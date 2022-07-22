استعلم الآن علي تأشيرة ذهاب وعودة عبر منصة ابشر

كيفِيْة التقدم للحصول على تأشيرة عودة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، تتزايد عملية المغادرة والعودة فِيْ الوقت الحالي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بسبب مغادرة المقيمين داخل المملكة العربية السَعُودِيْة لقضاء إجازتهم السنوية فِيْها. بلدهم الأصلي، وبالتالي زيادة عملية البحث من قبل هؤلاء السكان حول كيفِيْة التشاور حول تأشيرة الذهاب والعودة، وتوفِيْر خدمة إلكترونية تتيح للأشخاص من خلال موقع أبشر أو منصة مقيم الاستعلام عن تأشيرة العودة.

خطوات التقدم للحصول على تأشيرة عودة من خلال منصة أبشر

توفر منصة أبشر عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية التي تفِيْد شريحة كبيرة من الناس فِيْ جميع محافظات المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن بين الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع أبشر خدمة طلب تأشيرة العودة.

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر. اختر الخدمات الفردية، ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم الضغط على خدمة الاستشارة الإلكترونية. بعد الضغط على خانة الاستفسارات الإلكترونية، سيتم اختيار الجوازات. ليقدم لك الموقع سلسلة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بجوازات السفر، والتي يمكنك من خلالها الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة. جميع الحقوق الفارغة التي تظهر قبل كتابتك بالبيانات المطلوبة. يتم التحقق من جميع البيانات المدخلة مرة أخرى، وبعد التأكد من صحتها، اضغط على أيقونة “عرض”، حتى يظهر لك الموقع جميع تأشيرات الذهاب والعودة.

رَابِطْ موقع أبشر للخدمات الإلكترونية

يمكنك الاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة موقع أبشر بمجرد دخولك للموقع من الرَابِطْ الموضح سابقاً فِيْ هذه الفقرة، فإن موقع أبشر هُو الموقع الأول فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية فِيْ العديد من المؤسسات والجهات الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ما هِيْ مدة الحصول على تأشيرة الذهاب والإياب

يمكن الحصول على تأشيرة عودة من موقع أبشر أو منصة مقيم، ولكن حسب الصلاحية التي تحددها إدارة الجوازات السَعُودِيْة، حيث تكون مدة تأشيرة العودة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ستين يومًا، ويمكن تقديم طلب للتمديد. هذه الفترة تصل إلى أربعة أشهر.