استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الان للفرع العلمي والادبي عبر موقع التنسيق الالكتروني ،بعد إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق في محافظات دولة مصر ،تقدم ما يزيد عن ال199 طالباً للحلقة الثالثة والتي أصدرت الوزارة مؤخراً بياناً يفيد بالتخصصات العلمية والأدبية والفنية الخاصة بالمرحلة الثالثة بالإضافة الى قوانين الاغتراب للطلبة المصريين والدراسة خارج البلاد.

موعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة 2022

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحَلْة الثالثة 2022 يتوقع ظهُورها خلال 48 ساعة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

هناك عدة خطوات للحصول على نتيجة التنسيق للمرحَلْة الثالثة 2022 للمدرسة الثانوية:

أدخل الارتباط إلى الموقع الرسمي للتنسيق.

ثم يقوم الطالب بكتابة رقم مقعده وكلمة المرور.

سيظهر لك اسم الجامعة التي تم ترشيحك لها.

اطبع واحتفظ ببطاقة الترشيح التي ستظهر لك.

وثائق طلب الكلية

بمجرد ظهُور نتائج تنسيق المرحَلْة الثالثة 2022، ومعرفة المدرسة التي تم التقديم إليها، يجب على الطالب إعداد المستندات التالية:

تجهِيْز أوراقك وبياناتك.

استكَمْال كافة إجراءات القبول بالجامعة واستخراج البطاقة.

احصل على فحص طبي.

دفع رسوم التسجيل.

طباعة شهادة الترشيح.

أصل شهادة الميلاد.

5 صور شخصية بخلفِيْة بيضاء.

نسخة من الهُوية سارية المفعول.

نموذج مكتب منجد الذكور 2.

مكتب تنسيق المرحلة الثالثة

وكانت التنسيقية قد أعلنت عن الحد الأدنى للدورة الثالثة لطلبة الشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50٪، حيث تم منذ 3 سبتمبر استلام طلبات تسجيل الأمنيات عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تسجيل طلبات التقليل من الغربة للمرحَلْتين الأولى والثانية عبر موقع التنسيق فِيْ أغسطس الماضي، وينتظر الطلاب الراغبون فِيْ الانتقال من كلية إلى أخرى نتائج قبول الطلبات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والمؤشرات الاولية

كلية الآداب لها انتساب مباشر 59٪، كلية التربية الفنية 55٪، كلية التربية الرياضية للبنات والأولاد 55٪، الخدمة الاجتماعية 56.5٪، المعهد الفني للتمريض 54٪. من المميزات أن طلاب الشعبة الأدبية يخسرون فِيْ تنسيق المرحَلْة الثالثة، والشعبة الأدبية لها النصيب الأكبر من المعهد الحكومي، بينما القسم العلمي (علمي أو علمي) هُو الحصة الأكبر للكليات الحكومية. .

أقرت وزارة التربية والتعليم نتيجة تنسيق المرحَلْة الثالثة 2022 عبر موقعها الرسمي للتنسيق الإلكتروني، ويمكن الآن لجميع طلاب المرحَلْة الثالثة الدخول إلى الموقع وإدخال بياناتهم بالرقم الوطني وعدد المقاعد. وحصل طلاب الشعبة الأدبية على النسبة الأكبر فِيْ المعاهد، وحصل طلاب الشعبة العلمية على النسبة الأكبر فِيْ الكليات.

استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الان للفرع العلمي والادبي عبر موقع التنسيق الالكتروني كذلك يستطيع الطلبة وأولياء الأمور متابعة كافة المستجدات التي تصدرها الوزارة عبر الصفحات الإلكترونية أو التواصل على الأرقام المعلنة للرد على الاستفسارات والشكاوي.