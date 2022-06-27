استعلام نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

أعلن العديد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطورين عن نشر نتائج الاستحقاق للدفعة الجديدة المستحقة في يونيو 2022. وأشار المستفيدون إلى أنه تم إخطارهم بأنه تم التحقق من صحة الحساب المصرفي استعدادًا لدفع راتب الضمان في الموعد المحدد.

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي

قررت وزارة الموارد البشرية توحيد تاريخ صرف راتب الضمان الاجتماعي القديم والمطور ليكون اليوم الأول من الشهر الميلادي. وإذا صادف اليوم الأول من الشهر يوم جمعة، فسيتم سداد الوديعة في اليوم السابق، وبالتالي، سيتم إيداع راتب الضمان لمن صدرت نتائج الاستحقاق الخميس المقبل 30 يونيو.

شروط الضمان الاجتماعي للمطورين

من بين شروط الضمان الاجتماعي الجديدة ما يلي