استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني فِيْ ضربة لحكومة تعاني من أزمات اقتصادية متصاعدة

قدم وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان استقالته يوم السبت فِيْ صفعة للحكومة التي تواجه أزمات اقتصادية متصاعدة.

نشر جوزمان، الذي قاد المنشور، رسالة على حسابه على Twitter يعلن فِيْه قراره.

وقال جوزمان فِيْ رسالة إلَّى الرئيس ألبرتو فرنانديز “أكتب إليكَمْ لتقديم استقالتي من منصب وزير الاقتصاد”.

وصل دعم الحكومة إلَّى أدنى مستوى له منذ توليها السلطة فِيْ عام 2022.

تجاوز معدل التضخم 60٪، وتعرض البيزو لضغوط متزايدة، بينما تراجعت السندات السيادية.

هناك حالة من الشك بين المواطنين بشأن الاقتصاد والمشاحنات الداخلية فِيْ الائتلاف الحاكَمْ بين المعتدلين مثل جوزمان وفصيل أكثر تشددًا.

وقال جوزمان “يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحاكَمْ” لاختيار خليفة.

من جانبه قال وزير المالية السابق ميغيل كيجل لرويترز إن من سيتولى المنصب ستكون أمامه مهمة صعبة، مشيرا إلَّى أن التضخم قد يصل إلَّى 80٪ هذا العام وهناك فجوة تقارب 100٪ بين سعري الصرف الرسمي والموازي.