استعلام نتائج قياس تحصيلي برقم الهُوية e-services.qiyas رَابِطْ تسجيل الدخول

قدمنا ​​رَابِطًْا للتحقق من نتائج قياس التحصيل الورقي للفترتين الأولى والثانية من عام 2022 عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية، حيث أعلن مركز قياس أنه تم إخطار المقيّمين برسائل نصية تحتوي على نتائج الاختبار التحصيلي على اليوم الأول وبعد ذلك كان من الممكن الاطلاع على نتائج القياس باستخدام رقم الهُوية فقط أو السجل المدني من خلال صفحة الويب الخاصة بنظام التسجيل الإلكتروني فِيْ اليوم التالي، ولكن الرسالة النصية قد لا تصل إلى المعمل، لذلك عليك بحاجة إلى التحقق من ذلك فِيْ بوابة قياس النتائج، لذلك نقدم رَابِطًْا لقياس النتائج لاستخراج نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1443 من خلال المقالة.

الاستعلام عن نتائج اختبار تحصيلي 1443

أعلن مركز قياس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن نشر نتائج التحصيل الدراسي للفترة الأولى والثانية نهاية الأسبوع الجاري، وكانت آلية نتائج الاستشارة على النحو التالي

إرسال نتائج الإنجاز برسالة نصية إلى الهُواتف المحمولة المسجلة فِيْ النظام (يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 الموافق 21 ذو الحجة 1443 هـ).

إتاحة الاطلاع على نتائج قياس الأداء الأكاديمي من خلال نظام التسجيل الإلكتروني “موقع قياس الخدمة الإلكترونية” فِيْ اليوم التالي (الخميس 21 يوليو 2022 م الموافق تاريخ ذو الحجة 22 1443 هـ).

أكد مركز قياس أنه بعد الانتهاء من اختبارات التحصيل الدراسي يتم تصحيح إجابات الطلاب بواسطة المصحح الآلي، وتستغرق عملية التصحيح والتحَلْيل والتحقق من الإجابات قرابة ثلاثة أسابيع من نهاية الاختبار. من الاختبار. ومن ثم يتم الإعلان عن نتائج الإنجاز مباشرة من خلال موقع قياس الخدمة الإلكترونية والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرَابِطْ أدناه

رَابِطْ الاستعلام عن نتائج قياس الإنجاز (الخدمات الإلكترونية).

المواعيد المهتمة سيتم إرسال نتائج اختبارات الأداء الأكاديمي على الورق – للفترتين الأولى والثانية – يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 م عبر رسائل نصية على الرقم المسجل فِيْ ملفك، وستكون متاحة فِيْ نظام التسجيل يوم الخميس، 21 يوليو 2022.#يقيس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE – الاهتمام بالمستفِيْد (EtecCare) 21 يونيو 2022

إعلان نتائج إنجازي 1443

ترسل نتائج الاختبار التحصيلي فِيْ الفترتين الأولى والثانية، اليوم الأربعاء، لجميع الطلاب لمعرفة درجة الاختبار، وقد أكد المركز أن هذا الاختبار ليس ناجحًا أو رسوبًا، بل تقدير. حصل عليها طالب المختبر بحد أقصى مائة درجة وهذه الدرجة لها وزنها مع الجهة الحكومية التي تطبق عليها.