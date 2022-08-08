استفسار عن العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية 1444 ، قد اثار التسائل من قبل العديد من الأشخاص عبر التعرف على الخطوات التي تمكنهم من الاستفسار عن العنوان الوطني الخاص بهم عبر استخدام رقم الهوية ، كونه يعد من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة والتي تفيد مختلف المواطنين والمقيمين في المملكة ، تابعوا معنا .

ما هو العنوان الوطني في السعودية

يعتبر العنوان الوطني من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البريد السعودي، من بين عدد من الخدمات المختلفة الأخرى لجميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية. سكني وتجاري بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى حيث أنه يشمل جميع أنواع العقارات الأخرى في المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن خدمة العنوان الوطني قد تم تبنيها عالمياً، حيث أثبتت كفاءتها في تسهيل حصول جميع المواطنين والمقيمين على عدة خدمات مختلفة ومتنوعة مثل إمكانية تقديم خدمات التوصيل للمنازل بكل سهولة، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل إثراء كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وكذلك ميزة العنوان أنه يفشل في تحديد مكان وجودهم على الخريطة.

استعلام عن عنواني الوطني برقم الهوية 1444

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة من الخطوات التي نقدمها على النحو التالي

الذهاب إلى موقع البريد السعودي مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام المنصة.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال كلمة المرور ورسالة.

في حقل اسم المستخدم، اكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

أدخل كلمة المرور لحساب المستفيد في أبشر.

انقر فوق تسجيل الدخول، ثم تحقق.

من القائمة اليمنى، انقر فوق إدارة العناوين.

اختر العنوان الوطني، ثم اطّلع على تفاصيل العنوان.

كيفية معرفة العنوان الوطني 1444

تعتبر من أهم الأمور التي يحتاجها مختلف المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث إنها الخدمة الإلكترونية الأبرز التي تقدمها حكومة المملكة داخل أراضيها، وأصبح تعريفها بحت عددًا كبيرًا من أسئلة على مختلف المحركات ومواقع التواصل الاجتماعي، والفائدة تكمن في معرفة العنوان الوطني أنه يمكّن مختلف الأفراد من معرفة مكانهم بالضبط على الخريطة، وهي خدمة بسيطة يمكن التعرف عليها من خلال ثلاث منصات أبشر، وتوكلنا، ونفث . يستفيد من هذه الخدمة جميع الأفراد حيث أنها متاحة للجميع داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

تعرف على العنوان الوطني من منصة أبشر 1444

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة العنوان الوطني من خلال منصة أبشر لعام 1444 هـ، من خلال مجموعة من الخطوات نقدمها على النحو التالي

انتقل إلى منصة أبشر مباشرة.

انقر فوق الأفراد من الواجهة.

أدخل اسم المستخدم، ثم اكتب كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول، ثم تحقق.

من واجهة الحساب، انقر فوق لوحة التحكم.

ستظهر جميع تفاصيل العنوان الوطني المسجل لتكون قابلة للعرض.

معرفة العنوان الوطني لثقتنا 1444

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة العنوان الوطني من خلال تطبيق توكلنا لعام 1444 هـ، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات نقدمها على النحو التالي

إدارة ثقتنا، ثم تسجيل الدخول.

من الشريط السفلي، انقر فوق الخدمات.

انزل إلى اللوجستيات.

انقر فوق خدمة العنوان الوطني.

ستظهر جميع تفاصيل العنوان الوطني المسجل لتكون قابلة للعرض.

معرفة العنوان الوطني من تاريخ انتهاء 1444

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة العنوان الوطني من خلال نافذ لعام 1444 هـ، من خلال مجموعة من الخطوات التي نقدمها على النحو التالي

الوصول المباشر إلى موقع Sobol.

انتقل إلى علامة التبويب الوصول الوطني الموحد.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر فوق تسجيل الدخول بكلمة مرور ورسالة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب أبشر.

انقر فوق تسجيل الدخول.

في انتظار إرسال رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة.

اكتب الرمز ثم أكمل إجراء التحقق المطلوب.

انقر فوق إدارة العناوين، ثم اختر عنوانًا وطنيًا.

راجع العنوان المطلوب.

ستظهر جميع تفاصيل العنوان الوطني المسجل لتكون قابلة للعرض.

طريقة إضافة الأفراد في العنوان الوطني 1444

في كثير من الحالات، قد يتطلب الأمر إضافة أفراد إلى العنوان الوطني، لذلك أصبحت عملية تنفيذ هذه الخدمة ممكنة من خلال عدد من الخطوات، وهي

انتقل إلى موقع Sobol الإلكتروني مباشرةً.

من أعلى الزاوية اليسرى، انقر فوق الزر “إدخال”.

اكتب اسم المستخدم، ثم أدخل كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية، انقر فوق إدارة العناوين.

