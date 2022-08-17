تفاصيل استقالة محافظ البنك المركزي المصري والسيسي يعينه مستشارا له ،تعتبر خبر تولي طارق عامر منصب مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي من أكثر الأخبار المتداولة مؤخراً في الشارع المصري ،حيث قدم طارق عامر الإعتذار الرسمي عن وظيفته السابقة محافظاً للبنك المركزي والجهود الكبيرة التي قدمها خلال خدمته ،سنتعرف خلال الاسطر القادمة من المقال على التفاصيل.

استقالة محافظ البنك المركزي المصري

تقدم الدكتور طارق عامر في صباح يوم الأربعاء الموافق ال17 من شهر أغسطس الجاري لعام 2022م بإستقالته بشكل رسمي من منصب محافظ البنك المركزي ليتم قبولها سريعاً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصدر قرار بتعينه مستشاراً له ،الجدير بالذكر قبل أيام قليلة أصدر نائب محافظ البنك المركزي بياناً يوضح به عدم صحة الاخبار المتداولة بشأن استقالة طارق عامر عن منصبه.

تفاصيل استقالة محافظ البنك المركزي المصري والسيسي يعينه مستشارا له

كما وتحدثت بعض المصادر الإعلامية عن خبر الشائعات المتداولة لتقدم طارق عامر بإستقالته موضحاً أنه مستمر بالعمل الى انتهاء مدة عمله في شهر نوفمبر لعام 2023م ،كما وعمل طارق عامر فترة كبيرة تزيد عن 17 سنة في الإصلاح التابع للقطاع المركزي ،كما أوضح نائبه عن التأثير السلبي للشائعات على البنوك المركزية والتأثير على عملاء البنك وما يقدر بحماية 9 تريليونات جنيه معاملات خاصة بالعملاء.

تفاصيل استقالة طارق عامر

كما ذكرنا سابقاً عن بيان نائب محافظ البنك المركزي طارق عامر فيما يخص استقالته ،والاخبار الجديدة التي أصدرت اليوم الأربعاء لتثبيت تقدير الرئيس السيسي للجهود التي يبذلها طارق عامر وولاءه في العمل ،كما تحدث بعض المسؤولين في البنوك المركزية عن سلبية مثل هذه الشائعات على الخدمات المصرفية والإلكترونية للبنك والمبالغ الكبيرة التي تمتلكها خزينة البنك.

تفاصيل استقالة محافظ البنك المركزي المصري والسيسي يعينه مستشارا له بالإضافة الى تقديم عدد من الشخصيات الرئاسية في مصر التهاني للدكتور طارق عامر للمنصب الجديد مستشاراً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديراً لما يقدمه في خدمة البلاد.