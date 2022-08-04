استعلام عن نتائج كفايات المعلمين 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل المعلمين والمدرسين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على كيفية استعلام عن نتائج كفايات المعلمين 1444 ، والذي يمكنهم من معرفة النتائج الخاصة بكفايات المعلمين ، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة خدمة الاستعلام إلكترونيًا عبر منصة قياس، تابعوا معنا .

ما هو اختبار كفاءة المعلم

يمنح اختبار كفاءة المعلم لمن يتقدم إليه إمكانية الحصول على الرخصة التعليمية المهنية لشاغلي التعليم. في الوظيفة أو من يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس، يجب التسجيل للتقدم للاختبار في قسمي التعليم العام والتخصص، وهما كالتالي

اختبار تربوي عام يغطي هذا الاختبار المجالات التعليمية العامة التي تشارك فيها جميع تخصصات التدريس ويتضمن القيم والمسؤوليات المهنية والمعرفة المهنية والممارسة المهنية.

الامتحانات المتخصصة يغطي هذا القسم من الامتحان المعايير الأساسية لهيكل التخصص.

نتائج اختبار كفاءة المعلمين 1444

توضح هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة أهم المعلومات حول نتائج نتائج المعلمين لعام 1444 والتي جاءت على النحو التالي

بعد الانتهاء من الاختبار، يتم تصحيح الإجابات وفقًا للتصحيح التلقائي، ويتم تحليل النتائج وتها، وة معلومات المختبرين وإجراء التصحيح والتدقيق من قبل هيئة تقييم التعليم والتدريب.

بعد الانتهاء من المراحل السابقة تعلن النتائج التي تظهر مباشرة على صفحة المعلم في نظام الترخيص المهني.

يدخل المعلم في نظام الترخيص المهني بعد ظهور النتائج وانتهاء عملية اصدار الرخصة لمن يستحقها

يتم تقديم النتيجة إلى الجهات ذات الصلة من قبل السلطة بعد إصدارها إلكترونيًا. يتم إرسال أعلى درجة بين درجات المختبر إذا تم إجراء الاختبار أكثر من مرة.

لا يشترط تقديم نتيجة الاختبار للجهات المختصة في شهادة ورقية.

يتم إرسال نتيجة الاختبار إلى هاتف المختبر بواسطة رسالة.

يمكن للمختبر عرض النتيجة من خلال حسابه الخاص على نظام الترخيص المهني، أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (920033555).

الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين 1444

يمكن الاستعلام عن نتائج كفاءات المعلمين بعد إصدارها إلكترونيًا عبر موقع قياس باتباع الخطوات التالية

دخول الرابط الإلكتروني المخصص لموقع القياس “”.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال رقم التسجيل (رقم الهوية) وكلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

يظهر كل الاختبارات المتوفرة للاستعلام.

اختر الاختبار الذي تريد الاستعلام عن نتيجته.

انقر على أيقونة “التفاصيل”.

تظهر نتيجة الاختبار.

الاستعلام عن نتائج كفاءات المعلمين برقم الهوية فقط

رقم الهوية يمكن المعلمين المتقدمين لأداء اختبار كفاءة المعلمين للاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي لمركز القياس على الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول إلى ملف المستخدم عن طريق إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

ظهور جميع الاختبارات التي يمكن الاستعلام عنها أمام المستخدم.

اختر الاختبار المطلوب من بين الاختبارات الموضحة.

النقر على أيقونة “التفاصيل” لعرض نتيجة الاختبار أمام المستخدم.

الاستعلام عن نتائج كفاءات المعلمين من خلال الرقم الموحد

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بتوفير رقم موحد لتمكين الأفراد المتقدمين لإجراء اختبار كفاية المعلم للاستعلام عن نتائج اختباراتهم، وذلك لتسهيل المتقدمين وتوفير الوقت والجهد. يمكن الاستفسار عن طريق الرقم التالي 920033555.

ما هي درجة النجاح في كفايات المعلمين 1444

الحد الأدنى لدرجة النجاح في اختبار الكفاءة هو أحد النقاط التي يهتم المتقدمون للاختبار بمعرفتها، وهنا يجب ملاحظة أن درجة النجاح في ترخيص الممارس تبدأ من 50 إلى 100، ودرجة النجاح للحصول على ترخيص متقدم تبدأ من 70 إلى 100، بينما تبدأ رخصة المعلم من خبير 80 إلى 100، مع ضرورة مراعاة متطلبات سنوات الخبرة لمستوى متقدم وخبير.

كيفية طباعة نتيجة اختبار القياس 1444

يمكن للأفراد الراغبين في طباعة نتيجة اختبار لقياس إنجازهم اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى موقع القياس.

ابحث عن نتيجة المادة المطبوعة.

انقر على أيقونة “نتيجة الطباعة”.

وبالتالي، يمكن طباعة نتيجة الاختبار على الورق.

رابط للاستعلام عن نتائج اختبار كفاءة المعلم 1444

يمكن الاستعلام عن نتائج اختبار كفاءة المعلم من خلال الرابط وهو الرابط الإلكتروني المخصص لموقع مركز قياس، حيث يمكن للمستخدم الاستعلام عن النتيجة بعد الدخول إلى ملفه الشخصي عبر الموقع.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على استعلام عن نتائج كفايات المعلمين 1444 ، كيفية طباعة نتيجة اختبار القياس 1444 ، ما هي درجة النجاح في كفايات المعلمين 1444 ، و