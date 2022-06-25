استعمال الثوم للعناية بجمال الشعر والأظافر

استخدم الثوم لتجميل الشعر والأظافر – تبين أن الثوم منتج رائع للجمال الطبيعي، يمكنك استخدامه لشعرك أو أظافرك أو حتى وجهك. في هذه المقالة سوف نتعلم كيفية استخدام هذا المنتج المحلي.

الثوم لتقوية الأظافر

العناية بأظافرك هي إحدى طقوس الجمال الشائعة جدًا. للحفاظ على مظهرها وتقويتها وتغذيتها، يوجد غسول طبيعي يعتمد على الزيت والثوم، مما يقوي أظافرك، إليكم الوصفة

يُسكب ما يعادل فنجان قهوة بزيت الزيتون ونصف كوب من زيت اللوز الحلو. غني بفيتامين E، وهو مثالي لتجديد شباب الأظافر، ثم يضاف 8 فصوص من الثوم مقشرة ومهروسة مسبقًا. بفضل مركبات الكبريت، يقوي الثوم الأظافر لمنعها من التكسر. اتركي اللوشن لمدة يومين إلى ثلاثة أيام وابقيه بعيدًا عن الضوء. ثم انزع فصوص الثوم واحتفظ بالمحلول فقط.

ضعيه على أظافرك النظيفة وانتظري حتى يتم امتصاص اللوشن جيدًا. كرر التطبيق كل ليلة للحصول على أفضل النتائج ولا تنزعج من الرائحة أثناء النهار.

الثوم لمنع تساقط الشعر

من بين فوائده العديدة، يعتبر الثوم أيضًا علاجًا طبيعيًا ممتازًا لتساقط الشعر، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي ستعمل العجائب على شعرك.

لحل مشكلة تساقط الشعر، قطعي 5 فصوص ثوم مقشرة في وعاء. يضاف 50 مل من زيت الزيتون ويخلط ويترك لمدة يومين في درجة حرارة الغرفة.

قبل استخدام الشامبو، ضعي القناع على فروة الرأس وأطوالها ودلكيها واتركيها لمدة 30 دقيقة. ثم اغسله جيدًا بالشامبو المعتاد. يعيد الثوم الحيوية لشعرك ويحفز نموه ويمنعه من التساقط. بالإضافة إلى أنه سيعقم فروة رأسك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا ويقلل من ظهور قشرة الرأس.

قناع تجديد الثوم

اعلمي أن الثوم يقلل من إنتاج الدهون، فأنت بحاجة إلى قناع مقشر يعتمد على الثوم والطين الأبيض والعسل والماء للحصول على قناع مجدد.

ابدئي بسحق فص من الثوم، اخلطي الثوم في وعاء مع ملعقتين صغيرتين من الطين الأبيض و 2 ملاعق صغيرة من العسل. بلل بقليل من الماء للحصول على عجينة، فالطين الأبيض سيمنع ظهور التجاعيد ويعيد الحيوية لبشرتك. العسل، من ناحية أخرى، له خصائص مضادة للشيخوخة ومرطبة ومضادة للأكسدة. بالإضافة إلى أنه يسهل تجديد بشرتك.

ضعه على وجهك. اتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يتغلغل هذا القناع في بشرتك جيدًا، ثم اشطفيه جيدًا بالماء الصافي. هذا القناع مثالي للبشرة المختلطة أو الدهنية، ويمكن استخدامه حتى 3 مرات في الأسبوع.

استخدمي الثوم للعناية بجمال الشعر والأظافر