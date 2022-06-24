استعلم نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم رابط وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية بعد أن أنهى جميع طلاب الدبلومات الفنية امتحاناتهم النهائية لعام 2022 ، بدأوا يسألون متى ستظهر النتيجة النهائية على الإنترنت ، لمعرفة نتائجهم في الاختبار ، ومن المعروف أن النتيجة ستظهر على الإنترنت بقرار رسمي من وزير التربية والتعليم من خلال الموقع الرسمي للوزارة لسلامة وصحة الطلاب ، وهنا سنوضح لك كيفية الاستفسار عن نتائج الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلوم الفني

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن النتائج ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة ، بعد الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحان لجميع الطلاب والطالبات ، مؤكدة أن أوراق الامتحان يتم تصحيحها بدقة وعناية من قبل مشرفي وزارة التربية والتعليم. وأصدر وزير التربية والتعليم أنه سيتم الاستفسار عن النتيجة من خلال الإنترنت ، وذلك لمنع الازدحام الشديد الذي يحدث في المدارس بعد ظهور النتيجة ، ولحماية صحة جميع الطلاب من الإصابة بأي أمراض.

عند ظهور النتيجة النهائية على الإنترنت ، يجب على الطالب الذهاب إلى مدرسة الطالب ، من أجل الحصول على الملف الشخصي والشهادة النهائية المختومة رسميًا من قبل المدرسة ، حتى يتمكن الطالب من التسجيل في المرحلة التالية بنجاح.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

من المتوقع ظهور النتيجة خلال ساعات ، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن وسيلة للاستعلام عند ظهور النتيجة النهائية ، والتي ستكون عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للوزارة ، وسيتم الاستفسار عن طريق متابعة الخطوات التالية:

انتقل إلى البوابة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم من خلال رابط الدبلومة الفنية 2022.