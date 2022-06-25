استعلام مكتب العمل برقم الهُوية ومعرفة صلاحية رخصة العمل عبر موقع hrsd.gov.sa

يعتبر استشارة مكتب التوظيف برقم الهُوية من أكثر الخدمات الإلكترونية رواجًا ضمن عمليات البحث، نظرًا للمزايا العديدة التي يقدمها مكتب التوظيف للوافدين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وقد استغنت هذه الخدمة عن الكثير من الرسوم بدلًا من الذهاب إلى مقر الحكومة. .

استشر مكتب العمل برقم الهُوية

تتم عملية الاستشارة الخاصة بمكتب التوظيف بشكل صحيح من خلال الخطوات التالية

فِيْ البداية، سيذهب مقدم الطلب مباشرة إلى الصفحة الرئيسية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكه العربيه السعوديه.

ثم تأتي بعد ذلك خطوة إدخال رقم البيانات، والذي يمثله مقدم الطلب بإدخال رقم الهُوية وكلمة المرور الخاصة به.

يقوم مقدم الطلب بعد ذلك بتسجيل رمز التحقق المرئي بشكل صحيح أمامه.

بعد ذلك يدخل المتقدم إلى الصفحة الرئيسية ثم يختار قائمة الاستشارات الإلكترونية.

يقوم المتقدم بعد ذلك بإدخال الأيقونة للاستعلام عن الوافد.

هنا تأتي خطوة تسجيل بيانات مقدم الطلب، وهِيْ إدخال رقم جواز السفر أو رقم الحدود.

بعد استكَمْال البيانات بشكل صحيح، سيتم إدخال رمز البحث.

وبالتالي، ستظهر جميع البيانات المتعلقة بمكتب العمل المراد استشارته أمام مقدم الطلب.

كيفِيْة التحقق من صلاحية تصريح العمل

يمكن لأي متقدم معرفة فترة صلاحية تصريح العمل الخاص به باتباع الخطوات التالية

فِيْ البداية، ينتقل مقدم الطلب مباشرة إلى الصفحة الرسمية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية ثم يقوم بإدخال أيقونة تصريح العمل.

ثم يقوم المتقدم بإدخال الأيقونة للاستعلام عن صلاحية تصريح العمل.

هذا هُو المكان الذي تأتي منه خطوة إدخال رقم البيانات، وهُو إدخال رقم إقامة مقدم الطلب.

بعد ذلك، أدخل رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

ثم ستدخل أيقونة البحث.

وبالتالي، ستظهر جميع تفاصيل تاريخ تجديد تصريح العمل أمام مقدم الطلب.

هنا قمنا بشرح جميع المعلومات المتعلقة بطريقة استشارة مكتب العمل برقم الهُوية، وطريقة الاطلاع على صلاحية تصريح العمل، يجب مراعاة كل التفاصيل التي نذكرها. لكي تتم عملية الاستشارة كَمْا هُو مطلوب، وهذا ما يحتاجه العديد من المغتربين داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.