استعلام نتائج النقل الخارجي للمعلمين ١٤٤٤ نظام نور وفتح باب النقل الداخلي

تم الإعلان مؤخرًا عن نتائج النقل الخارجي لـ 1444 معلمًا وفتح الباب أمام تسجيل رغبات التحويل الداخلي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال نظام نور للتعليم الرقمي. حيث تقرر أيضًا فتح الباب أمام المعلمين والمعلمات للتقدم للتحويل والتحويل الداخلي الآن، وذلك لاستكَمْال هذه الإجراءات بالكامل قبل استلام العام الدراسي الجديد 1444 – 1445 فِيْ المملكة، وعبر موقع ثقافني، سيتم توضيح تاريخ كل ما يتعلق بنتائج وتواريخ نقل المعلمين فِيْ المملكة فِيْ جميع مراحَلْ التعليم العام بالتفصيل.

نتائج النقل الخارجي للمعلمين 1444

تم الإعلان عن تاريخ نتائج النقل الخارجي للمعلمين للعام الدراسي القادم 1444-1445هـ. اعتبارًا من 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م، وقد تضمنت حركة النقل هذه الموافقة على النقل الخارجي بين المدارس والتوجهات لنحو 33900 معلم ومدرسة فِيْ مختلف المواد، وبالتالي بالترتيب لسد النقص فِيْ المعلمين فِيْ بعض الأماكن.

فتح سجل نظام التحويل الداخلي نور 1444

كَمْا تقرر فتح باب تقديم طلبات النقل الداخلي عبر نظام نور اعتباراً من 25 ذي الحجة 1443 هـ وحتى 12 محرم 1444 هـ وفق الجدول التالي

يبدأ قبول طلبات نقل المعلمين داخليًا عبر نظام نور يوم الأحد 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م.

يمكن للسيد تسجيل حوالي 20 رغبة فقط لأسماء المناطق التي يريد الانتقال إليها.

يغلق باب التسجيل فِيْ 12 محرم 1444 هـ.

ستظهر النتائج فور إغلاق التسجيل فِيْ اليوم التالي 13 محرم 1444 هـ.

فترة تقديم الاعتراض على نتائج التحويل الداخلي متاحة لمدة يومين من 13 إلى 15 محرم 1444 هـ.

الموافقة النهائية على نتائج التحويل الداخلي بتاريخ 16 محرم 1444 هـ.

بدء عمل المعلمين المنقولين بتاريخ عودة المعلمين للمدرسة الرسمية.

رَابِطْ الاطلاع على نتائج حركة النقل الخارجي بنظام نور 1444

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