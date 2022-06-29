استغلال الأطفال للتسول جريمة اتجار بالبشر

أكد المتحدث باسم شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن بعض المتسولين يستغلون الأطفال، وهذه جريمة تندرج ضمن جرائم الإتجار بالبشر.

في مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا الخليج، دعا المتحدث باسم شرطة الرياض، الثلاثاء، الجميع إلى التبرع فقط لمنصات معتمدة مثل منصة “إحسان”.

استغلال الأطفال للتسول

وحث المواطنين على عدم التعاطف مع المتسولين، قائلاً إن الأموال التي يمنحها المواطن للمتسول تتراكم وتذهب إلى أعداء الوطن وتساهم في زيادة الجريمة.

السجن والغرامة

وأوضح المتحدث باسم شرطة الرياض أن عقوبة التسول هي السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال لكل مواطن، مع الطرد النهائي للمتسول المطرود من المملكة.