نادي الهلال “يستغني” عَنّْ قائده العظيم سلمان الفرج، خط وسط فريق كرة القدم الأول، أصبح فِيْ وقت قريب ؛ بحسب عدد كبير من متابعي ومحبي الساحرة المستديرة.

الفرج (33 عاما) هُو أحد أبناء نادي الهلال، تخرج فِيْ مختلف فئاته العمرية، قبل أن يتم ترقيته إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2008.

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منذ ترقيته إلَّى الفريق الأول، سجل القائد الدولي العظيم 23 هدفًا وفعل مثلهم، خلال 291 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات.

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مع تقدمها فِيْ السن، بدأت إدارة الهلال البحث عَنّْ “بديل” للمهبل. من أجل قيادة خط الوسط للفريق الأول لكرة القدم، فِيْ المستقبل القريب.

بالتزامن مع البحث عَنّْ بديل للفرج، يواصل النجم الشاب مصعب الجوير لاعب وسط الهلال تألق منتخب السعودية تحت 20 سنة فِيْ كأس العرب.

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وآخر المباريات التي فاجأ فِيْها الجوير الشارع الرياضي السعودي كانت ضد فلسطين فِيْ نصف نهائي كأس العرب حيث سجل 3 أهداف فِيْ آن واحد.

ولفت الجوير أنظار الهلال فِيْ المنتخبات السنية، حيث سجل 6 أهداف وصنع 15 أخرى، عام 2022، قبل أن يتم ترقيته رسميًا إلَّى الفريق الأول لكرة القدم.

وطالبت جماهِيْر الهلال، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بتقليل الاعتماد على سلمان الفرج استعدادا لإقالته نهائيا وإعطاء الجوير المزيد من وقت اللعب فِيْ الموسم الجديد رياضة 2022-2023.