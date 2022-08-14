استغاث بإخوته فماتوا جميعًا.. وفاة 4 أشقاء صعقًا بالكهرباء في مصر

تعرضت قرية في صعيد مصر لحادث مروع، حيث تعرض 4 إخوة للصعق بالكهرباء أثناء محاولتهم ري أرض زراعية.

بالتفصيل تعرض 4 إخوة من محافظة الفيوم المصرية للصعق بالكهرباء أثناء ريهم أرض زراعية لأنفسهم ليلاً، عندما سقط كابل كهربائي فجأة على أحدهم، مما أدى إلى مقتله قبل أن يتبعه إخوته أثناء محاولته مساعدته.

استعان إخوانه .. مصري استعان إخوانه بعد أن سقط كابل كهربائي في مياه الري فماتا معًا.# أرابيكا pic.twitter.com/eHZok0SDAQ

– العربية (AlArabiya) 13 أغسطس 2022

تفاصيل الحادث

تناول الإخوة الأربعة العشاء، ثم انتزعوا فؤوسهم وأدواتهم ومعداتهم، وتوجهوا إلى أراضيهم الزراعية، التي اعتادوا سقيها بهدوء ليلًا وبعيدًا عن حشود جيرانهم لري أراضيهم. سيكون سبب إنهاء حياتهم.

انخفاض سلك الطاقة

وزعمت صحيفة الوطن المصرية اليومية، أن كابلًا كهربائيًا عالي الضغط سقط فجأة دون سابق إنذار على أحد الإخوة الأربعة، مما تسبب في صراخه من الصدمة الكهربائية وسقوطه على الأرض، فيما هرع شقيقه لإنقاذه وسقط أيضًا. بالكهرباء. .

وصل الأخ الرابع، ورفض الهروب بحياته وألقى بنفسه في أحضان إخوته حتى صعقوه بالكهرباء، وتوفوا جميعًا معًا في نفس الوقت من الصعق بالكهرباء.

الاخوة تعانق بعضها البعض

وعثر الأهالي على جثث الإخوة الأربعة وهم يحتضنون بعضهم البعض، فنزعوا الكابل الكهربائي ونقلوا الجثث الأربعة إلى الوحدة الصحية في عزبة عبد الوارث بالوحدة المحلية بالحجر وسط إيتسا بمحافظة الفيوم. (شمال الصعيد).