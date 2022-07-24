استعلام عن نطاق مؤسسة بأكثر من طريقة إلكترونيًا ،وهي تعتبر من اهم وابرز الخدمات التي توفرها وزارة العمل في المملكة العربية السعودية من خلال بوابة الإلكترونية التابعة لها والتي تسهل على المواطنين والمقيمين على حد سواء وتوفر عليهم الكثير من الجهود وليس عمل الوزارة يقتصر هذه الخدمات على أمور الاستعلام والاستفسارات فقط، بل تمتد لتشرف على الكثير من الجوانب الأخرى الخاصة بالعمل والمؤسسات المهنية في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن مجال المنظمة

يمكنك الاستفسار عن نطاق مؤسسة عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية واتباع الخطوات التالية

ادخلوا على الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال هذا الرابط.

بعد فتح الرابط والدخول، اضغط على “إدارة الخدمات الإلكترونية” الموجود في الموقع.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى “خدمة الاستفسارات” واضغط على “استعلام عن نطاق مؤسسة”.

يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة عنك من قبل الموقع داخل الحقل المخصص له، مثل رقم الإقامة، وبطاقة الهوية الوطنية، وبطاقة الهوية الجنسية وجميع المعلومات الأخرى.

عند الانتهاء من تسجيل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك، انقر فوق “عرض”.

ستجد كل المعلومات التي تبحث عنها فيما يتعلق بالمنظمة من حيث نطاقها ووضعها القانوني وغيرها من المعلومات.

الاستعلام عن نطاق منشأة برقم سجل تجاري

تعتبر هذه الطريقة من طرق الخدمة التي تساهم في إمكانية معرفة نطاق مؤسسة أو منشأة باستخدام رقم السجل التجاري، وذلك باتباع ما يلي

يتم الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالضغط على هذا الرابط

بعد الدخول، اضغط على “استفسارات إلكترونية”.

بعد ذلك اضغط على “خدمات مكتب العمل”.

سوف تجد أنك انتقلت إلى صفحة جديدة تحتوي على بعض الخيارات، اختر “استعلام عن مؤسسة عن طريق رقم السجل التجاري”.

الآن أدخل رقم السجل التجاري في الجزء الفارغ المخصص له.

اضغط على “بحث” وستظهر صفحة أخرى تحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل التي يبحث عنها المستفسر بالإضافة إلى المجال الذي توجد فيه المؤسسة.

الاستعلام عن نطاق مؤسسة من خلال رقم الإقامة

يمكنك الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة كما يلي

ادخل إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالضغط على هذا الرابط.

اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

ثم اضغط على “تقييم المؤسسة أو المنشأة في نطاقات” ثم اضغط على “ابدأ الخدمة”.

أدخل جميع المعلومات والبيانات التي تطلبها الحقول الفارغة أمامك، مثل كلمة المرور ورقم الإقامة.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

ثم أدخل اسم المؤسسة أو المنظمة التي ترغب في الاستفسار عن مجالها.

انقر فوق “تقييم مؤسسة”.

عليك الانتظار بضع دقائق وسيظهر تقييم المؤسسة أو المنشأة أمامك.

ثم ستجد أمامك مظهر مجالات المؤسسة، سواء كانت باللون الأصفر، أو الأخضر، أو الأحمر، أو المجال المتميز.

الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية الوطنية

يمكن لجميع المواطنين السعوديين التعرف على جميع المعلومات المتعلقة بأي مؤسسة أو منشأة من خلال رقم تعريف الموظف، على النحو التالي

. تم تسجيل الدخول

سيتم تسجيل رقم تعريف الموظف، وبعد ذلك سيتم الحصول على جميع المعلومات حول مجال مؤسسة أو مؤسسة.

كيفية تقسيم نطاق المشروع

بعد أن أوضحنا كيفية إجراء استفسار حول نطاق مؤسسة ما، نشرح لك كيفية تصنيف نطاق مؤسسة أو منشأة داخل المملكة العربية السعودية إلى عدد من المجالات المختلفة، وهذا حسب الرقم من المواطنين المقيمين بالنسبة للمواطنين المغتربين. سوف تحصل المنشأة على مقياس ممتاز.

في حالة تساوي عدد الموظفين السعوديين للوافدين، تقع المؤسسة ضمن النطاق الأخضر، وعند الإشارة إلى نطاق أخضر أقل أو منخفض، ينخفض ​​عدد الموظفين للوافدين إلى الثلث.

