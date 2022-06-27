استعلام نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

أعلن العديد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطورين عن نشر نتائج الاستحقاق للدفعة الجديدة المستحقة في يونيو 2022. وأشار المستفيدون إلى أنه تم إخطارهم بأنه تم التحقق من صحة الحساب المصرفي استعدادًا لدفع راتب الضمان في الموعد المحدد.
تاريخ صرف الضمان الاجتماعي
قررت وزارة الموارد البشرية توحيد تاريخ صرف راتب الضمان الاجتماعي القديم والمطور ليكون اليوم الأول من الشهر الميلادي. وإذا صادف اليوم الأول من الشهر يوم جمعة، فسيتم سداد الوديعة في اليوم السابق، وبالتالي، سيتم إيداع راتب الضمان لمن صدرت نتائج الاستحقاق الخميس المقبل 30 يونيو.
شروط الضمان الاجتماعي للمطورين
من بين شروط الضمان الاجتماعي الجديدة ما يلي
- أن تكون مواطناً سعودياً مقيم إقامة دائمة في المملكة باستثناء (غير السعودية متزوجة من سعودي، وأرملة غير سعودية، ومطلقة ولديها أطفال سعوديون، وأولاد الأرملة، وأبناء المطلق السعودي. زوج غير سعودي وذوي إعاقة وأيتام وأرامل مع أيتام لديهم بطاقات نقل).
- ألا يقل الدخل المحسوب للعاملين لحسابهم الخاص أو الأسرة عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال للمُعيل و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.
- الالتزام بمتطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين.
- ألا يكون مقيمًا في أي من المنازل أو المراكز السكنية التي ترعاها الدولة.
- ليس لديها أصول عالية القيمة.
- إذا كان المعيل لديه أكثر من عائلة واحدة، تعتبر كل أسرة مستقلة ويحق لها الحصول على معاش منفصل.
- لا يؤثر على حق الأسرة في المعاش لأن أحد أفرادها يقيم لأغراض الدراسة خارج المدينة التي تقع فيها الأسرة.