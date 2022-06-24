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استعلم نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم رابط وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

نتيجة الدبلومات الفنية بعد أن أنهى جميع طلاب الدبلومات الفنية امتحاناتهم النهائية لعام 2022 ، بدأوا يسألون متى ستظهر النتيجة النهائية على الإنترنت ، لمعرفة نتائجهم في الاختبار ، ومن المعروف أن النتيجة ستظهر على الإنترنت بقرار رسمي من وزير التربية والتعليم من خلال الموقع الرسمي للوزارة لسلامة وصحة الطلاب ، وهنا سنوضح لك كيفية الاستفسار عن نتائج الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلوم الفني

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن النتائج ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة ، بعد الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحان لجميع الطلاب والطالبات ، مؤكدة أن أوراق الامتحان يتم تصحيحها بدقة وعناية من قبل مشرفي وزارة التربية والتعليم. وأصدر وزير التربية والتعليم أنه سيتم الاستفسار عن النتيجة من خلال الإنترنت ، وذلك لمنع الازدحام الشديد الذي يحدث في المدارس بعد ظهور النتيجة ، ولحماية صحة جميع الطلاب من الإصابة بأي أمراض.
عند ظهور النتيجة النهائية على الإنترنت ، يجب على الطالب الذهاب إلى مدرسة الطالب ، من أجل الحصول على الملف الشخصي والشهادة النهائية المختومة رسميًا من قبل المدرسة ، حتى يتمكن الطالب من التسجيل في المرحلة التالية بنجاح.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

من المتوقع ظهور النتيجة خلال ساعات ، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن وسيلة للاستعلام عند ظهور النتيجة النهائية ، والتي ستكون عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للوزارة ، وسيتم الاستفسار عن طريق متابعة الخطوات التالية:
انتقل إلى البوابة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم من خلال رابط الدبلومة الفنية 2022.

  • كتابة نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022.
  • وادخل اسم المحافظة.
  • اختيار القسم الخاص بالطالب هل هو تجاري أم صناعي أم زراعي أم فندقي.
  • بعد ذلك ، قم بتدوين جميع بيانات الطالب ، بما في ذلك الاسم ورقم المقعد.
  • أدخل رقم هوية الطالب.
  • ثم انقر فوق نتيجة الاستعلام عن الكلمة وانتظر دقيقة حتى تظهر النتيجة.
  • في النهاية ستظهر النتيجة الكاملة مع جميع الدرجات النهائية التي حصل عليها الطالب.
  • بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.