استعلام مساعدات ومنح الأراضي الديوان الملكي والتقديم علي مساعدة مالية 1443

استشارة حول المنح والإعانات المقدمة من الديوان الملكي إحدى الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السَعُودِيْة لمواطنيها. تطلق المملكة العديد من المبادرات والخدمات لمساعدة المواطنين على التكيف والتعايش فِيْ ظل الظروف السائدة فِيْ البلاد. تقدم المملكة سلسلة من الخدمات والمبادرات لجميع الفئات، سواء كانت نساء أو رجال، كبارا وصغارا، أي لجميع الأعمار، كَمْا تطلق مبادرات للصحة والتعليم، كل المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى الطبيب وفحصهم ودفع أجورهم. للعلاج يجب الذهاب والتقدم للحصول على الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة السَعُودِيْة، والحصول على العلاج المناسب والفحص المجاني أن المملكة العربية تقدم بعض الرواتب والخدمات للمواطنين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الحياة كَمْا توفر للطلاب والطلاب مع بعض الامتيازات التي تمنحهم القوة لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

استشارة رقم الهُوية فِيْ المنح والإعانات من الديوان الملكي

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند التقدم بطلب للحصول على منح ومنح البلاط الملكي، وهِيْ

يجب على جميع المواطنين الدخول من خلال الرَابِطْ الدين الملكي هذه أول خطوة.

بعد دخول المنصة يجب على المستخدم الضغط على زر إنشاء حساب جديد، وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات التي يجب على المستخدم تفعيلها لإكَمْال باقي الخطوات.

يجب على المستخدم إدخال كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع من حيث الاسم، ورقم الهُوية، وتاريخ الميلاد، ومحَلْ الإقامة، والاسم الكامل للأب والأم، وجميع البيانات الأخرى، يتم إدخال هذه البيانات بعناية فائقة. والدقة، إذا قام المستخدم بإدخال رقم الهُوية أو الاسم بشكل غير صحيح، يجب أن يكون للمستخدم نتائج سلبية، ولم يتم التعرف على المواطن من قبل الموقع.

بعد إدخال جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع، يجب على المستخدم النقر فوق كلمة “تسجيل”.

سيتم إرسال رمز إلى رقم الهاتف الذي أدخلته عند إنشاء حسابك. يجب على المواطن إدخال هذا الرمز الذي سيظهر فِيْ الرسالة التي ستصل إلى الهاتف المحمول، ويدخله فِيْ الموقع لتأكيد الهُوية.

بعد إدخال الرمز، يتم إنشاء الحساب على منصة الديوان الملكي. على المواطن إدخال الرقم التعريفِيْ وكلمة المرور مرة أخرى حتى يتمكن المواطن من الاطلاع على جميع المعاملات المختلفة.

تنطبق على أراضي Real Audiencia

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان من الرَابِطْ Housing.gov.sa ثم اضغط على أيقونة السكن. ثم انقر فوق تسجيل الدخول. ثم أدخل رقم الهُوية الوطنية. بعد ذلك، تخطي رمز التأكيد. وانقر فوق التالي. ثم أدخل البيانات بشكل صحيح وتحقق منها. بذلك نكون قد انتهِيْنا وننتظر تخصيص الأرض.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية من الديوان

كَمْا يؤخذ فِيْ الاعتبار حق جميع المواطنين السعوديين فِيْ التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي. ويمثل الديوان الملكي عبر الموقع الوسيط بين صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي. نوضح هنا كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية إلى Real Audiencia.

ادخل إلى الموقع الرسمي لـ Real Audiencia من الرَابِطْ ثم انقر فوق اختيار تطبيقات المساعدة المالية. بعد ذلك، يملأ نموذج طلب الدعم ويتأكد من صحة التفاصيل. ثم انقر فوق إرسال الطلب.

إرسال البرقيات والشكاوى إلى Real Audiencia

حيث أتاح الديوان الملكي السعودي إرسال برقيات من المحتاجين وبعض الفئات وهِيْ

برقيات تطلب العلاج. وكذلك البرقيات المطالبة بوقف المكافأة. يمكن للمواطن إرسال البرقيات للدفاع عن القانون العام. برقيات عن الفساد فِيْ الجهاز الإداري. وكذلك برقيات التهنئة بالمناسبات وبرقيات التعزية.

قالب Telegram للديوان الملكي

السلام عليكَمْ ورحمة الله وبركاته إلى جلالة الملك سلمان حفظه الله وإطالة عمره أطلب من سعادتكَمْ المساعدة المالية لإلغاء قرض سبق لي أن أخذته، أو أرغب فِيْ إعفائي من سداده، لأنني لم أعد أستطيع، لأن دخولي لا يكفِيْ، وأنا واثق من حسن تجاوبكَمْ معه. أنا، وآمل أن تساعدوني فِيْ تخفِيْف هذا العبء عن ظهري. أسأل الله أن يجزيكَمْ خير الجزاء، مع خالص تحياتي وشكري للملك. اسم……. رقم الهاتف الجوال…….

كيفِيْة الاتصال بالديوان الملكي السعودي

خصص الديوان الملكي السعودي عددًا من أرقام الهُواتف لتسهِيْل الاتصال وهِيْ

الرقم الموحد للمساعدة الفنية فِيْ Real Audiencia هُو 92002220. الرقم المجاني لـ Real Audiencia هُو 8004000000. كَمْا خصص الديوان الملكي رقما للاتصالات من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة وهُو 9200003003.

يتلقى الديوان الملكي مكالمات على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.