انقر فوق خيار العنوان الوطني.

عرض العنوان الوطني المطلوب.

انقر فوق خيار مشتركين إضافيين.

انقر فوق رمز إضافة مشترك.

اختر نوع المشترك الإضافي إذا كان مواطنًا أو مقيمًا.

اكتب كل التفاصيل المطلوبة عن المشترك.

انقر فوق “متابعة” ثم اتبع الإرشادات الموضحة للتأكيد.

خطوات تغيير العنوان الوطني 1444

أتاحت الجهات المختصة في البريد السعودي إجراء تعديلات وتغييرات على العنوان الوطني لعام 1444 هـ، من خلال عدة خطوات متتالية، وهي

قم بتسجيل الدخول إلى منصة سبول مباشر “”.

من القائمة اليمنى، انقر فوق إدارة العناوين.

من قائمة إدارة العنوان، اختر العنوان الوطني.

اعرض خيارات العنوان الذي تريد تعديله.

من القائمة المنسدلة، انقر فوق خيار تحرير العنوان.

عمل التغييرات والتعديلات التي يرغبها المستفيد.

انقر فوق أيقونة التحقق عند الانتهاء.

اتبع التعليمات المقدمة لاستكمال إجراءات التعديل.

كيفية تغيير رقم الجوال في العنوان الوطني 1444

في حالة قيام الفرد بتغيير أو إنشاء رقم الهاتف المحمول، يجب أيضًا تغيير بيانات العنوان الوطني، ويتم التغيير من خلال الخطوات التالية

الذهاب إلى موقع البريد السعودي مباشرة.

أكمل خطوات تسجيل الدخول.

من الأعلى اضغط على اسم المستفيد.

من القائمة، اختر تحرير المعلومات الشخصية.

انقر على زر التحرير الأزرق.

اكتب رقم الهاتف المحمول الجديد بدلاً من الرقم السابق.

احفظ التغييرات، ثم قم بإجراء التحقق المطلوب.

طباعة العنوان الوطني السعودي 1444

قد يطلب الكثير من الأفراد طباعة العنوان الوطني السعودي لعام 1444 هـ، وبالتالي تتم آلية طباعته من خلال مجموعة من الخطوات نوفرها على النحو التالي

تسجيل الدخول مباشرة إلى ““.

املأ بيانات التسجيل، ثم اكتب رمز الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر فوق إدارة العناوين، ثم اختر عنوانًا وطنيًا.

عرض خيارات العنوان الوطني الذي يرغب المستفيد في طباعته.

من القائمة المنسدلة، انقر فوق طباعة العنوان.

بيانات العنوان الوطني السعودي

يتضمن العنوان الوطني العديد من البيانات المهمة التي يتكون منه بشكل أساسي، ونوضحها على النحو التالي

العنوان المختصر يتكون من أربعة أحرف تبدأ من الجهة اليمنى ثم يتبعها أربعة أرقام تبدأ من الجهة اليسرى. تشير هذه الأحرف والأرقام إلى رقم المبنى بالإضافة إلى وجود رمز الفرع ورمز القطاع ورمز المنطقة وحرف التمييز.

رقم المبنى ويتكون من أربعة أرقام ويدل على المبنى السكني أو التجاري في الرمز البريدي الذي يرتبط به العنوان الوطني.

اسم الشارع حيث يقع المدخل الرئيسي للمبنى أو المحل. وفقًا للبريد السعودي، تمت إضافة اسم الشارع إلى العنوان الوطني.

اسم الحي العنوان الوطني يشمل اسم الحي الذي يقع فيه المبنى أو المحل.

اسم المدينة العنوان الوطني يشمل اسم الحي الذي يقع فيه المبنى أو المحل، والموجود في الجزء السفلي من العنوان.

الرمز البريدي يتكون من خمسة أرقام، حيث أن لكل منطقة جغرافية داخل المملكة العربية السعودية رمزها البريدي الخاص.

الرقم الإضافي هو الرقم المماثل لرقم المبنى ويتكون من أربعة أرقام.

رابط للاستعلام عن عنواني الوطني برقم الهوية 1444

يمكن لمختلف المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذهاب إلى رقم الهوية “” أو من خلال زيارة الرابط التالي للدخول أولاً إلى حسابه باستخدام رقم الهوية ثم الاستعلام عن العنوان الوطني من خلال النظام الإلكتروني ؛ يجب أن يتم ذلك بعد الذهاب إلى صفحة إدارة العنوان الوطني ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة به.

وفي الختام تعرفنا على استفسار عن العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية 1444 ، حيث جاءت هذه الخدمة ضمن رؤية وتطلعات المملكة السعودية لعام 2030 ، وأوضحنا أهم البيانات التي يحتويها العنوان ، وهي من الخدمات الإلكترونية البارزة المقدمة إلى المواطنين والأفراد في المملكة العربية السعودية.