استعلم نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم رابط وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية بعد أن أنهى جميع طلاب الدبلومات الفنية امتحاناتهم النهائية لعام 2022 ، بدأوا يسألون متى ستظهر النتيجة النهائية على الإنترنت ، لمعرفة نتائجهم في الاختبار ، ومن المعروف أن النتيجة ستظهر على الإنترنت بقرار رسمي من وزير التربية والتعليم من خلال الموقع الرسمي للوزارة لسلامة وصحة الطلاب ، وهنا سنوضح لك كيفية الاستفسار عن نتائج الدبلومات الفنية.
نتيجة الدبلوم الفني
وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن النتائج ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة ، بعد الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحان لجميع الطلاب والطالبات ، مؤكدة أن أوراق الامتحان يتم تصحيحها بدقة وعناية من قبل مشرفي وزارة التربية والتعليم. وأصدر وزير التربية والتعليم أنه سيتم الاستفسار عن النتيجة من خلال الإنترنت ، وذلك لمنع الازدحام الشديد الذي يحدث في المدارس بعد ظهور النتيجة ، ولحماية صحة جميع الطلاب من الإصابة بأي أمراض.
عند ظهور النتيجة النهائية على الإنترنت ، يجب على الطالب الذهاب إلى مدرسة الطالب ، من أجل الحصول على الملف الشخصي والشهادة النهائية المختومة رسميًا من قبل المدرسة ، حتى يتمكن الطالب من التسجيل في المرحلة التالية بنجاح.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية
من المتوقع ظهور النتيجة خلال ساعات ، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن وسيلة للاستعلام عند ظهور النتيجة النهائية ، والتي ستكون عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للوزارة ، وسيتم الاستفسار عن طريق متابعة الخطوات التالية:
انتقل إلى البوابة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم من خلال رابط الدبلومة الفنية 2022.
- كتابة نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022.
- وادخل اسم المحافظة.
- اختيار القسم الخاص بالطالب هل هو تجاري أم صناعي أم زراعي أم فندقي.
- بعد ذلك ، قم بتدوين جميع بيانات الطالب ، بما في ذلك الاسم ورقم المقعد.
- أدخل رقم هوية الطالب.
- ثم انقر فوق نتيجة الاستعلام عن الكلمة وانتظر دقيقة حتى تظهر النتيجة.
- في النهاية ستظهر النتيجة الكاملة مع جميع الدرجات النهائية التي حصل عليها الطالب.
- بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.