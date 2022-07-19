استعلام نتيجة التسكين جامعة الملك عبدالعزيز 2022

التشاور حول نتيجة التدريب. أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز، عن ظهُور نتيجة التدرج للطلبة الذين أنهُوا إجراءات متطلبات السنة التحضيرية فِيْ الكليات التابعة للجامعة. ، وأعلنت الجامعة عبر تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، أن جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بمكتب العميد للقبول والتسجيل، تهنئ جميع طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز الذين أتموا المتطلبات المرتبطة بها. إتمام السنة التحضيرية، ويمكن التحقق من النتائج بسهُولة من خلال حساب الطالب Ods Plus، وسنوفر لك رَابِطًْا للتحقق من نتيجة الإقامة.

تحقق من نتيجة التنسيب

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة تحديد درجة جامعة الملك عبد العزيز من خلال بعض الخطوات الإلكترونية والتي تتم على النحو التالي

يجب أن تدخل إلكترونيًا إلى رَابِطْ الاستشارة التالي جامعة الملك عبدالعزيز.

يتطلب تسجيل الدخول إلى Ods، ثم النقر على أيقونة الطالب

اختر علامة التبويب (نتيجة الترجمة).

انقر فوق استعلام.

تعرض المنصة الإلكترونية للجامعة تلقائيًا نتائج تدريب كل طالب على حدة

وكشفت الجامعة أن نتائج التنسيب فِيْ مظهرها تعتمد على الترتيب الإلكتروني حسب النسبة المرجحة لتكون الأعلى لكل طالب، وتوافر شُروطْ الالتحاق حسب الكليات التابعة لها، كَمْا أكدت أن التنسيب مبني على على أي ترتيب ولا يوجد إجراء آخر للترتيب متاح، ويمكن أن يكون التحقق من تفاصيل نتيجة التنسيب من خلال البريد الإلكتروني للعمادة.

دخول جامعة الملك عبد العزيز

يمكن لجميع الطلاب، رجالاً ونساءً، الدخول إلى المنصة الإلكترونية للجامعة، من خلال بعض الخطوات التي تتم عند تنفِيْذ هذه الخطوات