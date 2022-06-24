استعلم عن نتائج الثانوية العامة قطر 2022 برقم المقعد عبر موقع وزارة التربية والتعليم القطرية

ننشر لكم ، متابعينا الأعزاء ، كل التفاصيل والأخبار الجديدة حول نتائج شهادة الثانوية العامة في قطر 2022 ، والتي تتصدر حاليًا محركات البحث في قطر وينتظرها الجميع بفارغ الصبر. وكشفت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستعلن رسميًا ونهائيًا يوم الاثنين المقبل على مستوى محافظات قطر ، وبعد ذلك سيتمكن الطلاب من الاستفسار عنها بسهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2022

تقدم طلاب وطالبات المدارس الثانوية في قطر لامتحاناتهم خلال الفترة الماضية ، حيث أجرى حوالي 12 ألف طالب الاختبارات على مستوى الدولة بالكامل ، وينتظرون إعلان النتائج للتحقق من نتائج الاختبارات التي أجروها و الوقت والجهد الذي بذلوه في الدراسة والدراسة ، وأكدت بعض المصادر الرسمية الانتهاء من أعمال التصحيح ومراقبة الدرجات ، كما أن أعمال المراجعة جارية حاليًا حتى تكون النتيجة جاهزة لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم القطري ، وبعد ذلك تعلن النتيجة على موقع الوزارة على الفور.

استعلام عن نتائج الثانوية العامة في قطر 2022

طلاب المرحلة الثانوية في قطر ينتظرون نتائج امتحاناتهم للفصل الدراسي الثاني وسط حالة من القلق والتوتر ، وهذا بعد إعلان النتيجة كان مقلقاً للغاية ، وكلما طالت موعد إعلان النتيجة زاد القلق والخوف معها ، خاصة بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستعلن يوم الاثنين 20 يونيو ، وتتم عملية الاستعلام عن النتيجة على النحو التالي:

الدخول المباشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات العامة

يتم تسجيل رقم المقعد أو اسم الطالب.

اضغط على كلمة عرض النتيجة لتظهر أمامك بعد تحميلها على الموقع.

وبالتالي يمكن للطالب الحصول على نتيجته

جدير بالذكر أن هناك العديد من المصادر الخاصة في وزارة التربية والتعليم القطرية تؤكد أن نسبة النجاح بين الطلاب عالية جدًا ، وقد تتجاوز 90٪ ، وهي نسبة عالية جدًا على عكس السنوات السابقة ، حيث اعتمدت الوزارة عليها هذا العام. الأساليب والأساليب الحديثة للنهوض بالتعليم القطري.