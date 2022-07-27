استعلام نتائج الصف التاسع اليمن 2022 للشهادة الاساسية برقم الجلوس فِيْ عموم المحافظات

نتائج الصف التاسع اليمن 2022. سنتعرف عليها من خلال هذا المقال على موقع ثقافني بعد أن أكَمْل الطلاب قبل أيام امتحانات نهاية العام فِيْ مواد القرآن الكريم التربية الإسلامية. واللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، وانتهت الامتحانات يوم الاثنين 13 تموز. وطوال هذه الفترة، كانت هناك حالة ترقب لإعلان النتائج الوزارية لنتائج الانتخابات التمهِيْدية التاسعة.

رَابِطْ لنتائج وزارة التربية والتعليم اليمنية التاسعة لعام 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج الامتحانات التي توشك نتائج التاسع على الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أن أعمال التصحيح وة مشكوك فِيْها للغاية بشأن الانتهاء من مراكز التصحيح والرقابة الرئيسية فِيْ عدن.

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خطوات الاطلاع على نتائج اليمن التاسع 2022

الخطوة الأولى هِيْ زيارة الموقع الرسمي لـوزارة التربية والتعليم اليمنية.

الخطوة الثانية حدد مربع الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة انقر على أيقونة الدرجة 9.

الخطوة الرابعة أدخل بيانات الطالب وهِيْ رقم المقعد والاسم الكامل واسم المحافظة.

الخطوة الخامسة – انقر فوق “عرض النتيجة” وانتظر بعض الوقت

الخطوة السادسة سيتم عرض درجات الطالب ودرجاته لجميع المواد على الشاشة أمامك.

بعد أن توصلنا إلى تلك الفقرة نكون قد عرفنا من خلال هذا المقال خطوات التعرف على نتائج الصف التاسع اليمن 2022 فِيْ جميع المحافظات.