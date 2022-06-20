استعلام مخالفات أبوظبي المرورية عبر موقع شرطة أبوظبي es.adpolice.gov.ae

ودائماً ما يتم تداول طريقة الاستعلام عن مخالفات أبوظبي ضمن عمليات البحث ، وذلك بسبب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة أبوظبي والتي تسهل على المواطنين والمقيمين داخل أراضيها معرفة جميع مخالفاتهم المرورية بسرعة دون الذهاب إلى مقار الحكومة. هذا ما سنعرضه بالتفصيل في هذا المقال.

الاستعلام عن غرامات أبوظبي

يمكن لأي متقدم معرفة جميع البيانات المتعلقة بمخالفاته المرورية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية ، سيذهب مقدم الطلب مباشرة إلى الموقع الرسمي لشرطة أبوظبي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

بعد ذلك ، يقوم مقدم الطلب بإدخال رمز الاستعلام الذي يريده من داخل القائمة المنسدلة.

ثم تأتي بعد ذلك خطوة ملء بياناته بشكل صحيح ، بحيث تتم عملية الاستعلام عن مخالفاته المرورية دون أي أخطاء.

بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بتسجيل رمز التحقق المرئي في صندوق البيانات المخصص لذلك.

ثم يقوم مقدم الطلب بإدخال رمز الاستعلام الذي يظهر أسفل الصفحة.

بعد ذلك سيتم عرض جميع البيانات المتعلقة بالمخالفات المرورية المطلوب الاستعلام عنها.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الترخيص أبوظبي

تتم هذه الطريقة بشكل صحيح من خلال سلسلة من الخطوات التالية:

في البداية يتوجه مقدم الطلب إلى الموقع الرسمي لشرطة أبوظبي للاستعلام عن المخالفات المرورية.

بعد ذلك ، يختار مقدم الطلب خيار الاستعلام عن طريق معلومات رخصة القيادة.

ثم يقوم صاحب الطلب بتسجيل رقم رخصة قيادته في خانة البيانات المخصصة لذلك.

بعد ذلك تأتي خطوة اختيار مصدر الرخصة المراد الاستعلام عنها.

ثم يقوم مقدم الطلب بتسجيل الكود البصري الخاص به بشكل صحيح.

بعد ذلك تأتي خطوة إدخال رمز الاستعلام الذي يظهر أسفل الصفحة.

وبالتالي ، ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية برقم رخصة أبوظبي أمام مقدم الطلب.

وهنا أوضحنا لكم أكثر من طريقة للاستعلام عن مخالفات أبوظبي ، حيث لاحظنا أن حكومة أبوظبي أثبتت دورها المهم في تنظيم حركة المرور داخل أراضي الإمارة ، من خلال وجود نظام مرور صارم.