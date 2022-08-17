استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي.. والسيسي يعينه مستشاراً

قال التلفزيون المصري الرسمي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهُورية، بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهُورية أن الحاكَمْ المركزي أكد أنه طلب الاعتذار عَنّْ موقفه لضخ دماء جديدة واستكَمْال مسيرة التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهُورية.

وكان البنك المركزي المصري قد نفى قبل أيام، تزامنًا مع أنباء صدور تعديل وزاري.

وكشف جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، حينها، أن ما تردد عَنّْ استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه غير صحيح، مؤكدا أن فترة ولايته تنتهِيْ فِيْ نوفمبر المقبل.

ترددت شائعات كثيرة عَنّْ استقالة طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.

عين عامر محافظا للبنك المركزي منذ 27 تشرين الثاني 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.

عامر هُو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وتولى رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي. مصر.