أما الشريط الأخضر المتوسط ​​فيشير إلى متوسط ​​الرقم بالنسبة للشريط الأخضر، وفي حالة الشريط الأصفر يشير إلى زيادة في عدد الوافدين للمواطنين السعوديين بنسبة أقل.

وإذا كان النطاق الأحمر هو الأخطر بين النطاقات، حيث يشير إلى أن المؤسسة غير مهتمة بعدد الموظفين السعوديين بالنسبة لعدد الموظفين الوافدين، مما يعني زيادة كبيرة في عدد الموظفين. الوافدين مقارنة بالمقيمين.

الاستعلام عن نطاق منشأة برقم إقامة العامل

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقم بتسجيل طلب نطاق مؤسسة أو منشأة، واكتب رقم الهوية من خلال الموقع الرسمي.

ثم تسجيل رقم إقامة العامل بجنسيته.

بعد ذلك اضغط على تبويب “بحث” وستجد أمامك كل البيانات والمعلومات بالإضافة إلى مجال مؤسسة أو مؤسسة.

الاستفسار عن موظف أو عامل وافد

يمكنك إجراء خدمة التحقيق من موظف أو عامل وافد عن طريق الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والضغط على “الخدمات الإلكترونية”

ثم اضغط على “بحث” وابدأ بالاستعلام عن صلاحية إقامة الموظف وكافة معلوماته.

كما يمكن تقديم طلب نقل كفالة موظف وافد عن طريق الدخول إلى نفس الموقع وكتابة استفسارات تتعلق بنقل كفالة موظف وافد إلى المملكة العربية السعودية.

ثم أدخل جميع المعلومات المطلوبة من خلال الموقع الرسمي ثم اضغط على “بحث” حتى تحصل على كافة البيانات الخاصة بكفالة العامل الوافد أو الموظف وتحويله إلى كفيل آخر.

استفسر عن شروط نقل كفالة عامل وافد

في حالة عدم قيام الكفيل بدفع الراتب الخاص للموظف أو العامل الوافد لمدة لا تقل عن 3 أشهر يتم تحويل كفالة الوافد.

إذا لم يتم تجديد إقامة الموظف أو العامل الوافد من قبل سلطة الكفيل في أقل من شهر واحد من انتهاء تصريح الإقامة، فسيتم تحويل كفالة الوافد.

عندما تدخل مؤسسة أو راعي منطقة حمراء، فإن هذا يؤدي إلى نقل كفالة الكفيل.

توقيع الغرامات على الوافدين والمخالفين

تتميز الإدارة السعودية بتوافر العديد من الأنظمة المقررة التي تعمل على تحديد نوع الغرامة المالية التي تطبقها السلطات السعودية على المواطنين السعوديين أو الوافدين المخالفين للقانون، وذلك على النحو التالي

في حال المخالفة الأولى يتم دفع غرامة قدرها 500 ريال سعودي.

غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال للمخالفة الثانية.

كما يتم دفع غرامة مقدارها 1000 ريال سعودي أثناء إبعاد الوافد إلى موطنه الأصلي، ومن ثم قد يتم منعه من دخول المملكة العربية السعودية بعد ذلك.

ملخص الموضوع في 5 نقاط

يمكنك الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للاستعلام عن نطاق مؤسسة أو منشأة. هناك عدة طرق يتم استخدامها للاستعلام عن نطاق مؤسسة مثل الاستعلام عن رقم الإقامة أو السجل التجاري أو رقم العامل. تصنيف نطاق المؤسسة أو المنشأة التي يجب الاهتمام بها ومعرفة نسبة الأعداد والفرق بينها للموظفين المقيمين والوافدين من خارج المملكة العربية السعودية. هناك شروط لنقل الكفالة للموظف الوافد، وهناك غرامات تفرض على الوافدين والمخالفين داخل السعودية. تُفرض غرامات على الوافدين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة حسب نوع المخالفة.

وهذه الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية ال قطرة من الخدمات التي تقدمها السعودية لمواطنيها والمقيمين فيه من جميع الجنسيات وتعتبر المملكة اهذه الخدمات الى بوابة الى التطوير التي سوف تشهده المملكة ورؤية المستقبل التي تريد ان تصل اليها موقع العرب اليوم يقدم مقالا بعنوان استعلام عن نطاق مؤسسة بأكثر من طريقة إلكترونيًا.