استفزاز النصر بـ”فِيْديو من غرفة ملابس التعاون”

أثار عدد من نجوم الفريق الكروي الأول لنادي التعاون منافسه النصر، على هامش المباراة التي واجهتهم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، فِيْ إطار الجولة الثانية من الدوري السعودي “روشن ليغ”. “.

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وأسقط فريق التعاون الأول لكرة القدم النصر بهدف قاتل فِيْ الدقيقة 102 عَنّْ طريق النجم سميحان النابت.

إثارة الانتصار بـ “فِيْديو غرفة خلع الملابس للتعاون”

اشتدت انفعالات مباراة التعاون والنصر فِيْ الدقائق الأخيرة، بعد أن منح الحكَمْ البيروفِيْ كَيْفَِيْن أورتيجا 5 دقائق، بدلًا من الوقت الإضافِيْ، سجل خلالها المهاجم الكاميروني ليوناردو توامبا هدفًا حاسمًا، والذي كان. تم إلغاؤها بعد العودة إلَّى تقنية الفِيْديو.

فِيْ الدقيقة 102، استغل النابت تمريرة من باراجواي كاكو ليسجل هدف الفوز لفريق التعاون على النصر.

فِيْ غرفة خلع الملابس، احتفل نجوم التعاون مجدداً بـ “هدف النابت”، حيث لف اللاعبون أنفسهم أمام شاشة تليفزيونية، ظهر فِيْها هدف الفوز القاتل فِيْ شبكة الانتصار. حيث تصرف اللاعبون كَمْا لو كانوا يشاهدونه لأول مرة.

ونشر النجم البرازيلي باولو موريرا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع الفِيْديو، مع تعليق “إعادة الاحتفال من داخل غرفة خلع الملابس للتعاون للفوز بالنصر”.

تداول قطاع عريض من الشارع الرياضي السعودي فِيْديو لنجوم التعاون، حيث استخدمه البعض لاستفزاز جماهِيْر النصر، النادي الذي حصد 3 نقاط فقط فِيْ مباراتين.