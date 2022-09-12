استعلام مخالفات المرور الكويت للأفراد والشركات، تعتبر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة الكويت واحدة من ابرز الخدمات التي عملت على تقديمها هيئة المرور في الكويت لكافة الشركات والافراد، وهذه الخدمة وفرت الوقت والجهد على كافة أصحاب المراكب في الكويت للاستعلام عن مخالفاتهم المرورية بطريقة الكترونية عبر شبات الانترنت، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير في التعرف على استعلام مخالفات المرور الكويت للأفراد والشركات.

الاستعلام عن مخالفات المرور

عملت وزارة الداخلية في دولة الكويت على تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الالكترونية عبر شبكة الانترنت بالموقع الخاص بها، وخدمة الاستعلام لها أهمية كبيرة في حياة المقيمين في الكويت كونها وفرت عمليات الزيارة على اقسام ومراكز الخدمات المرورية ويتم الاستعلام عن المخالفات بطريقة الكترونية عبر المواقع الخاصة بها على شبكات الانترنت مما تجمع كافة المحافظات في دولة الكويت .

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت

أتاحت وزارة الداخلية في دول الكويت رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية لكافة المواطنين أصحاب المراكب في دولة الكويت، ومن خلال هذا الرابط يتم استعلام عن المخالفات من خلال الرقم المدني او عبر رقم اللوحة الخاصة بالسيارة، وللاستعلام عن المخالفات المرورية عليك النقر هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مباشرة .

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم المدني

عملت وزارة الداخلية على تقديم مجموعة من الخطوات الالكترونية الذي من خلالها يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية المتواجدة على السائقين في الكويت من خلال مواقعها الالكتروني، وللاستعلام عن مخالفات المرور عليك اتباع الخطوات التالية:

الولوج الى موقع الوزارة الداخلية الكويتية من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مباشرة .

الضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية .

الضغط على خيار الإدارة العامة للمرور.

اختيار خيار المخالفات المرورية .

النقر على ايقونة استعلام عن المخالفات .

اختيار خيار الافراد .

كتابة الرقم المدني للاستعلام عن المخالفة .

الضغط على ايقونة استعلام .

سيظهر اليك كافة المعلومات الخاصة بالمخالفة الواقعة عليك .

بهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل حول موضوع الاستعلام مخالفات المرور الكويت للأفراد والشركات، وهذه الخدمة واحدة من اهم الأمور الذي يهتم في معرفتها العديد من الأشخاص في الكويت، وتم توفيرها من قبل وزارة الداخلية الكويتية لأجل توفير الوقت والجهد بدلاً من التواجه الى المراكز والاقسام الداخلية للاستعلام عن المخالفات المرورية .