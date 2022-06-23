استعلم الآن عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

عزيزي الطالب يمكنك الان معرفة نتائج القبول الموازي في العراق لهذا العام من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية لجميع الجامعات والتي سنتعرف عليها في السطور القادمة حيث ازدادت محركات البحث على جوجل في الساعات الاخيرة عن الاستفسار عن تلك النتائج التي يمكنك الحصول عليها الكترونيا دون الذهاب للمدرسة للاستفسار عن هذه النتائج ، وهنا كيفية الاستعلام من خلال موقعنا .. تابعنا.

استفسر الان عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق

وقد أثيرت إمكانية الاستعلام عن هذه النتائج على شكل ملف pdf من خلال موقع الوزارة بشكل إلكتروني أو مواقع تعليمية أخرى يمكن للطلاب الوصول إليها بسهولة ، ولكن تمت الموافقة على النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في في شكل ملف pdf بحيث يمكن لجميع الطلاب: البحث عن نتائجهم باستخدام الاسم ورقم الاختبار فقط.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

وهذه خطوات لكيفية الاستعلام عن هذه النتائج بكل سهولة ، فكل ما تحتاجه عزيزي الطالب هو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة والاستعلام عن تلك النتائج باتباع الخطوات التالية:

اولا: اذهب الى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثانيًا: ثم عليك تحديد المربع للاستعلام عن نتائج القبول الموازي من الخدمات الإلكترونية.

ثالثًا: يجب البدء في إجراءات الاستعلام عن تلك النتائج ، وذلك بتسجيل اسم الطالب رباعيًا ورقم الاختبار.

رابعًا: بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلام بحيث تظهر النتائج أمامك كملف pdf.

شروط القبول الموازي في العراق

الطلاب الأعزاء هنا جميع الشروط المطلوبة للقبول الموازي من خلال الآتي: