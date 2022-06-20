استعلم واستخرج نتيجة الثانوية العامة القطرية واعرف النتائج الرسمية من خلال موقع سريع للوزارة

في الأيام الحالية ، هناك بحث متكرر للوصول إلى الرابط الرسمي للحصول على نتائج الثانوية العامة في قطر للعام الحالي 2022 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية نتائج الثانوية العامة المقرر الإعلان عنها. فور الانتهاء من جميع أعمال التصحيح التي توشك على الانتهاء. انتهى في يوم أو يومين فقط. والسبب في بحث المواطنين عن النتيجة هو أن الوزارة سبق أن أعلنت أنه يمكن للطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة القطرية إلكترونيًا.

نتائج الثانوية العامة قطر 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم القطرية ، قد أفادت بأنه سيتم نشر نتائج شهادة الثانوية العامة في قطر خلال أيام قليلة مقبلة الشهر الجاري (يونيو) ، بعد أن تنتهي جميع المديريات من تصحيح الأوراق وتتبع الدرجات.

حيث أن أعمال التصحيح تقترب من الاكتمال في الأيام الحالية لأنها قد بدأت بالفعل بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات المخصصة لهم.

بعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلاب ، يتم تحميل النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم القطرية بحيث تكون متاحة للطلاب في أي وقت بمجرد اعتمادها.

ليس هذا فقط بل يمكن تحميل النتيجة على مواقع رسمية أخرى يتم من خلالها الحصول على نتائج الطلاب بطرق مختلفة: برقم المقعد أو باسم الطالب.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم مقعد قطر 2022

بعد الموافقة على نتيجة الثانوية العامة في قطر ، يمكن لجميع الطلاب الحصول عليها رسميًا باستخدام رقم مقعد الطلاب بعد الدخول على الموقع الرسمي للوزارة التي تم تحميل النتيجة عليها. يجب اتباع الخطوات التالية بعد الخطوة الأولى يدخل الطالب في (موقع بوابة الخدمات العامة) الرسمي.

بعد ذلك يدخل أيقونة (خدمات شؤون التقييم) من الصفحة الرئيسية أمامه. ثم اختار الأيقونة المنبثقة (نتيجة الثانوية العامة). في هذه الخطوة ، يجب عليك كتابة رقم بطاقته الشخصية. بعد ذلك يكتب رقم مقعده في الحقل المخصص لذلك ويتحقق منه مرة واحدة. ثم يضغط الطالب على أيقونة (بحث) وينتظر عدة دقائق حتى يتم تحميل صفحة النتيجة الخاصة به وسيتم عرضها أمامه مباشرة بالتفصيل.

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