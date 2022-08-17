استقالة طارق عامر .. ماذا حدث فِيْ البورصة المصرية اليوم

كسبت البورصة المصرية 9.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بالتزامن مع استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهُوريًا بقبول اعتذار طارق عامر عَنّْ منصبه كَمْحافظ للبنك المركزي، فِيْما لم يُحدد اسم خليفته قيادة البنك المركزي.

تحولت البورصة خلال تعاملات اليوم من هبوط محدود فِيْ بداية الجلسة إلَّى ارتفاع قوي مع قرار استقالة طارق عامر من منصبه كَمْحافظ للبنك المركزي، لتنهِيْ التداول بارتفاع نسبته 2.24٪ مع الإغلاق. من مؤشره الرئيسي “EGX30” ليصل إلَّى مستوى 10063 نقطة، فِيْما ارتفع مؤشر EGX 100 للأوزان المتساوية بنسبة تقل عَنّْ 1٪.

وارتفعت الأسْهُمْ حسب قيمتها السوقية 9.3 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي إلَّى 678.8 مليار جنيه مقابل 669.5 مليار جنيه أمس.

وتدخلت القوى الشرائية وسط سيولة المستثمرين الأفراد والمؤسسات المصرية فبلغ إجمالي صافِيْ معاملات الشراء لديهم 535.6 مليون جنيه فِيْما اتجهت التعاملات الأجنبية والعربية إلَّى البيع.

وبلغ إجمالي التعاملات على الأسْهُمْ خلال الجلسة 1.8 مليار جنيه، فِيْما بلغ إجمالي قيمة التعاملات متضمنة المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية نحو 4.2 مليار جنيه.

اعتبر المستثمرون قرار استقالة طارق عامر من منصبه كَمْحافظ للبنك المركزي المصري علامة على تغيير السياسات النقدية، الأمر الذي قد يؤدي إلَّى نظرة إيجابية للاقتصاد المصري، خاصة فِيْ السياسات قصيرة المدى.

قال متعاملون فِيْ السوق إن القرار أعطى المستثمرين تفاؤلا بشأن الفترة المقبلة، بضخ دماء جديدة فِيْ القطاع المصرفِيْ المصري، ثم وضع خطط للخروج من الأزمة الحالية، لا سيما تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار. دولار.

قال الدكتور معتصم الشهِيْدي خبير السوق المالية، إن صعود البورصة أشبه باستفتاء على قرار قبول استقالة طارق عامر، مؤكدا أن حالة من التفاؤل وعودة طفِيْفة للسيولة دفعت السوق إلَّى الصعود.

وأضاف الشهِيْدي لـ “العرب اليوم نيوز” أن المستثمرين العرب والمصريين متفائلون بالقرار، موضحا أن البورصة مرآة تعكس الوضع المستقبلي للاقتصاد، واستفتاء على القرارات السياسية والاقتصادية.

وارتفعت أسعار أسهم 73 سهماً خلال التعاملات، بينما انخفضت أسعار 57 سهماً، وبقيت أسعار 62 سهماً دون تغيير.

توقع المحللون الفنيون فِيْ السوق أن تهِيْمن الحركة الصعودية خلال الفترة المقبلة على المؤشر ليصل إلَّى حاجز 10600 نقطة خاصة مع زخم عمليات الاستحواذ العربية على بعض الأسْهُمْ والشركات فِيْ مصر.

قال محمد فتح الله العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، إن استقالة طارق عامر كانت مفاجأة للسوق، وأن هناك ترقبًا لتأثير قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وهُو المتوقع. قرار دعم مفاوضات صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد وحزمة تمويل تصل إلَّى 12 مليار دولار.

وأضاف أن البورصة المصرية ارتفعت بشكل جيد وقت قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار فِيْ نوفمبر 2016، بالإضافة إلَّى جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.