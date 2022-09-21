استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم، في ظل تأخر نتائج الثانوية العامة في السودان بسبب الأوضاع التربوية التي مرت بها الفترة الأخيرة إلا أن وزير التربية والتعليم السودان قد صرح ببيان له قبل قليل عن إقتراب موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان، حيث سيمكن التعرف والإستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان برقم الجلوس برقم جلوس الطالب فقط.

نتيجة الثانوية العامة في السودان 2022

يمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية فِيْ السودان التحقق من نتائج الثانوية العامة السودانية 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية بمجرد الإعلان عنها باتباع الخطوات التالية

فِيْ البداية، قم بتسجيل الدخول الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية .

. حدد المربع الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2022 فِيْ السودان.

أدخل بياناتك، بما فِيْ ذلك اسمك ورقم مقعدك وغيرها، فِيْ الحقول المحددة.

قم بتأكيد البيانات التي أدخلتها ثم انقر فوق الزر “عرض”.

تظهر صفحة جديدة بنتائج اختبارك.

استعلام نتيجة الثانوية العامة

أعلن وزير التربية والتعليم السوداني المَوعِد النهائي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2022 فِيْ السودان، وأوضح أن عمليات التصحيح والتدقيق لا تزال جارية، وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح. سيكون بعد بدء العام الدراسي الجديد والمقرر أن يبدأ يوم الأحد 18 سبتمبر 2022، وأكدت أن عمليات التصحيح قد اكتملت، وات وات، وسيتم نشر نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فِيْ السودان نقدمه لكَمْ فِيْ الفقرة التالية.

ينتظر الكثير من الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، وذلك من خلال رقم الجلوس، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن عمليات التصحيح قد اكتملت ويظهر في الساعات القليلة القادمة.