد .