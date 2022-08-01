استعلام عن نتائج القبول المبدئي كلية الملك فهد 1444 لحملة شهادة الثانوية

يبحث آلاف المواطنين السعوديين عن طرق للتحقق من نتائج القبول المبدئي لكلية الملك فهد الأمنية على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر الشُروطْ على مقدم الطلب وأولها أنه سعودي. مواطن، يقيم فِيْها إقامة دائمة، يتمتع بحسن السير والسلوك، بالإضافة إلى عدم إدانته بأية قضية مخلة بالشرف والأوضاع الأخرى. التشاور حول نتائج القبول المبدئي للتعرف على برنامج بكالوريوس العلوم فِيْ الأمن بكلية الملك فهد وأهم الوثائق التي يجب تقديمها للمقابلات الشخصية، يرجى الرجوع إلى نص المقال.

نتائج القبول المبدئي بكلية الملك فهد

يجب على الطالب الذي يرغب فِيْ الحصول على النتائج الأولية لكلية الملك فهد اتباع خطوات إلكترونية بسيطة نوضحها أدناه

أولا عليك تسجيل الدخول الموقع الرسمي لمنصة أبشر .

. ثانيًا، انقر على إشعار القبول فِيْ منصة أبشر للتوظيف فِيْ الصفحة الرئيسية.

ثالثًا، أدخل جميع البيانات الشخصية مثل رقم الهُوية وتاريخ الميلاد والجنس والحالة الاجتماعية ورقم الهُوية ورقم الوظيفة.

رابعًا، انقر على أيقونة العرض لعرض تفاصيل النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

خامساً، يمكنك طباعة النتيجة بالضغط على زر طباعة.

المستندات المطلوبة

بعد نجاحك وقبولك الأولي فِيْ برنامج بكالوريوس العلوم فِيْ الأمن بكلية الملك فهد، يجب أن تستعد للمقابلة الشخصية. أحضر ما يلي

أولا، يجب أن تأتي فِيْ ملابس رياضية.

ثانيًا، يجب عليك إحضار وثيقة الهُوية الوطنية الأصلية ونسخ من شهادة الثانوية العامة ونتائج اختبارات القدرات واختبار اللغة الإنجليزية واختبار القدرات العامة.

ثالثًا، اطبع تاريخ ة من منصة أبشر.

وهنا وصلنا لآخر مقالنا لهذا اليوم نكتب فِيْه لكَمْ كافة التفاصيل والمعلومات حول النتائج التي أعلنت عنها كلية الملك فهد للطلبة المتقدمين، ويمكنكَمْ التواصل معنا لأية أسئلة، فقط اتركوا تعليقاً أدناه ونحن سوف نقوم بالرد فِيْ أقرب وقت ممكن